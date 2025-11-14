Sinner ha comprato due appartamenti a Milano: dove e il prezzo

Investimenti immobiliari per Jannik Sinner: il tennista italiano avrebbe da poco comprato due appartamenti che si trovano nel centro di Milano

Investimenti immobiliari per Jannik Sinner: il tennista italiano, impegnato nelle ATP Finals di Torino, avrebbe acquisito due appartamenti situati nel centro di Milano.

Jannik Sinner ha comprato due appartamenti a Milano in Corso Venezia

Sul ‘Corriere della Sera’ è stato riportato quanto emerso da carte contabili, atti notali, una perizia patrimoniale e un’assemblea straordinaria della società di Sinner.

Dalle carte sarebbe emerso che il tennista avrebbe fatto un muto a 15 anni per acquistare due immobili di Corso Venezia nel Centro di Milano, Dagli atti della compravendita immobiliare di Milano si evince che Sinner, tramite la sua società Foxera Re Com sas, avrebbe pagato oltre 6,5 milioni di euro per due appartamenti uso ufficio, rispettivamente di 403 e 289 metri quadrati: questi immobili si trovano all’interno di Casa Barelli, uno storico edificio di Milano situato a pochi metri da Piazza San Babila.

Appare evidente come Sinner e stia decidendo di investire nel mattone una parte dei suoi tanti guadagni: il tennista, presente nella classifica degli sportivi che fanno vendere di più, ha già accumulato un patrimonio rilevante, tra i montepremi dei tornei e i tanti contratti di sponsorizzazione. Secondo le stime, solo dai tornei avrebbe già totalizzato più di 50 milioni di euro di premi.

Per acquistare i due immobili in Corso Venezia a Milano, Sinner ha acceso un mutuo quindicennale: gli appartamenti si trovano nel cuore del Capoluogo lombardo, ormai da anni la città più ambita d’Italia a livello immobiliare. Il prezzo complessivo per i due uffici di 403 e 289 metri quadrati a due passi da San Babila sarebbe di 6,5 milioni di euro, quasi 10.000 euro al metro quadrato.

Sul ‘CorSera’ si legge anche il nome dei venditori: la famiglia Buziol-Dametto, ex proprietaria del marchio di abbigliamento Replay. Sempre per l’edizione online del quotidiano, per finanziare l’operazione immobiliare, 2,9 milioni di euro sarebbero arrivato come finanziamento da Montecarlo, città dove Sinner risiede, mentre gli altri 4 milioni sarebbero stati presi al tasso del 5%, in linea con le attuali condizioni del mercato.

La holding di Sinner

Le operazioni vengono effettuate da Foxera, la holding di Jannik Sinner: si tratta di una società con sede a Montecarlo fondata nel 2022 che funge come entità centrale per la gestione del patrimonio del tennista altoatesino, inclusi gli investimenti immobiliari e finanziari.

Foxera Holding è la società principale e contiene Foxera Re Monaco, quest’ultima specializzata negli investimenti immobiliari: a sua volta possiede la quasi totalità della italiana Foxera Re Com che gestisce gli uffici e le proprietà nel nostro Paese. C’è poi Foxera Fin, altra società fondata nel settembre del 2023 che si occupa degli investimenti e della gestione patrimoniale.

Stando a quanto riferito da ‘Il Nuovo Terraglio’, Sinner di recente ha fondato un’altra società nel Principato di Monaco, chiamata Wooly Lemon: questa si occupa della gestione dei diritti d’immagine del tennista, del marketing, della comunicazione e di tutti i rapporti con gli sponsor.

Oltre ad aver bruciato le tappe nel mondo del tennis, iniziando a imporsi da giovanissimo a livello internazionale, Sinner ha sempre dimostrato di avere un certo fiuto per le operazioni di marketing: basti pensare al logo The Fox creato nel 2022 come suo simbolo di identificazione.

Il logo, nato per via del soprannome che Sinner aveva da bambino, la volpe, ha dato vita a una collaborazione con Nike, tra i principali sponsor del tennista, e ora campeggia sull’abbigliamento e gli accessori del campione azzurro e del suo team.