Scopriamo il suggestivo monastero benedettino che ha fatto da sfondo ad una puntata di "Un Professore 3": ecco la storia dell'Abbazia di Montecassino

L’Abbazia di Montecassino, suggestivo monastero benedettino situato in provincia di Frosinone, è stata scelta come location per la scorsa puntata di “Un Professore 3”, andata in onda giovedì 11 dicembre 2025. Il cast della serie tv italiana di grande successo, che vede come protagonista Alessandro Gassmann, ha girato alcune scene tra le mura dell’abbazia, un luogo ricco di storia e di spiritualità. Scopriamo qualcosa in più.

L’Abbazia di Montecassino è la location di “Un Professore 3”

La serie tv “Un Professore 3”, giunta quasi alle sue battute finali, sta continuando a riscuotere grande successo tra il pubblico. Merito soprattutto di un cast d’eccezione, dove spiccano grandi nomi del cinema italiano come Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi, senza contare i tanti giovani talenti che proprio sul set della fiction stanno trovando la loro strada verso la celebrità. Nel corso di una delle ultime puntate, andata in onda giovedì 11 dicembre 2025, abbiamo potuto vedere una location diversa dal solito. L’episodio, invece di essere ambientato all’interno del liceo Leonardo Da Vinci, è stato girato presso l’Abbazia di Montecassino.

Nell’economia della serie tv, il monastero benedettino fa da sfondo ad una puntata in cui i ragazzi della 5^B, la classe del professor Dante Balestra (interpretato da Alessandro Gassmann), vi si recano in visita per una gita culturale. Diversi sono i momenti salienti che gli studenti (e anche i professori) vivranno nel corso di questo atteso appuntamento “fuori porta”. L’episodio è stato girato durante l’estate, quando il cast ha trascorso alcuni giorni all’interno dell’Abbazia di Montecassino per la registrazione delle riprese.

La storia dell’Abbazia di Montecassino

L’Abbazia di Montecassino è il più grande monastero al mondo per dimensioni, nonché il secondo più antico d’Italia: vene fondata nel 529 da San Benedetto da Norcia, là dove un tempo sorgeva un tempio dedicato ad Apollo. Questo luogo considerato sacro dall’alba dei tempi, dunque, ha accolto la comunità benedettina che qui visse fortune alterne, subendo distruzioni e saccheggi. L’abbazia, dopo il violento terremoto del 1349, venne ricostruita secondo i canoni del barocco napoletano, custodendo al suo interno numerose opere d’arte preziosissime.

Purtroppo, il monastero venne nuovamente distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale, quando le forze alleate effettuarono un massiccio bombardamento sospettando che al suo interno fossero nascoste le truppe tedesche. L’edificio, coinvolto così nella battaglia di Cassino, venne definitivamente raso al suolo. Fortunatamente, gran parte del prezioso archivio documentale che veniva conservato tra le sue mura fu posto in salvo, mentre l’abbazia venne pian piano ricostruita al termine della guerra, riproducendo in maniera fedele le strutture distrutte durante il bombardamento.

Oggi l’Abbazia di Montecassino è un luogo d’arte e di spiritualità, gestito dal Ministero per i beni e le attività culturali. Il monastero si trova sulla sommità di Montecassino, a poco più di 500 metri di altitudine, ed è situato nella provincia di Frosinone. Considerato uno dei capolavori della cristianità, è meta di pellegrinaggio per moltissimi fedeli provenienti da tutto il mondo. È possibile visitare la chiesa abbaziale, la biblioteca e i chiostri, per ammirare le opere d’arte che sono preziosamente custodite al loro interno. Il museo dell’abbazia, inoltre, ripercorre la storia di questo suggestivo luogo di spiritualità, attraverso i reperti che vi sono conservati.