Stefano De Martino dopo aver comprato e restaurato un tram d'epoca potrebbe trasformarlo in un nuovo Bar Stella come quello dove lavorava suo nonno

Stefano De Martino è uno dei volti più amati della televisione italiana. Nato a Torre Annunziata nel 1989, ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come ballerino, facendosi conoscere al grande pubblico grazie alla partecipazione al talent show “Amici di Maria De Filippi”. Da quel momento, la sua carriera ha preso il volo, portandolo a diventare non solo un ballerino ma anche un conduttore televisivo di successo. Negli ultimi anni, De Martino ha conquistato il pubblico con programmi di grande richiamo, come “Stasera tutto è possibile” e “Made in Sud”, che hanno raggiunto ottimi ascolti. Il suo stile ironico, la simpatia e la capacità di coinvolgere gli ospiti hanno reso i suoi format tra i più seguiti del panorama televisivo italiano.

Stefano De Martino ha acquistato un tram

Attualmente alla guida di “Affari Tuoi” su Rai 1 e della nuova stagione di Step “Stasera tutto è possibile” su Rai 2, Stefano De Martino è un amatissimo presentatore. Da tempo gira la notizia che De Martino avrebbe comprato insieme a Riccardo Cassini, scrittore e autore televisivo, un tram storico. Secondo le informazioni più accreditate, l’idea sarebbe quella di trasformare il tram in un Caffè Letterario capace di viaggiare sui binari della città, magari anche sul Lungomare di Napoli.

La destinazione finale della vettura dismessa CT139K (matricola 987) dell’ANM (Azienda napoletana della mobilità) e datata 1934 non è, però, ancora stata confermata. Ma sono state avanzate delle ipotesi. Il tram storico presto potrebbe essere convertito in un bar dal nome “Bar Stella”, ovvero come il vecchio programma condotto per anni da Stefano De Martino in seconda serata su Rai 2. L’autore della trasmissione era tra l’altro il suo amico e partner Riccardo Cassini, con il quale ha acquistato il tram.

A confermare questa idea, anche se non ancora in via ufficiale, è Augusto Cracco, ex amministratore della società di trasporti della provincia di Napoli e grande appassionato del settore. Cracco ha disegnato la nuova livrea del tram, che De Martino ha comprato con Cassini. Dopo il restauro della carrozzeria esterna, eseguito negli stabilimenti De Luca di Cancello Arnone, in provincia di Caserta, si passerà alla ristrutturazione interna che definirà l’allestimento del veicolo.

Storia e futuro del tram acquistato da De Martino

Acquistare vecchi tram non è un fenomeno insolito. In molte città, convogli storici vengono ristrutturati e trasformati in locali, bar o addirittura palcoscenici televisivi. Il tram 987 ha operato sulla vecchia Linea 1, che collegava Poggioreale a Bagnoli, e sulla Linea 4 che arrivava fino a piazza Vittoria. La vettura 987, oltre ad avere un fascino storico, porta con sé un numero simbolico per i tifosi del Napoli dato che è l’anno della vittoria dello Scudetto della squadra all’epoca di Maradona.

Spiega l’ex amministratore Augusto Cracco a ‘Il Gusto’: “Ho previsto la presenza di alcune stelle che potrebbero portare all’interno il logo Bar Stella che si può sostituire con Tram Stella”. Come già noto Bar Stella è stato il programma condotto da De Martino per anni, ma c’è una forte motivazione dietro questo nome. È un omaggio al nonno materno di De Martino che aveva un locale noto come “Bar Stella” a Torre Annunziata e lo ha tenuto fino al 2016 quando è mancato. Continua poi Cracco parlando del legame con il nonno che De Martino potrebbe omaggiare: “Con questa rivisitazione, se sarà concretizzata, potrà esserci un bar itinerante, un caffè, un punto di ristorazione, qualcosa che in qualche modo ricordi questo luogo così caro al nuovo proprietario del tram.”