Birre d'Italia 2021: i migliori birrifici secondo Slow Food

Appassionati di birra, c’è una nuova guida per districarsi tra i tanti birrifici sparsi sul territorio italiano. Sono 387 quelli presenti nella nuova guida Birre d’Italia 2021 presentata da Slow Food Editore.

Nella nuova edizione della guida, sono due i riconoscimenti previsti per i birrifici: la Chiocciola, assegnata ai “birrifici eccellenti e slow riconosciuti per la qualità e la costanza delle birre, ma anche per il ruolo svolto nel settore birrario nazionale, per l’identità e per l’attenzione al territorio e all’ambiente”, e l’Eccellenza, “nuovo riconoscimento per i birrifici che esprimono un’elevata qualità media su tutta la produzione”.

Inoltre, il nuovo testo propone una sezione dedicata a ciascuna regione, in cui sono elencati i locali dove si può bere bene, a prescindere che siano pub, taproom di birrifici, pizzerie o ristoranti.

Premi Birre d’Italia 2021: tutte le Chiocciole 2021

PIEMONTE

Elvo – Graglia (BI)

LoverBeer – Marentino (TO)

Montegioco – Montegioco (AL)

Croce di Malto – Trecate (NO)

Troll – Vernante (CN)

Beba – Villar Perosa (TO)

LIGURIA

Maltus Faber – Genova (GE)

LOMBARDIA

Elav – Comun Nuovo (BG)

Birrificio Rurale – Desio (MB)

Birrificio Italiano – Limido Comasco (CO)

Lambrate – Milano

Carrobiolo – Monza

Hammer – Villa d’Adda (BG)

ALTO ADIGE

Batzen – Bolzano-Bozen

VENETO

Ofelia – Sovizzo (VI)

Siemàn – Villaga (VI)

FRIULI VENEZIA GIULIA

Foglie d’Erba – Forni di Sopra (UD)

TOSCANA

Brùton – Lucca

Birrificio del Forte – Pietrasanta (LU)

UMBRIA

Birrificio dell’Eremo – Assisi (PG)

MARCHE

Mukkeller – Porto Sant’Elpidio (FM)

MC-77 – Serrapetrona (MC)

LAZIO

Hilltop – Bassano Romano (VT)

Vento Forte – Bracciano (RM)

ABRUZZO

Almond ’22 – Loreto Aprutino (PE)

Opperbacco – Notaresco (TE)

CAMPANIA

Sorrento – Massa Lubrense (NA)

Birrificio dell’Aspide – Roccadaspide (SA)

PUGLIA

Birranova – Conversano (BA)

B94 – Lecce

SARDEGNA

Barley – Maracalagonis (CA)

AFFINATORI

Cantina Errante – Barberino Tavarnelle (FI)

Ca’ del Brado – Pianoro (BO)

Casa Gori – Pienza (SI)

Premi Birre d’Italia 2021: tutte le Eccellenze 2021

VALLE D’AOSTA

Les Bières du Grand St. Bernard – Gignod (AO)

PIEMONTE

Canediguerra – Alessandria

Civale – Alessandria

Aleghe – Giaveno (TO)

Birrificio della Granda – Lagnasco (CN)

CitaBiunda – Neive (CN)

Un Terzo – Pralungo (BI)

Kamun – Predosa (AL)

La Piazza – Torino

San Paolo – Torino

LIGURIA

Altavia – Sassello (SV)

LOMBARDIA

L’Orso Verde – Busto Arsizio (VA)

Menaresta – Carate Brianza (MB)

Vetra – Caronno Pertusella (VA)

Hop Skin – Curno (BG)

Manerba – Manerba del Garda (BS)

Extraomnes – Marnate (VA)

Porta Bruciata – Rodengo Saiano (BS)

Alder – Seregno (MB)

Birrificio Lariano – Sirone (LC)

Stradaregina – Vigevano (PV)

TRENTINO

BioNoc ́ – Mezzano (TN)

Birra del Bosco – San Michele all’Adige (TN)

Rethia – Vallelaghi (TN)

VENETO

Crak – Campodarsego (PD)

32 Via dei Birrai – Pederobba (TV)

Mastino – San Martino Buon Albergo (VR)

FRIULI VENEZIA GIULIA

The Lure – Fogliano Redipuglia (GO)

EMILIA-ROMAGNA

Birrificio Valsenio – Casola Valsenio (RA)

Mazapégul – Civitella di Romagna (FC)

Argo – Collecchio (PR)

Dada – Correggio (RE)

La Buttiga – Piacenza

BiRen – Sant’Agostino (FE)

TOSCANA

Calibro 22 – Cavriglia (AR)

Lorem Ipsum – Dicomano (FI)

Piccolo Birrificio Clandestino – Livorno

Brasseria della Fonte – Pienza (SI)

Birrificio Saragiolino – Torrita di Siena (SI)

UMBRIA

Birra Perugia – Torgiano (PG)

MARCHE

Birrificio dei Castelli – Arcevia (AN)

Il Mastio – Colmurano (MC)

RentOn – Fano (PU)

Babylon – Folignano (AP)

Godog – Jesi (AN)

61cento – Pesaro

Birracruda – Pesaro

LAZIO

Ritual Lab – Formello (RM)

Eastside – Latina

Eternal City Brewing – Roma

Jungle Juice – Roma

Rebel’s – Roma

ABRUZZO

Bibibir – Castellalto (TE)

La Casa di Cura – Crognaleto (TE)

Anbra – Fossa (AQ)

Maiella – Pretoro (CH)

CAMPANIA

Karma – Alife (CE)

Okorei – Mariglianella (NA)

Serrocroce – Monteverde (AV)

Bella ’Mbriana – Nocera Inferiore (SA)

PUGLIA

Rebeers – Foggia

Birrificio Svevo – Modugno (BA)

BASILICATA

Birrificio del Vulture – Rionero in Vulture (PZ)

CALABRIA

De Alchemia – Saracena (CS)

Limen – Siderno (RC)

SICILIA

Alveria – Canicattini Bagni (SR)

Ballarak – Palermo

Yblon – Ragusa

Epica – Sinagra (ME)

SARDEGNA

Il Birrificio di Cagliari – Cagliari

P3 Brewing – Sassari

Mezzavia – Selargius (CA)