La proposta di intitolare lo Stadio Olimpico di Roma a Paolo Rossi, campione del mondo del 1982 scomparso nel 2020, è stata accolta con pareri discordanti, ha diviso in due i cittadini romani e ha scatenato più di una polemica.

Il 9 dicembre, in occasione della giornata organizzata dalla Fifa a Zurigo per ricordare l’ex attaccante a un anno dalla sua scomparsa, il presidente della Fifa Giovanni Infantino e il presidente della Figc Gabriele Gravina avevano avanzato l’ipotesi di intitolare l’impianto della Capitale alla memoria di “Pablito”, eroe dei mondiali di calcio vinti dalla Nazionale italiana nel 1982 in Spagna.

Stadio Olimpico: protesta per la proposta di intitolarlo a Paolo Rossi

La proposta ha scatenato diverse proteste tra i cittadini di Roma, soprattutto tra i tifosi delle due squadre che giocano le loro partite casalinghe allo Stadio Olimpico, la Roma e la Lazio che vanta un giocatore, Pedro, inserito nella classifica delle dieci star più seguite su Twitter in Italia. Le due tifoserie, sui social e alla radio, hanno manifestato il loro dissenso riguardo l’ipotesi avanzata da Gravina e Infantino, i numeri uno della Federazione italiana e mondiale.

Chi si oppone alla proposta di Infantino e Gravina lo fa perché non vede il nesso tra Paolo Rossi e Roma, inserita al primo posto nella classifica delle città italiane più cercate su Google nel 2021. L’attaccante, nato a Prato, non ha giocato né per la Lazio, né per la Roma: nel corso della sua carriera ha vestito diverse maglie, su tutte quelle della Juventus (acerrima nemica dei due club capitolini), del Perugia e del Vicenza.

Ovviamente non tutti i cittadini romani sono contrari all’idea di intitolare lo Stadio Olimpico a Paolo Rossi: d’altronde “Pablito” è stato un vero e proprio eroe nazionale, trascinando gli azzurri guidati da Enzo Bearzot alla conquista dei Mondiali del 1982 a suon di reti: i gol di Rossi in quell’edizione furono 6 e gli valsero il titolo di capocannoniere del torneo e la conquista del Pallone d’Oro come miglior giocatore europeo dell’anno.

In attesa di capire se lo Stadio Olimpico di Roma verrà intitolato alla memoria di Paolo Rossi, ricordiamo che un altro impianto italiano ha cambiato nome di recente: si tratta dello Stadio San Paolo di Napoli ribattezzato Stadio Diego Armando Maradona in onore del campione argentino scomparso nel 2020 come Paolo Rossi. A Maradona è stata dedicata anche una statua inaugurata di fronte allo stadio nel mese di novembre.