Gli stilisti Dolce e Gabbana hanno realizzato per Natale 2025 una serie di panettoni speciali, collaborando con la pasticceria siciliana Fiasconaro

Il Natale 2025 porta con sé un ritorno molto atteso: i panettoni firmati Dolce&Gabbana, veri e propri gioielli dell’alta pasticceria italiana. Non semplici dolci, ma oggetti che uniscono tradizione, artigianato e l’inconfondibile estetica siciliana dei due stilisti. Come ogni anno, infatti, la maison rinnova il suo legame con l’isola e con tutto ciò che rappresenta.

Dolce&Gabbana x Fiasconaro: la partnership si rinnova anche a Natale 2025

Il legame tra Dolce&Gabbana e la Sicilia è profondissimo. Le collezioni della maison hanno contribuito negli anni a promuovere nel mondo l’immagine dell’isola, al punto che qualche anno fa furono scelti dalla Regione Siciliana come direttori creativi di un progetto culturale dedicato alla valorizzazione del territorio. Non sorprende quindi che il panettone, dolce milanese per eccellenza, sia stato da loro reinterpretato in modo unico legato sempre all’isola italiana.

Dopo il successo della Colomba di Pasqua 2025, la collaborazione tra Dolce&Gabbana e la storica pasticceria siciliana Fiasconaro torna protagonista delle festività invernali. L’unione tra le due eccellenze combina il sapere artigianale del laboratorio di Castelbuono con il gusto estetico della maison. Il risultato è una linea di panettoni che negli ultimi anni è diventata una vera icona del Natale internazionale.

La selezione ripropone alcuni dei prodotti più amati, arricchiti da nuove confezioni e dettagli decorativi. Le latte, che da sempre rappresentano un tratto distintivo della collezione, si presentano in versioni nuovissime, impreziosite da motivi floreali e geometrici, dettagli in oro in altorilievo e finiture tridimensionali realizzate con tecniche artigianali. Ogni scatola diventa così una piccola opera d’arte da collezione.

Oltre ad alcune speciali novità 2025, Dolce&Gabbana e Fiasconaro ripropongono anche altri classici prodotti. Tra tutti spicca il Panettone al cioccolato, con cioccolato fondente extra e cioccolato al latte senza uvetta (32 euro), e il Panettone alle castagne glassate e gianduia, con crema di marroni e copertura al fondente. Per quest’ultimo il prezzo è 49 euro.

Ci sono poi il Panettone al mandarino da 49 euro e il Panettone con mela e cannella, al prezzo di 32 euro. Altri classici sono il Panettone alle nocciole di Sicilia con crema morbida da spalmare che costa 59 euro, e il Panettone al pistacchio di Sicilia, uno dei bestseller assoluti che parte da 43 euro. A questi si aggiunge il panettone alle mandorle di Sicilia al prezzo di 45 euro.

La novità 2025: arriva il Cioccopanettone, il nuovo gusto esclusivo

La vera novità del Natale 2025 è però il Cioccopanettone, un panettone dal carattere deciso che esordirà in una versione esclusiva firmata Dolce&Gabbana x Fiasconaro. Si tratta di una creazione completamente nuova, studiata per soddisfare chi desidera un’alternativa raffinata ai gusti più tradizionali.

L’impasto del Cioccopanettone è arricchito con cacao di alta qualità, che dona al dolce un colore scuro e un profumo avvolgente. All’interno, morbidi canditi di arancia di Sicilia si mescolano a gocce di cioccolato, creando un equilibrio perfetto tra la freschezza degli agrumi e il dolce del cacao.

Il Cioccopanettone viene presentato in una latta cilindrica completamente nuova, decorata con motivi floreali modellati in altorilievo e inserti in oro che catturano la luce. Come tutte le confezioni Dolce&Gabbana, anche questa è pensata per essere collezionata e riutilizzata, trasformandosi in un vero oggetto di arredo. Il costo di questa nuova creazione è 49 euro.

Tra le altre novità ci sono: il Panettone agli Agrumi e allo Zafferano di Sicilia, con morbidi canditi di limone, arance e mandarini. In questo caso la confezione da 500 grammi viene 32 euro mentre quella da 1 kg 49 euro. Un’altra new entry è il Panettone Tradizionale con Vino Perpetuo Vecchio Samperi. Questo panettone venduto nella confezione da 1 kg vanta anche una bottiglietta spray di Vecchio Samperi. Il prezzo di vendita di questa confezione speciale è 95 euro.