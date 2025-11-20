Si è concluso il Campionato del Mondo 2025 che premia le più gustose creazioni di pasticceria internazionale: ecco chi ha vinto il titolo di miglior panettone

Si è conclusa, presso la Mostra d’Oltremare di Napoli, la cerimonia che ha ufficializzato i vincitori del Campionato del Mondo del Panettone 2025: ben 50 creazioni di alta pasticceria, provenienti da ogni angolo d’Italia (e non solo), hanno raggiunto la fase finale della competizione per aggiudicarsi l’ambito titolo. I giudici, dopo un’ardua selezione, hanno incoronato il vincitore: ecco qual è il miglior panettone classico al mondo, e tutti gli altri premi assegnati nel corso del campionato.

Qual è il miglior panettone classico al mondo

Anche quest’anno, l’eccellenza italiana nella pasticceria sbaraglia la concorrenza al Campionato del Mondo del Panettone 2025. L’evento, organizzato dalla FIPGC (Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria), ha visto come protagonisti 50 maestri pasticcieri provenienti da tutto il mondo: hanno partecipato panettoni nelle versioni classiche, innovative e salate, ma anche pandori di alta pasticceria. Le creazioni artigianali che si sono sfidate nella competizione rappresentano il meglio dell’arte dei lievitati a livello internazionale, ma solo uno è il vincitore del titolo di miglior panettone classico dell’anno.

Il premio va a Vincenzo Guiderdone di Ardea (prov. di Roma), che ha presentato un panettone realizzato secondo il disciplinare italiano: impeccabile sia nell’alveolatura che nella lievitazione, impiega materie prime di alta qualità con particolare attenzione ai canditi e crea un’armonia perfetta tra limone e vaniglia. È dunque laziale il miglior panettone classico al mondo, che sbaraglia persino le creazioni proposte dalla regione che vanta le origini di questo prodotto di pasticceria, ovvero la Lombardia. Il podio vede al secondo posto Michele Pirro (San Marco in Lamis, prov. di Foggia) e al terzo posto Roberto Moreschi (Chiavenna, prov. di Sondrio).

La classifica dei migliori panettoni e pandori

Il Campionato del Mondo del Panettone 2025 premia quattro categorie: abbiamo già visto qual è il miglior panettone classico, non ci resta che scoprire gli altri vincitori. Nella sezione panettone innovativo, il primo posto va alla creazione artigianale di Francesco Rizzi di Sezza Scalo (prov. di Latina): un impasto arricchito da mosto fermentato pastorizzato, miele di visciole e ganache al cioccolato fondente alla cannella ha saputo conquistare la giuria per originalità ed equilibrio dei sapori. Medaglia d’argento per Manuel Spina (Catania), mentre il terzo posto va a Cinzia Falleri (Massarosa, prov. di Lucca).

Il miglior panettone salato è quello di Antonio Chiumento, di Eboli (prov. di Salerno): una creazione che vede l’impiego di formaggio, cipolla caramellata, verdure e salumi, ottenendo un lievitato ricco e armonioso. Il secondo posto se lo aggiudica invece Simona Gosta (Piedimonte Matese, prov. di Caserta), mentre sul gradino più basso del podio troviamo Francesco De Pasquale (Bari).

Infine, il miglior pandoro del mondo: il titolo va a Daniele Mascia di Omegna (prov. del Verbano-Cusio-Ossola), per il suo lievitato di straordinaria morbidezza, dalla scorza sottile e dorata e dall’intenso profumo di burro, elementi che ne testimoniano la perfetta cottura. Il podio si completa con Antonio Chiumento (Eboli, prov. di Salerno) al secondo posto e Roberto Moreschi (Chiavena, prov. di Sondrio) al terzo posto.

“Quest’anno l’evento ha registrato una partecipazione eccezionale e una sfida serrata nelle quattro categorie principali, culminando in un finale che ha esaltato l’eccellenza. Il panettone, in qualsiasi forma, è un classico intramontabile, che non conosce crisi, ma richiede continui studi e ricerche per mantenere elevati gli standard di qualità” – ha affermato Matteo Cutolo, presidente FIPGC, al termine del Campionato del Mondo del Panettone 2025.