A Milano venduto un appartamento a 24 milioni: chi l'ha comprato

Il mercato degli immobili di lusso a Milano continua a far parlare per le numerose compravendite che in alcuni quartieri toccano prezzi record

Appassionata di viaggi, di trail running e di yoga, ama scoprire nuovi posti e nuove culture. Curiosa, determinata e intraprendente adora leggere ma soprattutto scrivere.

Milano non è più soltanto la capitale della moda e della finanza italiana: è ormai una delle città europee più ambite per l’acquisto di immobili di lusso. Negli ultimi anni, la città ha attratto un numero crescente di investitori, imprenditori e milionari stranieri. Tutto questo ha spinto verso l’alto i prezzi degli immobili, in particolare nelle zone più esclusive, come Brera, il Quadrilatero della Moda, CityLife e Porta Nuova, dove negli ultimi tempi sono state realizzate diverse compravendite milionarie.

Milano, venduto super attico a 24 milioni

Milano, città che ospiterà le prossime Olimpiadi invernali 2026 insieme a Cortina, è una delle località italiane più ambite per l’acquisto di immobili. Il boom immobiliare milanese è alimentato da diversi fattori, tra i quali spicca anche la flat tax per i nuovi residenti, che ha trasformato Milano in una calamita per alcuni super-ricchi.

In questo contesto una notizia riguardo una recente compravendita immobiliare record, riportata da Milano Finanza, ha fatto rapidamente il giro del Paese. Un appartamento di 600 metri quadri, con ulteriori 100 metri quadri di terrazzo panoramico, è stato venduto per la cifra record di 24 milioni di euro. Si tratta di una delle transazioni immobiliari più costose mai registrate nel capoluogo lombardo.

L’immobile si trova in via dell’Orso, nel cuore del centro storico, in una delle aree più prestigiose della città, a due passi da via Brera, piazza della Scala e piazza Cordusio. Questa zona, al confine con il celebre Quadrilatero della Moda, è da sempre considerata una delle più esclusive di Milano, con palazzi storici, boutique di lusso e ristoranti gourmet.

Secondo quanto riporta ‘La Repubblica’ l’acquirente sarebbe un imprenditore italiano, il cui nome non è stato reso noto. L’operazione è stata gestita da Lionard Luxury Real Estate, agenzia specializzata nella vendita di proprietà di altissimo livello. Il super-attico di via dell’Orso incarna perfettamente le caratteristiche più richieste dagli acquirenti di immobili di lusso a Milano dato che dispone di ampi spazi e terrazza panoramica.

Milano e il boom delle compravendite di lusso

L’operazione da 24 milioni di euro avvenuta di recente non è un caso isolato. Il Market Report 2025 redatto da Engel & Völkers Italia, in collaborazione con Nomisma, conferma che Milano è oggi la città più cara d’Italia per l’acquisto di immobili di pregio. Nel territorio milanese, infatti, si raggiungono punte di 22.000 euro al metro quadro in aree come Brera e il Quadrilatero della Moda.

Il capoluogo lombardo è superato solo dalle località costiere come Portofino e Santa Margherita Ligure dove si può toccare i 25.000 euro al mq per le proprietà vista mare. In montagna, Cortina d’Ampezzo mantiene il suo primato con quotazioni tra 18.000 e 24.000 euro al mq. L’interesse degli investitori, però, non si limita ai grandi appartamenti dato che anche le residenze storiche, come la Casa degli Atellani acquistata da Bernard Arnault CEO di LVMH, sono sempre più ambite.

Negli ultimi anni, infatti, Milano ha visto una serie di compravendite record. Nel 2023, una villa in stile gotico appartenuta a Patrizia Reggiani, ex moglie di Maurizio Gucci, è stata venduta per 9,5 milioni di euro in via Andreani. Ad aprile 2023, il gruppo Kering ha acquistato il palazzo di via Montenapoleone 8 per 1,3 miliardi di euro, segnando la più grande transazione immobiliare mai registrata in Italia.