A Torino è tutto pronto per il Salone del Gusto 2018 che quest’anno si presenta alla schiera di appassionati dei sapori con una nuova formula che punta a sorprendere i numerosi partecipanti previsti per una 5 giorni che avrà inizio il 20 e terminerà il 24 settembre.

La manifestazione è giunta alla dodicesima edizione ed è organizzata da Slow Food, Città di Torino e Regione Piemonte assieme al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali con il coinvolgimento anche del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

5 euro il costo per il singolo ingresso, 20 invece per l’abbonamento ai 5 giorni. Il tema di questa edizione è “Food for Change“, il cibo come cambiamento. Mangiare sano e genuino, per avviare una rivoluzione lenta, pacifica e globale, questa la mission degli organizzatori. “Se vogliamo cambiare il mondo, cominciamo dai piccoli gesti quotidiani, come la scelta consapevole delle materie prime che usiamo per realizzare le nostre ricette. Se lo facessimo tutti – chiarisce il manifesto dell’edizione 2018 di Terra Madre – vedremmo gli effetti sulla qualità e salubrità dei prodotti, sulla tutela degli ecosistemi e della biodiversità, sui mercati globali e la distribuzione delle risorse. Insomma, sulla vita di ogni giorno”.

Oltre 200 gli eventi in programma disseminati in tutti i quartieri cittadini. Dalle conferenze ai laboratori di degustazione. L’evento sul cibo sarà occasione anche per conoscere i nuovi prodotti che hanno ottenuto lo status di presidio slow food. Debuttano al Terra Madre Salone del Gusto 2018 28 nuovi presidi italiani, eccellenze italiane che vedono in testa la regione Campania, con 11 prodotti.

I Nuovi Presidi Slow Food italiani