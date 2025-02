A San Valentino 2025 è possibile cenare nella splendida Villa Crisanti in Veneto per un evento esclusivo: ecco il menu firmato da chef Zannelli

A San Valentino 2025 è possibile cenare nella splendida location di Villa Crisanti: si tratta di una cena privata con chef a domicilio all’interno della storica villa veneta che per la giornata simbolo dell’amore sarà a uso esclusivo di una sola coppia di fortunati.

San Valentino a Villa Crisanti: la cena privata super esclusiva

Il pacchetto chiamato “San Valentino Luxury Edition” costa 2.540 euro a coppia e prevede: una cena privata per due persone con il menu selezionato dallo chef Zannelli, il pernottamento in e la colazione nella suite di Villa Priuli Crisanti, riservata interamente per la coppia, insieme a un mazzo di rose e a una bottiglia di Moet Reserve Imperial. Una serata perfetta per una magica ed elegante proposta nel giorno simbolo degli innamorati.

Il menu di San Valentino a Villa Priuli Crisanti, ideato dallo chef Zannelli, inizia con un aperitivo a base di tempura di gamberi rossi, capesante e salvia. L’antipasto prevede scampi in crosta di sale con emulsione di agrumi di Sicilia e carpaccio di pesce spada in olio cottura e frutti rossi.

Il primo è un tortello con la Granseola, pasta all’uovo ripiena di granchio, sedano, carota e scalogno, chiusa a mano e servita con salta ai 4 pomodori. Segue la pausa con sorbetto vodka e fragole, preludio al secondo, un polpo arrostito su una mousseline di pasta. E per dolce non poteva mancare il Passion Fruit. All’occorrenza Villa Priuli Crisanti offre alla coppia la possibilità di modificare il menu in base alle proprie esigenze o preferenze alimentari.

Le portate del menu

Aperitivo

Tempura di gamberi rossi, capesante e salvia

Antipasto

Scampi in crosta di sale con emulsione di agrumi di Sicilia

Carpaccio di pesce spada in olio cottura e frutti rossi

Primo

Tortello con la Granseola (pasta all’uovo ripiena di granchio, sedano, carota e scalogno, chiusa a mano e servita con salsa ai 4 pomodori)

Pausa con sorbetto vodka e fragole

Secondo

Polpo arrostito su mousseline di patata

Dolce

Passion fruit

La gestione della villa storica

Una sola coppia fortunata avrà la possibilità di trascorrere San Valentino nella villa veneta acquistata nel 2022 dal microbiologo e politico italiano Andrea Crisanti insieme alla moglie Nicoletta Catteruccia, anche lei medico. Crisanti al ‘Corriere della Sera’ ha parlato così dell’iniziativa:

“Stiamo selezionando le richieste pervenute finora, c’è già un interesse elevato rispetto alle nostre aspettative. Del resto, ho sempre detto che avrei voluto aprire la villa alla comunità e così ho fatto. Ospitiamo eventi musicali, visite didattiche, ma anche matrimoni, eventi privati, eventi aziendali, collaboriamo con il Comune, con le scuole e il centro anziani”.

Per il proprietario ogni villa storica ha due facce della stessa medaglia: “La prima è di carattere culturale e sociale – ha spiegato Crisanti – la seconda è la necessità di autosostenersi. Quando mia moglie e io abbiamo visto questa villa, ce ne siamo subito innamorati, abbiamo dovuto ristrutturarla in linea con lo stile, il luogo e in base a criteri di sostenibilità. Ma non è quello l’impegno maggiore che richiede, la maggiore incombenza è mantenerla”.

Sugli elevati costi di gestione della villa in provincia di Vicenza, Crisanti ha dichiarato: “Questa villa ha vissuto in stato di abbandono per 25 anni. Non a caso molte ville storiche sono fatiscenti, improntare fin da subito una destinazione d’uso, nel presente e nel futuro, garantisce la fruizione e la vita stessa della villa. Tanta bellezza non può rischiare di sfiorire. L’unica soluzione è condividerla”.