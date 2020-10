In occasione della Milano Wine Week 2020 è stata presentata ufficialmente la guida Slow Wine 2021 di Slow Food. La nuova edizione della guida dedicata ai migliori vini presenta molte novità, in parte dovute al periodo di emergenza legato alla pandemia di Coronavirus. Una delle principali novità riguarda l’introduzione di una lista, distinta per ogni regione, di quelli che sono stati definiti Top Wines, ovvero il meglio della produzione assaggiata durante le degustazioni degli esperti della guida.

I Vini Top regione per regione della guida Slow Wine 2021

La lista dei Vini Top inseriti nella guida Slow Wine 2021 è in continuo aggiornamento. La riportiamo di seguito.

Marche

– Arshura 2017, Valter Mattoni VINO SLOW

– Bianchello del Metauro Sup. Tenuta Campioli 2019, Fiorini VINO QUOTIDIANO

– Campo delle Oche Integrale 2015, Fattoria San Lorenzo VINO SLOW

– Castelli di Jesi Verdicchio Ris. Cl. Rincrocca 2017, La Staffa VINO SLOW

– Castelli di Jesi Verdicchio Ris. Cl. San Paolo 2017, Pievalta VINO SLOW

– Castelli di Jesi Verdicchio Ris. Cl. Vigna Il Cantico della Figura 2017, Andrea Felici

– Castelli di Jesi Verdicchio Ris. Cl. Villa Bucci 2017, F.lli Bucci VINO SLOW

– Di Gino 2019, Fattoria San Lorenzo VINO QUOTIDIANO

– Falerio Pecorino Franco 2019, Officina del Sole

– Falerio Pecorino Onirocep 2019, Pantaleone VINO SLOW

– I Paoli 2019, Fiorano VINO QUOTIDIANO

– Kurni 2018, Oasi degli Angeli

– Lacrima di Morro d’Alba Da Sempre 2019, Vicari VINO QUOTIDIANO

– Lacrima di Morro d’Alba Piramo 2018, Vigna degli Estensi VINO QUOTIDIANO

– Lacrima di Morro d’Alba Sup. Orgiolo 2018, Marotti Campi VINO SLOW

– Michelangelo 2016, Emanuele Dianetti

– Offida Pecorino 2019, Tenuta Santori VINO QUOTIDIANO

– Offida Pecorino Artemisia 2019, Tenuta Spinelli VINO QUOTIDIANO

– Offida Pecorino Mida 2019, Maria Letizia Allevi VINO SLOW

– Offida Rosso Lupo del Ciafone 2016, San Filippo VINO SLOW

– Piceno Sup. Polisia 2016, Vigneti Vallorani VINO SLOW

– Rosso Piceno Sup. 2018, Aurora VINO SLOW

– Rosso Piceno Sup. Vigna Monteprandone 2018, Saladini Pilastri VINO SLOW

– Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Sup. Arsicci 2019, Fattoria Nannì VINO QUOTIDIANO

– Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Sup. Conscio 2018, Accadia VINO SLOW

– Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Sup. Cuprese 2018, Colonnara VINO QUOTIDIANO

– Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Sup. Ghiffa 2018, Cològnola – Tenuta Musone VINO QUOTIDIANO

– Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Sup. Il Priore 2018, Sparapani – Frati Bianchi

– Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Sup. La Staffa 2019, La Staffa VINO QUOTIDIANO

– Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Sup. Podium 2018, Gioacchino Garofoli

– Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Sup. Tre Ripe 2019, Pievalta VINO QUOTIDIANO

– Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Sup. Vecchie Vigne 2018, Umani Ronchi

– Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Sup. Vigneto del Balluccio 2018, Tenuta dell’Ugolino VINO SLOW

– Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Sup. Ylice 2018, Poderi Mattioli VINO SLOW

– Verdicchio di Matelica 2019, Tenuta Colpaola VINO QUOTIDIANO

– Verdicchio di Matelica Bisci 2019, Bisci VINO QUOTIDIANO

– Verdicchio di Matelica Cambrugiano Ris. 2017, Cantine Belisario

– Verdicchio di Matelica Collestefano 2019, Collestefano VINO QUOTIDIANO

– Verdicchio di Matelica Del Cerro 2019, Cantine Belisario VINO QUOTIDIANO

– Verdicchio di Matelica Senex Ris. 2015, Bisci VINO SLOW

– Verdicchio di Matelica Vertis 2018, Borgo Paglianetto VINO SLOW

Abruzzo e Molise

– Abruzzo Pecorino 2019, Tenuta I Fauri VINO QUOTIDIANO

– Abruzzo Pecorino 2019, Contesa VINO QUOTIDIANO

– Abruzzo Pecorino Machaon 2018, Ausonia VINO SLOW

– Amphora Rosso 15+16+17, Cirelli VINO SLOW

– Anima Errante 2019, Di Cato Mariapaola VINO SLOW

– Cerasuolo d’Abruzzo 2019, Emidio Pepe VINO SLOW

– Cerasuolo d’Abruzzo Bardasce 2019, Tenuta de Melis VINO QUOTIDIANO

– Cerasuolo d’Abruzzo Inalto 2019, Inalto

– Cerasuolo d’Abruzzo Piè delle Vigne 2018, Cataldi Madonna VINO SLOW

– Cerasuolo d’Abruzzo Suffonte 2019, Ludovico VINO SLOW

– Cerasuolo d’Abruzzo Sup. Biologico Fonte Raviliano 2019, De Angelis Corvi VINO QUOTIDIANO

– Fogliosei Rosso 2019, Costantini VINO QUOTIDIANO

– Il Postino 2019, Colle Florido VINO SLOW

– Il Viandante 2018, Cantina San Zenone VINO QUOTIDIANO

– Lucì 2018, Praesidium VINO SLOW

– Montepulciano d’Abruzzo 2018, Fattoria La Valentina VINO QUOTIDIANO

– Montepulciano d’Abruzzo 2015, Valentini VINO SLOW

– Montepulciano d’Abruzzo Chiamami Quando Piove 2017, Valori VINO QUOTIDIANO

– Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane Gruè 2018, Tenuta Cerulli Spinozzi VINO QUOTIDIANO

– Montepulciano d’Abruzzo Riparosso 2019, Illuminati VINO QUOTIDIANO

– Montepulciano d’Abruzzo Vigneto Sant’Eusanio 2018, Valle Reale VINO SLOW

– Pecorino 2019, Cingilia VINO QUOTIDIANO

– Rosso Concrete 2019, De Fermo VINO SLOW

– Sangiovese del Molise Lame del Sorbo 2018, Agricolavinica VINO QUOTIDIANO

– Tauma 2019, Pettinella VINO SLOW

– Tintilia del Molise Macchiarossa 2016, Claudio Cipressi Società Agricola VINO SLOW

– Tintilia del Molise Rutilia 2017, Cantine Salvatore VINO QUOTIDIANO

– Trebbiano d´Abruzzo 2019, Tiberio

– Trebbiano d’Abruzzo 2018, Maurizi VINO QUOTIDIANO

– Trebbiano d’Abruzzo Bianchi Grilli 2018, Torre dei Beati VINO SLOW

– Trebbiano d’Abruzzo Fortuna 2019, Caprera VINO SLOW

– Trebbiano d’Abruzzo Liberamente 2019, Centorame VINO QUOTIDIANO

– Trebbiano d’Abruzzo Per Iniziare 2019, Rabottini VINO SLOW

– Trebbiano d’Abruzzo Sup. Mario’s 46 2018, Tenuta Terraviva VINO SLOW

– Trebbiano d’Abruzzo Sup. Notàri 2018, Nicodemi

– Trebbiano d’Abruzzo Sup. Portarispetto 2019, Fontefico VINO SLOW

Puglia

– Armécolo 2018, Castel di Salve VINO QUOTIDIANO

– Cacc’e Mmitte di Lucera 2017, Agricole Alberto Longo

– Cacc’e Mmitte di Lucera Caporale 2017, Agricola Paglione VINO SLOW

– Cacc’e Mmitte di Lucera Motta del Lupo 2019, Paolo Petrilli VINO QUOTIDIANO

– Castel del Monte Nero di Troia Armentario Ris. 2014, Cantine Carpentiere VINO SLOW

– Castel del Monte Nero di Troia Romanico 2017, Ognissole – Tenuta di Cefalicchio VINO SLOW

– Castel del Monte Nero di Troia Violante 2018, Rivera VINO QUOTIDIANO

– Castel del Monte Rosso Parco Grande 2019, Giancarlo Ceci VINO QUOTIDIANO

– Crae 2018, Cantine Tre Pini VINO QUOTIDIANO

– Crusta 2016, Casa Primis VINO SLOW

– Es 2018, Gianfranco Fino VINO SLOW

– EstRosa 2019, Pietraventosa VINO SLOW

– Gioia del Colle Primitivo Lavarossa 2017, Giuliani VINO QUOTIDIANO

– Gioia del Colle Primitivo Ris. 2017, Plantamura VINO SLOW

– Girofle 2019, Garofano Vigneti e Cantine VINO QUOTIDIANO

– Il Melograno 2019, Cantina La Marchesa VINO QUOTIDIANO

– Il Prodigo 2019, Natalino Del Prete VINO QUOTIDIANO

– Il Sale della Terra 2016, Antica Enotria VINO SLOW

– L’Insolito 2019, Michele Biancardi VINO QUOTIDIANO

– Locorotondo Antico 2019, I Pàstini VINO QUOTIDIANO

– M. Cl. Gran Cuvée XXI Secolo 2014, d’Araprì VINO SLOW

– Metiusco Rosato 2019, Palamà

– Mjere Rosso Selezione Limitata 2015, Michele Calò & Figli VINO SLOW

– Nardò Rosso Danze della Contessa 2019, Alessandro Bonsegna VINO QUOTIDIANO

– Nero di Troia 2017, Antica Enotria VINO QUOTIDIANO

– Novantino 2019, Vinicola Savese VINO QUOTIDIANO

– Old Vines 2017, Morella VINO SLOW

– Ostuni Bianco Signora Nina 2019, Greco VINO QUOTIDIANO

– Patriglione 2015, Cosimo Taurino

– Primitivo 2018, Amastuola VINO QUOTIDIANO

– Primitivo di Manduria Ventesima Vendemmia Ris. 2014, Attanasio

– Primitivo Sinfarosa Zinfandel 2018, Felline

– Rosa del Golfo 2019, Rosa del Golfo VINO QUOTIDIANO

– Salice Salentino Rosato Le Pozzelle 2019, Francesco Candido VINO QUOTIDIANO

– Spinello dei Falconi 2019, Cupertinum – Cooperativa di Copertino VINO QUOTIDIANO

– Susumaniello 2018, Vallone VINO QUOTIDIANO

– Taranta 2019, Vetrère VINO QUOTIDIANO

– Tenuta Vignali 2018, Torre Ospina VINO QUOTIDIANO

Toscana

– Altoreggi 2017, Casanuova – Thilo Besançon

– Ampeleia 2017, Ampeleia

– Bolgheri Rosso Camarcanda 2017, Ca’ Marcanda

– Bolgheri Sassicaia 2017, Tenuta San Guido

– Bolgheri Sup. Argentiera 2017, Tenuta Argentiera

– Bolgheri Sup. Campo al Fico 2017, I Luoghi

– Brunello di Montalcino 2015, Agostina Pieri

– Brunello di Montalcino 2014, Il Paradiso di Manfredi

– Brunello di Montalcino 2015, La Cerbaiola – Salvioni

– Brunello di Montalcino 2015, Le Ragnaie

– Brunello di Montalcino 2015, Pietroso

– Brunello di Montalcino 2015, Collemattoni

– Brunello di Montalcino Dedicato a Franco Ris. 2012, Biondi Santi – Tenuta il Greppo

– Brunello di Montalcino Diecianni Ris. 2010, Le Chiuse

– Brunello di Montalcino Poggio al Vento Ris. 2013, Col d’Orcia

– Brunello di Montalcino Poggio di Sotto 2015, Poggio di Sotto – Tenuta San Giorgio

– Brunello di Montalcino Santa Maria 2015, Podere Sante Marie – Colleoni

– Brunello di Montalcino Vigna Schiena d’Asino 2015, Mastrojanni

– Brunello di Montalcino Vigna Soccorso 2015, Tiezzi

– Brunello di Montalcino Vigneti del Versante 2015, Pian dell’Orino

– Caberlot 2017, Podere Il Carnasciale

– Cabernet Franc 2018, I Mandorli

– Cafaggio 2018, Podere La Madia

– Campigliole 2019, Mannucci Droandi

– Carmignano Elzana Ris. 2016, Fattoria Ambra

– Carmignano Terre a Mano 2016, Fattoria di Bacchereto Terre a Mano

– Cepparello 2017, Isole e Olena

– Chianti Cl. 2018, Oliviera

– Chianti Cl. 2017, Val delle Corti

– Chianti Cl. Bugialla Ris. 2017, Poggerino

– Chianti Cl. Campitello Ris. 2017, Monteraponi

– Chianti Cl. Caparsino Ris. 2017, Caparsa

– Chianti Cl. Lamole 2018, I Fabbri

– Chianti Cl. Le Miccine Ris. 2017, Le Miccine

– Chianti Cl. Monte Bernardi Ris. 2017, Monte Bernardi

– Chianti Cl. Vigna Barbischio Ris. 2017, Maurizio Alongi

– Chianti Cl. Vigna Cavarchione 2018, Istine

– Chianti Colli Aretini 2018, Paterna

– Chianti Colli Fiorentini 2017, Fattoria di Fiano – Ugo Bing

– Chianti Montalbano 2018, Fattoria Castellina

– Chianti Podere Alberese Ris. 2016, Podere Alberese

– Chianti Rufina 2018, Fattoria Il Lago

– Chianti Rufina 2018, Frascole

– Chianti Rufina Vigneto Erchi 2017, Fattoria Selvapiana

– Chianti San Miniatello 2018, Agrisole

– Chianti Santa Caterina 2018, Castelvecchio

– Chianti Sup. 2018, Ottomani

– Chianti Sup. Villa Migliarina 2018, Migliarina e Montozzi

– Ciliegiolo 2019, Antonio Camillo

– Ciliegiolo 2019, San Ferdinando

– Colline Lucchesi Casa e Chiesa 2018, Tenuta Lenzini

– Degeres 2017, Montepepe

– Elba Aleatico 2016, Acquabona

– Etabeta 2019, Fattoria Kappa

– Fabbrica di San Martino Bianco 2018, Fabbrica di San Martino

– Face to Face 2019, Podere Anima Mundi

– Gronda 2018, Calafata

– Il Guercio 2018, Tenuta di Carleone

– Il Picchio 2016, Podere Erica

– L’Apparita 2017, Castello di Ama

– Le Pergole Torte 2017, Montevertine

– Libente 2018, Valle del Sole

– Maremma Toscana Ciliegiolo Briglia 2019, Terre Dell’Etruria – Il Poderone

– Masseto 2017, Ornellaia e Masseto

– Melograno 2018, Podere Concori

– Messorio 2017, Le Macchiole

– Migliara 2016, Tenimenti d’Alessandro

– Montecarlo Bianco 2019, Podere Sgretoli

– Montecucco Rosso Ciarlone 2016, Tenuta L’Impostino

– Montecucco Rosso Il Cerro dei Locchi 2018, Vegni e Medaglini

– Montecucco Rosso Leremo 2018, Villa Patrizia

– Montecucco Rosso Rigoleto 2018, Collemassari

– Montecucco Sangiovese 2016, Campi Nuovi

– Montigiano 2018, Il Borghetto

– Morellino di Scansano 2019, Terenzi

– Morellino di Scansano 2019, I Cavallini

– Morellino di Scansano Ribeo 2019, Roccapesta

– Nambrot 2017, Tenuta di Ghizzano

– Nobile di Montepulciano 2017, Poderi Sanguineto I e II

– Nobile di Montepulciano 2016, Podere Il Macchione

– Nobile di Montepulciano Sotto Casa Ris. 2015, Boscarelli

– Nobile di Montepulciano Ventisei 2016, Avignonesi

– Odyssea 2018, Macchion dei Lupi

– Orcia Sangiovese 2018, SassodiSole

– Orcia Sangiovese Troccolone 2019, Marco Capitoni

– Passito di Corzano 2005, Corzano e Paterno

– Pepe Nero 2019, Casteldelpiano

– Pergolaia 2016, Caiarossa

– Petresco 2016, Le Cinciole

– Pinot Nero 2018, Macea

– Pinot Nero 2017, Podere della Civettaja

– Riecine 2016, Riecine

– Rosato 2019, La Selva

– Rosso di Montalcino 2018, Fornacina

– Rosso di Montalcino 2018, Ridolfi

– Rosso di Montalcino 2018, Baricci

– Rosso di Montalcino Alberello 2018, Fonterenza

– Rosso di Montepulciano 2019, Contucci

– Rosso Vigliano 2018, Paolo e Lorenzo Marchionni a Vigliano

– San Lorenzo 2017, Sassotondo

– Sangiovese Tin 2017, Montesecondo

– Syrah Apice 2016, Stefano Amerighi

– Valdarno di Sopra Bàggina A 2018, Petrolo

– Valdarno di Sopra Petruna in Anfora 2018, Il Borro

– Vernaccia di San Gimignano 2019, Fontaleoni

– Vernaccia di San Gimignano 2019, San Benedetto

– Vernaccia di San Gimignano 2019, Cesani

– Vernaccia di San Gimignano Carato 2017, Montenidoli

– Vernaccia di San Gimignano Prima Luce Ris. 2017, Cappellasantandrea

– Vernaccia di San Gimignano Selvabianca 2019, Il Colombaio di Santa Chiara

– Vin Santo di Carmignano Ris. 2012, Tenuta di Capezzana

Sardegna

– Cannonau di Sardegna Berteru 2019, Cantina Gungui VINO SLOW

– Cannonau di Sardegna Mamuthone 2017, Giuseppe Sedilesu VINO SLOW

– Capichera 2018, Capichera

– Carignano del Sulcis Grotta Rossa 2017, Cantina Santadi VINO QUOTIDIANO

– Stellato Nature 2019, Pala

– Sulle Bucce 2019, Quartomoro di Sardegna VINO SLOW

– Vermentino di Gallura Sup. Aghiloja Oro 2019, Cantina del Vermentino VINO QUOTIDIANO

– Vermentino di Gallura Sup. Li Pastini 2019, Cantina Li Seddi VINO SLOW

– Vernaccia di Oristano 2011, Famiglia Orro VINO SLOW

– Vernaccia di Oristano 2005, Serra Fratelli VINO SLOW

– Vernaccia di Oristano Antico Gregori 1976, Contini

– Ziru 2018, Antonella Corda VINO SLOW

Veneto

– Amarone della Valpolicella 2014, Musella VINO SLOW

– Amarone della Valpolicella Cavolo 2015, Brigaldara

– Amarone della Valpolicella Cl. 2016, Allegrini

– Amarone della Valpolicella Cl. 2016, Monte Santoccio

– Amarone della Valpolicella Cl. 2016, Villa Spinosa VINO SLOW

– Amarone della Valpolicella Cl. 2012, Giuseppe Quintarelli

– Amarone della Valpolicella Cl. Campomasua 2015, Massimino Venturini

– Amarone della Valpolicella Cl. Croce del Gal Black Label 2011, Benedetti Corte Antica

– Amarone della Valpolicella Cl. La Fabriseria Ris. 2015, Tedeschi Fratelli

– Amarone della Valpolicella Cl. Stropa 2012, Monte Dall’Ora VINO SLOW

– Bardolino 2018, Giovanna Tantini VINO QUOTIDIANO

– Bardolino Chiaretto 2019, Poggio delle Grazie VINO QUOTIDIANO

– Bardolino Cl. Brol Grande 2018, Le Fraghe VINO SLOW

– Breganze Rosso Cavallare 2015, Vigneto Due Santi VINO SLOW

– Carmenére Più 2017, Inama

– Chiaretto di Bardolino 2019, Gentili VINO QUOTIDIANO

– Chiaretto di Bardolino Rosa dei Casaretti 2019, Casaretti VINO QUOTIDIANO

– Col Fondo 2019, Garbara VINO QUOTIDIANO

– Colli Berici Tai Rosso 2019, Pegoraro VINO QUOTIDIANO

– Colli Euganei Merlot Casa del Merlo 2017, Il Filò delle Vigne VINO SLOW

– Colli Euganei Rosso Gemola 2015, Vignalta

– Colli Euganei Rosso Serro 2017, Il Mottolo VINO SLOW

– Conegliano Valdobbiadene Sup. Dosaggio Zero 2017, Mongarda VINO SLOW

– Conegliano Valdobbiadene Sup. Sui Lieviti Brut Nature 2019, BiancaVigna VINO QUOTIDIANO

– Cuore di Donna Daria, La Montecchia Conte Emo Capodilista

– Custoza 2019, Menegotti VINO QUOTIDIANO

– Custoza 2019, Albino Piona VINO QUOTIDIANO

– Durello M. Cl. Brut 24 Mesi, Dama del Rovere VINO SLOW

– Lessini Durello M.Cl. Extra Brut Nostrum 2015, Casa Cecchin VINO SLOW

– Montello e Colli Asolani Rosso San Carlo 2016, Case Paolin VINO SLOW

– Montello Rosso Seneca 2017, Ida Agnoletti VINO SLOW

– Montepulgo 2013, Masari VINO SLOW

– Piave Malanotte 2010, Tessére VINO SLOW

– Pico 2018, La Biancara VINO SLOW

– Recioto della Valpolicella Cl. La Roggia 2017, Speri VINO SLOW

– Riesling Renano Collezione di Famiglia 2016, Roeno VINO SLOW

– Soave 2019, La Cappuccina VINO QUOTIDIANO

– Soave Cl. Battistelle 2018, Le Battistelle VINO QUOTIDIANO

– Soave Cl. La Froscà 2018, Gini VINO SLOW

– Soave Cl. La Rocca 2018, Leonildo Pieropan VINO SLOW

– Soave Cl. Monte Carbonare 2018, Suavia

– Soave Cl. Staforte 2018, Prà VINO SLOW

– Soave Colli Scaligeri Vigne della Brà 2018, Filippi VINO SLOW

– Soave Corte Paradiso 2019, Marco Mosconi VINO QUOTIDIANO

– Soave Evaos 2018, Corte Moschina

– Soave Sup. Vigna della Corte 2018, Corte Adami VINO QUOTIDIANO

– Sottoriva Col Fondo per Tradizione 2019, Malibràn VINO QUOTIDIANO

– Valdobbiadene Sup. Cartizze Dry 2019, Bastia – Michele Rebuli VINO SLOW

– Valdobbiadene Sup. Extra Brut 2019, Silvano Follador VINO SLOW

– Valdobbiadene Sup. Extra Brut Particella 232 2019, Sorelle Bronca VINO SLOW

– Valdobbiadene Sup. Frizzante Naturalmente 2019, Casa Coste Piane VINO QUOTIDIANO

– Valdobbiadene Sup. Frizzante Slavina Rossa 2018, Nicos Brustolin VINO SLOW

– Valdobbiadene Sup. Rifermentato in Bottiglia Vigneto Mariarosa 2019, Ca’ dei Zago VINO SLOW

– Valpolicella Ca’ Fiui 2019, Camerani – Corte Sant’Alda – Adalia VINO SLOW

– Valpolicella Cl. 2019, Rubinelli Vajol VINO QUOTIDIANO

– Valpolicella Cl. 2017, Secondo Marco

– Valpolicella Cl. Lena di Mezzo 2019, Monte del Frà VINO QUOTIDIANO

– Valpolicella Cl. Sup. Ognisanti 2018, Cav. G.B. Bertani

– Valpolicella Cl. Sup. Pavaio 2018, Vigneti di Ettore VINO QUOTIDIANO

Emilia Romagna

– Arcaica 2018, Paolo Francesconi VINO SLOW

– Bersot 1933 2018, Gradizzolo – Ognibene VINO SLOW

– C. B. Pignoletto Frizzante Vénti 2018, Lodi Corazza VINO SLOW

– C.B. Barbera Saramat 2019, Al di Là del Fiume VINO SLOW

– C.B. Pignoletto Cl. 2018, Manaresi – Podere Bella Vista VINO QUOTIDIANO

– C.B. Pignoletto Sup. 2019, Alessandro Fedrizzi VINO QUOTIDIANO

– C.P. Malvasia Frizzante Blanca 2019, Gualdora VINO QUOTIDIANO

– C.P. Malvasia Passito 2018, Il Negrese

– C.P. Malvasia Sorriso di Cielo 2019, La Tosa VINO SLOW

– C.P. Vin Santo Albarola 2009, Barattieri

– C.P. Vin Santo di Vigoleno 2010, Lusignani

– Caravaggio Bianco 2019, Romagnoli VINO SLOW

– Cinquecampi Rosso 2019, Cinque Campi VINO QUOTIDIANO

– Grotto 2018, Orsi – Vigneto San Vito VINO SLOW

– Gutturnio Sup. Migliorina 2018, Marengoni VINO QUOTIDIANO

– Il Mio Ribelle 2019, Camillo Donati VINO QUOTIDIANO

– Il Nativo Ancestrale 2018, Terraquilia VINO QUOTIDIANO

– Lambrusco di Modena M. Cl. Rosé 2015, Cantina della Volta

– Lambrusco di Sorbara Falistra 2019, Podere Il Saliceto VINO SLOW

– Lambrusco di Sorbara Radice 2019, Gianfranco Paltrinieri VINO SLOW

– Lambrusco di Sorbara Rito 2019, Zucchi VINO QUOTIDIANO

– Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Monovitigno 2019, Fattoria Moretto VINO QUOTIDIANO

– Levante 90 2019, Denny Bini – Podere Cipolla VINO QUOTIDIANO

– Masré 3 Uve 2018, Tenuta Borri VINO QUOTIDIANO

– Mezzelune 2018, Ca’ dei Quattro Archi VINO SLOW

– MonteRé 2016, Vigne dei Boschi VINO SLOW

– Nevermore 2011, Luretta VINO SLOW

– Perlagioia 2019, Ancarani VINO QUOTIDIANO

– Pignoletto Frizzante Sui Lieviti 2019, Fratta Minore VINO QUOTIDIANO

– Pratobianco 2019, Torre Fornello VINO QUOTIDIANO

– Ripa di Sopravento 2019, Vittorio Graziano VINO SLOW

– Romagna Albana GioJa 2019, Giovannini VINO QUOTIDIANO

– Romagna Albana Passito 2016, Fattoria Monticino Rosso

– Romagna Albana Passito Scaccomatto 2016, Fattoria Zerbina

– Romagna Albana Secco SabbiaGialla 2019, Cantina San Biagio Vecchio VINO SLOW

– Romagna Albana Vitalba 2019, Tre Monti VINO SLOW

– Romagna Sangiovese Brisighella Corallo Rosso 2018, Gallegati VINO SLOW

– Romagna Sangiovese Il Bosco di Pertinello 2019, Tenuta Pertinello VINO QUOTIDIANO

– Romagna Sangiovese Longiano Sup. Primo Segno 2018, Villa Venti VINO SLOW

– Romagna Sangiovese Predappio Il Sangiovese 2019, Noelia Ricci VINO QUOTIDIANO

– Romagna Sangiovese Sup. Atto II 2018, Il Teatro VINO SLOW

– Romagna Sangiovese Sup. Oddone 2019, Tenuta La Viola VINO QUOTIDIANO

– Romagna Sangiovese Sup. Papesse 2019, Villa Papiano VINO QUOTIDIANO

– Romagna Sangiovese Sup. Predappio di Predappio Vigna del Generale Ris. 2015, Fattoria Alessandro Nicolucci

– San Vincent 2019, Bergianti Vino – Terre Vive VINO SLOW

– Sangiovese La Farfalla 2019, Marta Valpiani VINO QUOTIDIANO

– Vinessum 2019, Oro di Diamanti VINO QUOTIDIANO

– Znèstra 2019, Crocizia VINO QUOTIDIANO

Lombardia

– 1703 2018, Togni Rebaioli VINO SLOW

– 347 m.s.l.m. 2019, Valdamonte VINO QUOTIDIANO

– Barbacarlo 2018, Barbacarlo VINO SLOW

– Blanc de Blancs Pas Operé Sogno 2014, Ca’ del Vent VINO SLOW

– Botticino Pià de la Tesa 2018, Noventa VINO SLOW

– Capriano del Colle Marzemino Berzamì 2019, Lazzari VINO QUOTIDIANO

– Capriano del Colle Rosso Carme 2018, San Michele VINO QUOTIDIANO

– Franciacorta Brut CruPerdu 2014, Castello Bonomi

– Franciacorta Brut Rosé QRosé 2011, Tenuta Quadra

– Franciacorta Brut Satén 2016, Cavalleri VINO SLOW

– Franciacorta Brut Satén, Corte Fusia VINO SLOW

– Franciacorta Dosaggio Zero 2015, Andrea Arici Colline della Stella VINO SLOW

– Franciacorta Dosaggio Zero 2016, Monte Alto VINO SLOW

– Franciacorta Dosaggio Zero Annamaria Clementi Ris. 2010, Ca’ del Bosco

– Franciacorta Dosaggio Zero Sublimis Ris. 2012, Uberti

– Franciacorta Extra Brut EBB 2015, Mosnel

– Franciacorta Extra Brut Palazzo Lana Extreme Ris. 2009, Guido Berlucchi & C.

– Franciacorta Extra Brut Pas Operé 2014, Bellavista

– Franciacorta Extra Brut Pietro Camossi Ris. 2010, Camossi

– Franciacorta Naturae Edizione 2016, Barone Pizzini VINO SLOW

– Franciacorta Nature 2014, Enrico Gatti

– Franciacorta Pas Dosé Girolamo Bosio Ris. 2013, Bosio

– Il Valtènesi 2018, Pasini – San Giovanni VINO QUOTIDIANO

– Imberghem 2019, Angelo Pecis VINO QUOTIDIANO

– Lugana Capotesta 2019, Cascina Maddalena

– Lugana Etichetta Nera 2019, Brunello VINO QUOTIDIANO

– Lugana Marangona 2019, Marangona VINO QUOTIDIANO

– Lugana Montunal 2019, Montonale VINO QUOTIDIANO

– M. Cl. Brut Pinot 64 2016, Calatroni VINO SLOW

– Moscato di Scanzo 2015, Biava VINO SLOW

– O.P. Bonarda Frizzante Campodelmonte 2019, Agnes VINO QUOTIDIANO

– O.P. Bonarda Vivace Ipazia 2019, Andrea Picchioni VINO QUOTIDIANO

– O.P. M. Cl. Pinot Nero Extra Brut Vergomberra 2016, Bruno Verdi VINO SLOW

– O.P. Pinot Nero Noir 2017, Tenuta Mazzolino VINO SLOW

– O.P. Pinot Nero Solonero 2018, Manuelina VINO QUOTIDIANO

– San Giobbe 2017, La Costa VINO SLOW

– San Martino della Battaglia Monte Olivi 2019, Cobue VINO QUOTIDIANO

– Sforzato di Valtellina Quattro Soli 2015, La Perla Marco Triacca VINO SLOW

– Uva Rara 2018, Frecciarossa VINO QUOTIDIANO

– Valtellina Sup. Grumello Sassorosso 2017, Nino Negri

– Valtellina Sup. Ris. 2017, Dirupi VINO SLOW

– Valtellina Sup. Sassella Grisone 2017, Alfio Mozzi VINO SLOW

– Valtellina Sup. Sassella Nuova Regina Ris. 2013, Ar.Pe.Pe. VINO SLOW

– Valtellina Sup. Sassella Vigna degli Apostoli 2013, Rainoldi

– Valtellina Sup. Valgella Carterìa Ris. 2016, Fay VINO SLOW

– Valtènesi Chiaretto Preafète 2019, Podere dei Folli VINO SLOW

Umbria

– 000162020 2019, Marco Merli VINO QUOTIDIANO

– Amelia Vin Santo Occhio di Pernice 2013, La Palazzola

– Anteprima Tonda 2018, Antonelli San Marco VINO SLOW

– Bianco di Torgiano Costellato 2019, Terre Margaritelli VINO QUOTIDIANO

– Ciliegiolo 2019, Fontesecca VINO SLOW

– FiorFiore 2018, Cantina Roccafiore

– Grechetto 2019, Palazzone VINO SLOW

– Montefalco Rosso 2018, Di Filippo VINO QUOTIDIANO

– Montefalco Rosso Molinetta Ris. 2016, Romanelli

– Montefalco Rosso Pomontino 2018, Tenuta Bellafonte VINO SLOW

– Montefalco Sagrantino 2015, Cantina Colle Ciocco

– Montefalco Sagrantino 2015, Omero Moretti VINO SLOW

– Montefalco Sagrantino Campo alla Cerqua 2016, Tabarrini VINO SLOW

– Montefalco Sagrantino Il Domenico 2010, Adanti VINO SLOW

– Montefalco Sagrantino Pagliaro 2011, Paolo Bea

– Montefalco Sagrantino Passito 2016, Scacciadiavoli

– Orvieto Cl. Bi.An.Co. 2019, Castello di Montegiove VINO QUOTIDIANO

– Orvieto Cl. Sup. Ca’ Viti 2019, Enrico Neri VINO QUOTIDIANO

– Orvieto Cl. Sup. Il Bianco 2018, Decugnano dei Barbi

– Piantata 2018, Cantina Cenci VINO SLOW

– Rosso della Gobba 2018, Raìna VINO QUOTIDIANO

– Spoleto Trebbiano Spoletino 2019, Fratelli Pardi VINO QUOTIDIANO

– Trebbiano Spoletino Vigna Vecchia 2019, Collecapretta VINO SLOW

Lazio

– Artemisia 2019, Le Rose VINO SLOW

– Cardito 2019, Donato Giangirolami VINO QUOTIDIANO

– Cesanese del Piglio Priore Ju Quarto 2018, La Visciola VINO SLOW

– Cesanese del Piglio Sup. Tenuta della Ioria 2018, Casale della Ioria VINO QUOTIDIANO

– Frascati Sup. Abelos 2019, De Sanctis VINO QUOTIDIANO

– M. Cl. Pas Dosé Kius 2013, Marco Carpineti VINO SLOW

– Olevano Romano Sup. Silene 2018, Damiano Ciolli VINO SLOW

– Olevano Romano Sup. Fresco 2019, Marco Antonelli VINO QUOTIDIANO

– Zero8 Aleatico 2016, Georgea Marini VINO QUOTIDIANO

Campania

– Aglianico del Taburno Vigna Cataratte Ris. 2015, Fontanavecchia VINO SLOW

– Campi Flegrei Bianco Tenuta Jossa 2018, Cantine Astroni VINO SLOW

– Campi Flegrei Falanghina 2018, Cantine del Mare VINO QUOTIDIANO

– Campi Flegrei Piedirosso 2017, Contrada Salandra VINO SLOW

– Campi Flegrei Piedirosso Vigna delle Volpi 2017, Agnanum – Raffaele Moccia VINO SLOW

– Campi Flegrei Piedirosso Vigna Madre 2018, La Sibilla VINO SLOW

– Campo di Mandrie 2018, Giovanni Iannucci VINO SLOW

– Cilento Aglianico Siopé 2016, Maffini

– Cilento Fiano Valmezzana 2019, Albamarina VINO QUOTIDIANO

– Cupo 2018, Pietracupa

– È Iss Prefilloxera 2016, Tenuta San Francesco VINO SLOW

– Falanghina del Sannio 2019, Terra di Briganti VINO QUOTIDIANO

– Falanghina del Sannio Alexia 2019, Fattoria Ciabrelli VINO QUOTIDIANO

– Falanghina del Sannio Extra Dry, Corte Normanna VINO QUOTIDIANO

– Falanghina del Sannio Fois 2019, Cautiero VINO QUOTIDIANO

– Falanghina del Sannio Sant’Agata dei Goti Vigna Segreta 2018, Mustilli VINO SLOW

– Fiano di Avellino 2017, Guido Marsella VINO SLOW

– Fiano di Avellino 2019, Ciro Picariello VINO SLOW

– Fiano di Avellino Alimata 2018, Villa Raiano

– Fiano di Avellino Serrapiano 2018, Torricino VINO SLOW

– Fiano di Avellino Tognano 2017, Rocca del Principe VINO SLOW

– Greco di Tufo 2019, Cantine di Marzo VINO QUOTIDIANO

– Greco di Tufo Cutizzi 2019, Feudi di San Gregorio

– Greco di Tufo Miniere 2018, Cantine dell’Angelo VINO SLOW

– Phos 2018, I Cacciagalli VINO SLOW

– Piedirosso 2019, Giuseppe Apicella VINO QUOTIDIANO

– Polveri della Scarrupata 2018, Nanni Copè

– Preta 2019, Capolino Perlingieri VINO QUOTIDIANO

– Spasso 2019, Cantine Matrone VINO QUOTIDIANO

– Taurasi Puro Sangue Ris. 2015, Luigi Tecce VINO SLOW

– Taurasi Vigna Cinque Querce 2013, Salvatore Molettieri.