Quanto costa la cena di San Valentino 2025 nel ristorante Cafè Cracco in Galleria dello chef Carlo Cracco: dal menu al prezzo, ecco tutti i dettagli

Sono diversi i grandi chef italiani che in occasione di San Valentino preparano un menu speciale per una cena indimenticabile nella giornata simbolo dell’amore: tra questi non poteva mancare Carlo Cracco, uno degli chef nostrani più apprezzati in Italia e all’estero. Andiamo a scoprire il menu di San Valentino 2025 del Cafè Cracco in Galleria.

Quanto costa la Cena di San Valentino 2025 da Cracco

Come si legge sul sito dello shop online dello chef Carlo Cracco, in vista di San Valentino 2025 è disponibile l’acquisto di un voucher intitolato “Regalati una cena al Cafè Cracco in Galleria” che può essere utilizzato solo nella serata di venerdì 14 febbraio, a cena.

“Regalati un’esperienza esclusiva nella suggestiva atmosfera del Cafè Cracco in Galleria – si legge sul sito ufficiale – un percorso gastronomico composto da un menu degustazione di 6 portate creato dallo Chef Carlo Cracco con in abbinamento una selezione di vini al calice proposti dal nostro Sommelier”.

Il menu della cena di San Valentino nel locale di Carlo Cracco in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano si apre con una tartare di gamberi viola, shiso verde e limone nero e prosegue con ostrica in tempura alle alghe con salsa agrodolce e soncino.

Segue un carpaccio di capesante, gel di lime al pepe di timut e salsa di lampone, prima del risotto mantecato alla barbabietola affumicata, erba cipollina e limone candito. La quinta portata della cena di San Valentino è composta da astice al vapore con cialda alle erbe, variazione di cavolfiori e salsa al melograno. A seguire il dolce di San Valentino, una mouse al latte e lampone. Il costo è di 190 euro a persona.

Il menu completo

Tartare di gamberi viola, shiso verde e limone nero

Ostrica in tempura alle alghe con salsa agrodolce e soncino

Carpaccio di capesante, gel di lime al pepe di timut e salsa di lampone

Risotto mantecato alla barbabietola affumicata, erba cipollina e limone candito

Astice al vapore con cialda alle erbe, variazione di cavolfiori e salsa al melograno

Dolce di San Valentino: Mousse al latte e lampone

I dolci speciali di Cracco per San Valentino

Al pari di altri chef e pasticceri italiani, in occasione di San Valentino, anche Carlo Cracco ha preparato dei dolci speciali, una gamma di prodotti per rendere omaggio alla giornata dedicata all’amore.

Tra i dolci di San Valentino 2025 di Carlo Cracco troviamo i Baci di San Valentino, dei piccoli capolavori di pasticcerie che vanno a unire semplicità e raffinatezza: vengono realizzati con un’unica base di frolla e farciti con due ripieni diversi, uno al caramello e l’altro al cioccolato fondente con l’aggiunta di un pizzico di peperoncino.

Nella proposta del noto chef c’è anche un dessert caratterizzato dal sapore deciso e romantico: un Plumcake al cacao, nocciola e amarene che regala un’esperienza unica al palato. Tra i dolci ideati per la giornata simbolo degli innamorati troviamo anche i Biscotti di San Valentino, disponibili in tre gusti diversi: cocco, lampone e cioccolato fondente.

Chef Cracco ha creato anche un’esclusiva confezione di Cioccolatini di San Valentino, composta da sei pezzi a forma di cuore: ogni cioccolatino presenta un ripieno morbido e irresistibile ed è disponibile in due varianti, al frutto della passione e al caramello salato.