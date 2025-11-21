Il titolo di miglior pandoro, assegnato nel corso del Campionato del Mondo 2025, va ad un'eccellenza artigianale proveniente dal Piemonte

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Soffice e aromatico, con un impasto che rappresenta una vera e propria armonia di sapori: il pandoro è uno dei dolci italiani tipici della tradizione natalizia, ancora oggi presente praticamente su tutte le tavole durante il periodo festivo. Ogni anno, la FIPGC (Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria) organizza il Campionato del Mondo per celebrare l’eccellenza nell’arte dei lievitati. Per il 2025, l’Italia detiene il primato in ogni categoria: scopriamo qual è il miglior pandoro e tutti gli altri vincitori.

Il miglior pandoro al mondo per Natale 2025

Si avvicina il Natale, e come ogni anno inizia la “sfida”: pandoro o panettone? I due dolci tradizionali tipici delle feste sono imprescindibili sulle tavole degli italiani, anche se c’è sempre chi preferisce l’uno o l’altro. E mentre sugli scaffali dei supermercati cominciano a comparire i primi prodotti industriali, nelle pasticcerie fanno sfoggio le più gustose creazioni artigianali dei maestri del lievitato. Come scegliere l’eccellenza nell’ambito dei panettoni e dei pandori? Ce lo rivela il Campionato del Mondo, organizzato dalla FIPGC.

Quest’anno, si è tenuto nel corso di Gustus, presso la Mostra d’Oltremare di Napoli, e ha visto la partecipazione di ben 50 finalisti provenienti da tutto il mondo. Le loro dolci prelibatezze, selezionate tra decine di prodotti di altissima qualità, hanno saputo conquistare i giudici. Sono cinque le categorie in cui gli sfidanti si sono cimentati, e per ognuna di esse è stato decretato il vincitore assoluto. Il titolo di miglior pandoro del mondo va in Piemonte: ad aggiudicarsi il premio è la creazione di Daniele Mascia di Omegna (prov. del Verbano-Cusio-Ossola).

Dalla forma estetica aggraziata, il pandoro detentore del primato per il 2025 vanta un impasto morbido, dalla sottile scorza dorata e dall’intenso profumo di burro, a testimonianza della sua perfetta cottura. Al secondo posto troviamo invece il pandoro di Antonio Chiumento (Eboli, prov. di Salerno), mentre sul gradino più basso del podio c’è quello di Roberto Moreschi (Chiavenna, prov. di Sondrio).

I vincitori del Campionato del Mondo 2025

Come abbiamo visto, pandoro e panettone si contendono il posto sulle tavole degli italiani, e non solo: il Campionato del Mondo 2025 premia le eccellenze in entrambe le categorie, quindi non ci resta che scoprire quali sono gli altri vincitori di quest’anno. Per i più tradizionalisti, non c’è niente di meglio che un buon panettone classico: in questa sezione, il premio è andato a Vincenzo Guiderdone di Ardea (prov. di Roma), che ha realizzato un prodotto dall’alveolatura impeccabile, con un equilibrio perfetto negli aromi di limone e vaniglia.

È invece la creazione di Francesco Rizzi di Sezza Scalo (prov. di Latina) a guadagnare il titolo di miglior panettone innovativo: il suo impasto è impreziosito dai sapori di mosto fermentato pastorizzato, miele di visciole e ganache al cioccolato fondente alla cannella, creando un’armonia originale. Chi invece preferisce una versione gourmet da proporre in tavola al posto del classico dessert di fine pasto, può trarre ispirazione dal miglior panettone salato del 2025. È quello di Antonio Chiumento di Eboli (prov. di Salerno), che impiega formaggio, cipolla caramellata, verdure e salumi. Una vera esplosione di sapori ineguagliabile.