Una battuta di Matteo Salvini sui vini ha fatto infuriare tutta la Toscana, scatenando una polemica: le reazioni politica e la risposta del Ministro

Una frase di Matteo Salvini sui toscani al centro delle polemiche: nel corso di un incontro con il Governatore abruzzese Marco Marsilio, quest’ultimo ha dichiarato che il è più conosciuto ed esportato il Montepulciano d’Abruzzo rispetto al Nobile di Toscana. A questa esternazione, il Vicepremier ha risposto “Meno male, perché i toscani hanno rotto le p…”. Una battuta che ha scatenato le reazioni più disparate.

Perché Matteo Salvini ha fatto infuriare la Toscana

Le parole del Ministro dei Trasporti e Vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, sono state accolte con durezza da parte di Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana che le ha definite “inopportune e prive di senso istituzionale”. Dura anche la reazione di Stefania Saccardi, Assessore all’Agricoltura: “Salvini deve avere rispetto verso una regione i cui vini sono al vertice mondiale – si legge su ‘Gambero Rosso’ – gli consiglio di lasciar perdere l’enologia”.

Il siparietto tra Salvini e Marsilio ha portato a un duro comunicato da parte del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano: “Pur considerando l’esternazione grave e offensiva nei confronti dei cittadini toscani e delle migliaia di aziende vitivinicole della regione, il Consorzio si astiene dal fare commenti politici – si legge nella nota riportata da ‘Ansa’ – approfittiamo di questa occasione per invitare nuovamente a Montepulciano il ministro Salvini, questa volta fuori da campagna elettorale, per conoscere da vicino la realtà poliziana e l’altissima qualità dei prodotti del territorio con in testa il Vino Nobile di Montepulciano”.

In merito all’esternazione di Marsilio, il Consorzio ha risposto con grande ironia: “Meno male che il Montepulciano d’Abruzzo Doc esporta più del Vino Nobile di Montepulciano Docg, visto che la produzione della Doc abruzzese supera i 100 milioni di bottiglie, contro i 7 milioni del Vino Nobile di Montepulciano”.

Le reazioni dei politici

Il “caso” Montepulciano è stato trattato anche da diversi esponenti della classe politica italiana, a cominciare dal senatore del PD Dario Parrini che come riportato dal ‘Corriere della Sera’, a proposito di Salvini ha dichiarato: “Come minimo lui stesso o qualche suo adepto locale dovrebbero rapidamente porgere delle scuse alla Toscana e a tutti i toscani”.

In soccorso di Salvini è arrivato Luca Baroncini, segretario della Lega Toscana: “Si tratta palesemente di una battuta, perché Salvini ama la Toscana, è di casa a Firenze e la sua compagna è Toscana (Francesca Verdini, ndr). Ha anche scelto di fare il congresso federale del partito a Firenze perché la Toscana è una regione che ha a cuore e su cui anche politicamente punta moltissimo. Noi toscani abbiamo l’ironia nel DNA e amiamo fare battute, mi pare incredibile montare polemiche per una considerazione evidentemente scherzosa”.

La risposta di Salvini

Lo stesso Matteo Salvini ha risposto ai tanti attacchi ricevuti: “Sono sei anni che sono più toscano che Milanese – le parole del Vicepremier riportate da ‘Ansa’ – era una battuta sul vino. Il governatore dell’Abruzzo ha detto che il Montepulciano d’Abruzzo è meglio del Nobile di Montepulciano. A me piacciono entrambi i Montepulciano. Siccome gli ho detto che ormai mangio toscano, bevo toscano, fra un po’ parlo toscano, sono circondato. Ma con gioia”.

Un’altra risposta di Salvini è stata riportata dal ‘Correre della Sera’: “A Marsilio ho raccontato che mi piace scherzare sempre con la mia fidanzata sul fatto che ormai sono quasi toscano, perché mangio e bevo toscano tutti i giorni, fra un po’ mi verrà anche l’accento fiorentino…è incredibile che a sinistra cerchino l’ennesima polemica: su, fatevi una risata ogni tanto!”.