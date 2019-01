Il secondo Miglior Hotel al mondo è in Italia: a decretarlo TripAdvisor che ha annunciato i vincitori dei Travelers’ Choice Hotel Awards 2019, ovvero i premi dedicati all’eccellenze dell’ospitalità mondiale.

Medaglia d’argento per l’Italia a livello mondiale con l’Hotel Belvedere di Riccione, che in questa edizione è salito di quattro posizioni nella top ten mondiale passando dal sesto al secondo posto. È invece in prima posizione per quanto concerne la classifica europea e quella Italiana.

“Quando mi chiedono quale sia il nostro segreto – ha commentato Marina Pasquini, proprietaria e manager dell’Hotel Belvedere di Riccione – , rispondo che non c’è una formula magica dell’hotellerie, ma c’è uno sguardo attento, accogliente e anche umile sui clienti passati, presenti e futuri e sulle loro esperienze condivise su TripAdvisor. Ringrazio la Belvedere Family i nostri ospiti la città di Riccione e soprattutto TripAdvisor per questo prestigioso riconoscimento”.

Il podio mondiale vede al primo posto la Costa Rica con il Tulemar Bungalows & Villas e al terzo la Cambogia con il Viroth’s Hotel a Siem Reap.

Se si guarda all’Italia emerge che è il Trentino Alto Adige ad aggiudicarsi il primato di regione più premiata nell’edizione 2019 dei Travelers’ Choice Hotel Awards con ben 38 premi ricevuti. Sul podio si riconferma, come lo scorso anno, anche la Campania con 29 riconoscimenti seguita dal Veneto, new entry, con 23 riconoscimenti.

Trentino e Veneto hanno l’offerta più completa con almeno una struttura vincitrice in ognuna delle categorie. Alla Toscana infine va il primato per essere la regione italiana con il numero maggiore di riconoscimenti internazionali con 9 premi nelle top 25 europee e mondiali.

I vincitori sono stati scelti in base alle milioni di recensioni scritte in un anno dai viaggiatori di TripAdvisor. In tutto il mondo sono state 7812 le strutture premiate in 94 paesi. Le categorie anche per l’Italia sono visibili in maniera dettagliata sul sito di TripAdvisor e sono: Migliori Hotel, Migliori Hotel di Lusso, Migliori Tariffe, Migliori Hotel di Piccole Dimensioni, Miglior Servizio, Migliori Pensione e B&B, Migliori Hotel Romantici, Migliori Hotel per Famiglie e Migliori Hotel All-Inclusive.

Per quanto riguarda la classifica generale dei migliori hotel, oltre alla prima posizione del Belvedere di Riccione, al secondo posto si trova lo Spadai di Firenze, terzo gradino del podio invece per il San Luis Retreat Hotel & Lodges, Avelengo (Bolzano). Usciamo dal podio con l’Hotel Artemide di Roma, quinto posto per il Portrait Firenze, sesto per il San Pietro di Positano – Salerno. Il Park Hotel Brasilia, Jesolo – Venezia è in settima posizione, in ottava invece il Villa Cora di Firenze, nella medesima location l’Hotel Lungarno che si trova in nona posizione. A chiudere la top ten è il Bellevue Syrene, Sorrento – Napoli.