Lo chef Antonino Cannavacciuolo ha ideato per San Valentino 2025 dei prodotti artigianali speciali per festeggiare la festa degli innamorati

Antonino Cannavacciuolo è uno degli chef più amati e celebri d’Italia. Nato a Vico Equense, in Campania, ha saputo conquistare il cuore e il palato di milioni di persone grazie alla sua cucina che fonde tradizione e innovazione. Proprietario di diversi ristoranti di fama internazionale, tra cui il rinomato Villa Crespi sul Lago d’Orta, premiato con due stelle Michelin, Cannavacciuolo è una figura carismatica anche nel mondo della televisione. Lo chef è diventato un volto familiare per il pubblico grazie a programmi tv come MasterChef Italia e Cucine da Incubo.

Le novità di San Valentino 2025 di chef Cannavacciuolo

Oltre alla sua attività nei ristoranti e in TV, Cannavacciuolo ha sviluppato una linea di prodotti artigianali per celebrare le festività più importanti dell’anno, come Natale, Epifania, Pasqua e, naturalmente, San Valentino. Ogni creazione è pensata per offrire un’esperienza gastronomica unica, realizzata con ingredienti di alta qualità e curata nei minimi dettagli. Come altri chef italiani come Cracco e Massari anche Antonino Cannavacciuolo ha presentato una serie di dolci esclusivi per celebrare la Festa degli Innamorati. Quest’anno, in particolare, spiccano quattro creazioni uniche, pensate per rendere indimenticabile questa ricorrenza.

La prima novità è la Crostata Desiderio di San Valentino, una raffinata creazione realizzata con una base di frolla al cacao e farcita con una ganache al passion fruit. Il tutto è decorato con riso soffiato e frutta secca. La crostata di San Valentino creata e confezionata presso il laboratorio artigianale viene venduta a 26,00 euro. Un’altra proposta è rappresentata dalle praline assortite, piccole delizie racchiuse in una confezione elegante dal costo di 35,00 euro. Le praline di Cannavacciuolo per San Valentino 2025 sono disponibili in gusti assortiti come gianduia, peperoncino, frutto della passione e melograno.

I Dragées dell’Amore sono un’altra novità di quest’anno. Questi cioccolatini sono disponibili in vari gusti, come nocciola e fragola, pistacchio e lampone, mandorla e yuzu. Confezionati in un raffinato barattolo decorato con dettagli eleganti, rappresentano il regalo perfetto per chi vuole fare un pensiero speciale. La confezione da 230 grammi viene venduta a 32,00 euro. Infine, la tavoletta con dedica è la scelta ideale per chi cerca un regalo personalizzato. Questa tavoletta di cioccolato bianco permette di incidere una dedica speciale, rendendo unico ogni singolo dono.

Gli evergreen di San Valentino: i dolci più amati di chef Cannavacciuolo

Accanto alle novità di quest’anno, Cannavacciuolo propone alcuni dolci che ormai sono diventati dei veri e propri classici di San Valentino. Queste creazioni, già presenti negli anni scorsi, continuano a conquistare gli appassionati della buona pasticceria.

Un esempio è la Crostata cioccolato e lampone, un dessert intramontabile che unisce la base di frolla di cacao e nocciole a una confettura ai lamponi. All’esterno completano il dolce una serie di pepite di cioccolato al latte. Questa crostata, che costa 26,00 euro, è ideale per chi desidera concludere una cena romantica con un tocco di eleganza.

Un altro evergreen sono i cuoricini di cioccolato di San Valentino. Questi piccoli dolcetti sono disponibili in tre diverse varianti di gusto: lampone, passion fruit e caramello salato. La box di cioccolatini, elegantemente decorata, contiene 9 pezzi (tre per gusto) e costa 23,00 euro.