Vinous Top 100 Wines, il miglior vino al mondo 2025 è italiano
L'Italia domina la nuova classifica Vinous Top 100 Wines 2025 dedicata ai migliori vini al mondo: al primo posto un'eccellenza del nostro Paese
Il miglior vino al mondo è italiano: un’eccellenza del nostro Paese occupa la prima posizione della classifica Vinous Top 100 Wines 2025. Nella graduatoria, in totale, ci sono ben 22 etichette nostrane.
Il miglior vino al mondo è italiano
La classifica Vinous Top 100 Wines 2025 è firmata dal magazine del critico Antonio Galloni ed è nata con “l’obiettivo di catturare la diversità e il dinamismo del vino di oggi”. Al primo posto troviamo il Chianti Classico Gran Selezione Vigna Il Poggio 2020 di Castello di Monsanto che precede Van Loggerenberg Wines – Syrah Graft 2024 in seconda posizione e Château Brane-Cantenac 2022 sul gradino più basso del podio.
Come detto in totale sono 22 i vini italiani presenti nella prestigiosa graduatoria: al quinto posto, per esempio, c’è l’ Etna Rosso San Lorenzo 2023 di Tenuta delle Terre Nere. In top ten ha trovato spazio anche il Barbaresco Riserva Asili 2021 di Produttori del Bararesco, inserito alla settima posizione.
Continuando a scorrere la classifica, tra le eccellenze del nostro Paese al tredicesimo posto c’è Il Barbaresco Riserva Rocche Massalupo di Lodali e tre posizioni più in basso il Brunello di Montalcino Bassolino di Sopra 2019 di Pian dell’Orino. Diciannovesimo posto, invece, per il Barolo Perno 2021 di Ca’ di Press.
Come riportato da ‘Winenews.it’, a proposito della classifica Vinous Top 100 Wines, l’ideatore Antonio Galloni ha spiegato che rappresenta “l’apice della qualità, del valore e dell’emozione del panorama enologico, secondo il giudizio del nostro team di esperti critici”.
Vinous Top 100 Wines 2025, la classifica
- #1 Castello di Monsanto – Chianti Classico Gran Selezione Vigna il Poggio 2020
- #2 Van Loggerenberg Wines – Syrah Graft 2024
- #3 Château Brane-Cantenac 2022
- #4 Frog’s Leap – Cabernet Sauvignon Estate Grown 2023
- #5 Tenuta delle Terre Nere – Etna Rosso San Lorenzo 2023
- #6 Walter Scott – Chardonnay Koosah Vineyard 2023
- #7 Produttori del Barbaresco – Barbaresco Riserva Asili 2021
- #8 Château Beau-Séjour Bécot 2022
- #9 Dom Ruinart 2010
- #10 Stolpman Vineyards – Syrah Great Places Otto Reynard Stolpman 2023
- #11 Zuccardi Valle de Uco – Malbec Finca Canal Uco 2022
- #12 Clarice Wine Company – Pinot Noir Garys’ Vineyard 2023
- #13 Lodali – Barbaresco Riserva Rocche Massalupo 2021
- #14 Catena Zapata – Chardonnay Adrianna Vineyard White Bones 2023
- #15 Pax Wine Cellars – Syrah Sonoma Hillsides 2023
- #16 Pian dell’Orino – Brunello di Montalcino Bassolino di Sopra 2019
- #17 Bell Hill – Pinot Noir 2020
- #18 Lail Vineyards – Sauvignon Blanc Georgia 2023
- #19 Ca’ di Press – Barolo Perno 2021
- #20 Suduiraut – Grand Vin Blanc Sec Pur Sémillon 2023
- #21 Tiberio – Montepulciano d’Abruzzo Colle Vota 2021
- #22 Platt Vineyard – Chardonnay Estate Reserve 2023
- #23 Château Léoville Barton 2022
- #24 Littorai – Pinot Noir Richardson Ranch 2022
- #25 Bodegas Rodrigo Méndez – Albariño Sálvora 2023
- #26 Trimbach – Riesling Vignoble du Couvent de Ribeauvillé Geisberg Grand Cru 2023
- #27 Castello di Ama – Chianti Classico Gran Selezione Vigneto Bellavista 2022
- #28 Kistler – Chardonnay Kistler Vineyard Cuvée Cathleen 2023
- #29 Di Costanzo – Cabernet Sauvignon Montecillo Vineyard 2023
- #30 Saxum Vineyards – Syrah Cayucos Ridge Vineyard 2021
- #31 Cullen – Cabernet Sauvignon Diana Madeline 2023
- #32 Viña Concha y Toro – Chardonnay Amelia 2024
- #33 Rhys – Pinot Noir Alpine Hillside 2023
- #34 Bedrock Wine Co. – Red Wine Oakville Farmhouse 2023
- #35 Domaine Berthaut-Gerbet – Vosne-Romanée Les Petits-Monts 1er Cru 2021
- #36 Elio Grasso – Barolo Riserva Rüncot 2016
- #37 Kelley Fox Wines – Pinot Noir Maresh Vineyard Liminal 2023
- #38 Keenan – Cabernet Sauvignon Spring Mountain District 2023
- #39 Château Doisy-Daëne 2022
- #40 Love Over Gold – Barr Eden Estate Shiraz Avenue to Gold 2021
- #41 Domaine Rostaing – Côte-Rôtie La Landonne 2022
- #42 Dom Pérignon 2018
- #43 Felton Road – Pinot Noir Block 5 2023
- #44 Canalicchio di Sopra – Brunello di Montalcino Vigna Montosoli 2020
- #45 Bodegas Vatan – Tinta de Toro 2021
- #46 Quilceda Creek – Cabernet Sauvignon Galitzine 2023
- #47 Domaine du Collier – La Charpentrie 2021
- #48 Guastaferro – Taurasi Primum 2019
- #49 António Madeira – Branco Vinhas Velhas 2022
- #50 Dalla Valle – Collina Dalla Valle 2023
- #51 Ashton Hills – Chardonnay Reserve 2024
- #52 Mullineux – Chenin Blanc Schist 2024
- #53 Keller – Spätburgunder Mölsheimer Zellerweg Am Schwarzen Herrgott Grosses Gewächs 2023
- #54 Viñedos del Viariz – La Muria 2023
- #55 Ronco del Gnemiz – Rosso del Gnemiz 2022
- #56 Apollo’s Praise – Riesling The Knoll Lahoma Vineyard 2024
- #57 Dal Forno Romano – Valpolicella Superiore Lodoletta 2019
- #58 Vilmart & Cie – Extra-Brut Blanc de Blancs Les Blanches Voies 2014
- #59 Once & Future – Zinfandel Teldeschi Vineyard Frank’s Block 2023
- #60 Mvemve Raats – MR Vesperi 2024
- #61 The Hilt – Chardonnay Vanguard 2023
- #62 Château Giscours 2022
- #63 Sugrue South Downs – Brut Cuvée Dr Brendan O’Regan 2016
- #64 Domaine Aurélien Revillot – Grand Mont 2021
- #65 Clos Apalta – Clos Apalta 2022
- #66 Alvina Pernot – Bâtard-Montrachet Grand Cru 2023
- #67 Rovellotti – Ghemme Chioso dei Pomi 2017
- #68 Domaine Alice et Olivier de Moor – Chablis Mont de Milieu 1er Cru 2022
- #69 Agricola Punica – Isola dei Nuraghi Barrua 2020
- #70 Kühling-Gillot – Riesling Nackenheimer Rothenberg Wurzelecht Grosses Gewächs 2024
- #71 Chateau Haut-Bages Libéral – Haut-Bages Libéral 2022
- #72 Paul Prieur et Fils – Sancerre Les Pichons 2022
- #73 G.B. Burlotto – Barolo Cannubi 2021
- #74 Mt. Brave – Cabernet Sauvignon 2023
- #75 Petrolo – Trebbiano Boggina B 2023
- #76 Clos i Terrasses – Clos Erasmus 2021
- #77 Château des Rontets – Pouilly-Fuissé Les Birbettes 2022
- #78 Mas de Daumas Gassac – Rouge 2022
- #79 Rieslingfreak – Riesling No. 12 2025
- #80 Elena Fucci – Aglianico del Vulture Titolo 25th Anniversary 2021
- #81 Poderi Sanguineto I & II – Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2019
- #82 Lillian – Syrah Gold Series No. 11 2021
- #83 Camille Thiriet – Côte de Nuits-Villages La Robignotte 2023
- #84 Clos Saint-Jean – Châteauneuf-du-Pape Vieilles Vignes 2022
- #85 Château Thivin – Côte de Brouilly La Chapelle 2023
- #86 Caraccioli Cellars – Brut Cuvée 2019
- #87 Tenuta di Trinoro 2021
- #88 Riccitelli Wine Company – Malbec Viñas Extremas de San Pablo 2022
- #89 Xanadu – Chardonnay Stevens Road 2023
- #90 Jurtschitsch – Riesling Heiligenstein Steinwand 2023
- #91 Delmas – Syrah 2023
- #92 Dorli Muhr – Blaufränkisch Ried Spitzerberg Obere Roterd 2021
- #93 Albert Mann – Pinot Noir Les Saintes Claires 2022
- #94 Cellier Saint Benoit – Arbois Pupillin Trousseau Gryphées 2022
- #95 La Rioja Alta – Gran Reserva 904 2016
- #96 Domaine Bruno Clair – Gevrey-Chambertin Clos Saint-Jacques 1er Cru 2020
- #97 Domaine du Gour de Chaulé – Gigondas – Cuvée Tradition 1871 2022
- #98 Borgo del Tiglio – Studio di Bianco 2023
- #99 Claude Riffault Sancerre Monoparcelle 469 2023
- #100 Torre dei Beati – Montepulciano d’Abruzzo Riserva Cocciapazza 2021.
