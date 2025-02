A San Valentino 2025 spopola la moda di regalare un panettone, specialmente se si tratta di lievitati preparati dai grandi pasticcieri italiani

Chi lo ha detto che il panettone è un dolce da mangiare esclusivamente durante le festività natalizie? Nel corso degli ultimi anni è stato fatto molto per “destagionalizzare” i lievitati e proporli tutto l’anno, non solo a Natale. E in vista di San Valentino, sono tanti i pasticcieri italiani che hanno preparato un panettone speciale per il giorno simbolo degli innamorati.

A San Valentino 2025 regala un panettone

Regalare un panettone a San Valentino è l’occasione per distinguersi dai soliti regali: fiori e cioccolatini sono sempre ben accetti, su questo non ci piove, ma volete mettere un lievitato a tema, magari preparato da un grande pasticciere italiano?

Come riferito da ‘CiboToday’, in occasione di San Valentino 2025 è possibile fare una sorpresa al proprio lui o alla propria lei, regalando un panettone speciale realizzato da grandi artigiani italiani, a cominciare da quello del laboratorio di Vincenzo Tiri in Basilicata e il Dolcecuore, panettone a forma di cuore con cioccolato del Madagascar e frutti di bosco, con una gustosa e spettacolare glassa di riccioli di cioccolato.

A Genova la boutique del maestro francese Michel Paquier ha ideato uno speciale lievitato di San Valentino: glassa al cioccolato e lampone con sferette croccanti e all’interno un impasto con frutti di bosco semi canditi. Matteo Trapasso crea dal suo micropanificio di Milano che con soli 9 metri quadrati è il più piccolo d’Europa: ciò non gli impedisce di sfornare dei veri e propri capolavori, come il Valentùn, lievitato a forma di cuore preparato utilizzando farine biologiche, cioccolato fondente Bagai, cioccolato al lampone e lamponi canditi e disidratati.

Restando a Milano, presente nella classifica delle città italiane più attrattive sul mercato immobiliare, troviamo il panettone di San Valentino di Marlà, pasticceria di Porta Romana: il lievitato è caratterizzato da cioccolato al latte e fondente, lamponi semi canditi e una farcia di ganache al caramello e lampone, con la cupola glassata al fondente.

Il panettone di Flamigni, azienda fondata a Forlì nel 1930 dei fratelli Armando, Lieto e Aurelio è un lievitato in tiratura speciale da ben 5 chilogrammi, con un impasto scenografico di colore rosa dato dal succo di melograno, rose di Provenza e gocce di cioccolato.

Lievitati d’autore dei grandi pasticcieri

Galup ha preparato un panettone a forma di cuore con lievito madre, disponibile ai tre cioccolati oppure all’albicocca. Forma di cuore anche per Tucillo Bakery, con impasto allo yogurt e vaniglia Bourbon del Madagascar, cioccolato alla mandorla e lampone e un’abbondante glassatura con cuoricini di zucchero.

Da Pepe Mastro Dolciere hanno preparato una linea speciale chiamata Cuori Lievitati con diversi panettoni per San Valentino: c’è quello al Cuor d’amore a base di lampone e cioccolato gianduia e il Sentore d’amore con fragole mirtilli e ciliegie. Sal Del Riso, pasticciere della Costiera Amalfitana, ha ideato il Spore d’amore in varie opzioni: cioccolato con albicocche del Vesuvio e vaniglia; ananas e fragole; mandorle e vaniglia; fragole, lampone e petali di rosa.

Il viaggio alla scoperta dei panettoni di San Valentino 2025 preparati dai grandi pasticcieri italiani si conclude con il Pan Cuore di Pasticceria Frisenda che combina impasto, glassa di granella e pistacchio, croccante caramello e pistacchi interi salati, e il lievitato di Armando Pascarella, con impasto al cacao, gocce di cioccolato fondente, cioccolato al latte e amarene candite.