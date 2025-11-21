Con la pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi dei politici si può apprendere che il Vicepremier Salvini ha acquistato una nuova casa a Roma

Matteo Salvini è da anni una delle figure protagoniste della politica italiana. Come tutti i parlamentari, anche Salvini ogni anno è tenuto per legge a rendere pubbliche la propria dichiarazione dei redditi e la situazione patrimoniale: documenti che permettono ai cittadini di conoscere i beni, gli immobili e i compensi dei propri rappresentanti. Quest’anno, proprio da quelle informazioni, emerge una novità significativa: il Ministro Matteo Salvini avrebbe acquistato una nuova casa a Roma.

Le informazioni sulla nuova casa di Matteo Salvini a Roma

La voce circolava già da tempo, ma ora la notizia sembra aver trovato conferma: Matteo Salvini ha acquistato un nuovo immobile a Roma. Dalla dichiarazione patrimoniale di Salvini, infatti, emerge in modo chiaro questa novità a livello patrimoniale: l’acquisto di un appartamento a uso abitativo nel Comune di Roma. L’immobile si trova in zona Farnesina, uno dei quartieri residenziali più prestigiosi della città, vicino al Ministero degli Esteri e caratterizzato da palazzine eleganti, parchi e ambasciate.

Una scelta che non stupisce: la zona è strategica per chi lavora tra ministeri e organi istituzionali. L’acquisto del nuovo appartamento del leader leghista si inserisce in un quadro più ampio che riguarda diverse figure politiche ai vertici del governo. Basti pensare alla premier Giorgia Meloni, che nel 2024 ha acquistato la nota villa del Torrino (nella zona di Roma sud), dichiarata come prima casa e oggetto di importanti lavori di ristrutturazione.

Una proprietà di pregio con 18 vani, due soggiorni, una grande cucina e perfino una piscina interrata. A completare il progetto, un impianto fotovoltaico da 48 pannelli solari e un sistema termico ibrido, segno di una scelta anche orientata alla sostenibilità.

La dichiarazione dei redditi di Salvini e il quadro patrimoniale dei parlamentari

Secondo l’ultima dichiarazione dei redditi depositata il 5 novembre, Matteo Salvini ha dichiarato un imponibile di 103.524 euro relativo al periodo d’imposta 2024. Si tratta di un incremento rispetto all’anno precedente, quando aveva dichiarato 91.975 euro. Numeri che delineano una posizione tutto sommato stabile, in linea con il suo ruolo di senatore e le funzioni da ministro.

Nel documento patrimoniale pubblicato sul suo profilo del Senato, oltre ai dati reddituali, compare appunto la novità dell’immobile comprato a Roma. Nessuna informazione sul valore della casa, come previsto dalle norme, ma la conferma ufficiale dell’acquisto contribuisce ad avere una fotografia aggiornata del patrimonio del VicePremier.

La pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi dei parlamentari offre anche un quadro più ampio delle situazioni economiche presenti tra i rappresentanti istituzionali. La più ricca anche quest’anno è Giulia Bongiorno, avvocato penalista di fama e presidente della Commissione Giustizia del Senato, che nel 2024 ha dichiarato oltre 3 milioni di euro. Una cifra che la conferma stabilmente al vertice della classifica. Al secondo posto si colloca Giulio Tremonti, ex ministro dell’Economia e senatore di Fratelli d’Italia, con un reddito di poco superiore ai 2 milioni di euro.

La Premier Meloni, invece, registra un forte calo del reddito dichiarato: dai 460 mila euro dell’anno precedente ai 180.031 euro del 2024, con un imponibile di 178.371 euro. Una diminuzione legata alle detrazioni fiscali per ristrutturazione e mutuo della villa del Torrino. Il tutto è documentato nelle schede aggiornate sul sito della Camera, come previsto da legge per chi esercita un ruolo di governo.