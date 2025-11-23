Qual è il mercatino di Natale più antico d'Italia e dove si trova

Decine di chalet in legno ospitano prodotti artigianali e prelibatezze di ogni tipo: è il mercatino di Natale di Bolzano, il più antico d'Italia

Decorazioni e luci colorate, profumi inebrianti che si diffondono nell’aria e musica gioiosa: la magia dei mercatini di Natale conquistano grandi e piccini, rendendo questo periodo così speciale. La tradizione di celebrare pubblicamente le feste natalizie, organizzando grandi fiere in grado di attirare moltissime persone, vanta una lunga storia che affonda le radici nel medioevo. Ma i mercatini di Natale come li conosciamo oggi sono molto più recenti: sapete qual è il più antico che si svolge in Italia? Scopriamolo insieme.

La storia del mercatino di Natale di Bolzano

Il primo mercatino di Natale in Italia viene storicamente fatto risalire soltanto al 1991: è il Christkindlmarkt di Bolzano, una manifestazione rapidamente diventata tra le più amate dell’Alto Adige, ancora oggi molto frequentata dai turisti. Di anno in anno, l’evento si è fatto sempre più importante ed è cresciuto di dimensioni, ospitando espositori provenienti da tutto il mondo e offrendo al pubblico un’ampia varietà di prodotti artigianali, nonché una proposta gastronomica tradizionale di tutto rispetto.

A 33 anni di distanza, il Christkindlmarkt di Bolzano è uno dei cinque mercatini di Natale originali dell’Alto Adige, assieme a quelli di Merano, Brunico, Bressanone e Vipiteno. Cuore pulsante del mercatino è Piazza Walther, dove ogni anno viene acceso il meraviglioso albero di Natale: è qui che la magia prende vita, con decine di chalet in legno che ospitano prodotti di artigianato, idee regalo di ogni tipo e tantissime leccornie da gustare. Il mercatino si spinge poi all’interno del Parco di Natale, a due passi dal Duomo di Bolzano, e lungo via Isarco, sino a raggiungere il Parco dei Cappuccini.

Quando e dove si svolge il mercatino di Natale di Bolzano

Il mercatino di Natale di Bolzano per il 2025 si prospetta ricco di sorprese, che incanteranno grandi e piccini. L’inaugurazione è prevista per il pomeriggio di giovedì 27 novembre, quando verranno accese le 1.300 luci dell’Albero dei Desideri, un maestoso abete di 20 metri addobbato con le opere in ceramica realizzate da bambini e ragazzi in cura presso gli ospedali della zona, durante i laboratori offerti da Fondazione Lene Thun. Dal 28 novembre 2025 al 6 gennaio 2026, il centro storico di Bolzano ospiterà decine di espositori e tantissime sorprese per i più piccini.

Quest’anno sono previsti ben 112 chalet di legno, dove acquistare oggetti di artigianato locale e assaporare prelibatezze gastronomiche tradizionali, dallo strudel al vin brulé. In Piazza Walther sarà allestito anche il presepe, all’interno di una vera stalla. In giro per Bolzano, i bambini potranno invece divertirsi sfrecciando sulla pista di pattinaggio su ghiaccio o visitando la città a bordo del trenino elettrico. Mentre in Piazza del Grano, fino al 23 dicembre si svolgerà il mercatino solidale con tantissimi prodotti artigianali, il cui ricavato verrà donato ad associazioni locali.

Tanti saranno gli appuntamenti da non perdere: concerti, laboratori di cucina e di creazioni manuali, spettacoli teatrali per grandi e bambini e molto altro ancora. Tra gli eventi più importanti, due saranno legati alle prossime Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Al Museion si terrà una mostra dedicata alla torcia olimpica, mentre in Piazza Municipio sarà allestita l’installazione di due artisti di UNIKA, in omaggio ai Giochi Olimpici invernali – che si terranno anche nella provincia di Bolzano.