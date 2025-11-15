L'Italia domina la nuova classifica Vinous Top 100 Wines 2025 dedicata ai migliori vini al mondo: al primo posto un'eccellenza del nostro Paese

Il miglior vino al mondo è italiano: un’eccellenza del nostro Paese occupa la prima posizione della classifica Vinous Top 100 Wines 2025. Nella graduatoria, in totale, ci sono ben 22 etichette nostrane.

La classifica Vinous Top 100 Wines 2025 è firmata dal magazine del critico Antonio Galloni ed è nata con “l’obiettivo di catturare la diversità e il dinamismo del vino di oggi”. Al primo posto troviamo il Chianti Classico Gran Selezione Vigna Il Poggio 2020 di Castello di Monsanto che precede Van Loggerenberg Wines – Syrah Graft 2024 in seconda posizione e Château Brane-Cantenac 2022 sul gradino più basso del podio.

Come detto in totale sono 22 i vini italiani presenti nella prestigiosa graduatoria: al quinto posto, per esempio, c’è l’ Etna Rosso San Lorenzo 2023 di Tenuta delle Terre Nere. In top ten ha trovato spazio anche il Barbaresco Riserva Asili 2021 di Produttori del Bararesco, inserito alla settima posizione.

Continuando a scorrere la classifica, tra le eccellenze del nostro Paese al tredicesimo posto c’è Il Barbaresco Riserva Rocche Massalupo di Lodali e tre posizioni più in basso il Brunello di Montalcino Bassolino di Sopra 2019 di Pian dell’Orino. Diciannovesimo posto, invece, per il Barolo Perno 2021 di Ca’ di Press.

Come riportato da ‘Winenews.it’, a proposito della classifica Vinous Top 100 Wines, l’ideatore Antonio Galloni ha spiegato che rappresenta “l’apice della qualità, del valore e dell’emozione del panorama enologico, secondo il giudizio del nostro team di esperti critici”.

Vinous Top 100 Wines 2025, la classifica