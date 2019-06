È uno dei momenti più attesi, quello in cui acquistare quell’oggetto che si è desiderato per tanto tempo: stiamo parlando dei saldi, che nel corso dell’anno si tengono due volte: in inverno e in estate.

Il fischio di inizio per l’estate 2019 è quello del 6 luglio, con qualche eccezione e soprattutto con una durata variabile regione per regione.

La corsa ai saldi e la caccia all’affare sono una tradizione nel nostro Paese, anche se nel corso dell’anno non mancano altri momenti particolari: come dimenticarsi – ad esempio – delle giornate di super sconti importate dagli Stati Uniti, come il Black Friday (che tra le altre cose ha visto l’apertura nel 2018 del primo pop-up store in Italia di Amazon) e il Cyber Monday ormai entrati di diritto negli appuntamenti imperdibili dell’anno.

La merce estiva vedrà un calo del prezzo a partire quindi dai primi di luglio e fino alla metà di agosto, con variazioni che sono state stabilite nelle varie regioni.

Lo start è quasi uguale in tutte le regioni, con due eccezioni: Liguria e Sicilia proporranno ribassi già a partire dal primo di luglio, a differenza delle altre aree dove si dovrà attendere fino al 6.

Ecco il calendario dei saldi estivi 2019 per ogni regione.

Abruzzo: dal 6 luglio al 29 agosto

Basilicata: dal 2 luglio al 2 settembre

Calabria: dal 6 luglio al 1 settembre

Campania: dal 6 luglio al 30 agosto

Emilia Romagna: dal 6 luglio al 30 agosto

Friuli-Venezia Giulia: dal 6 luglio al 30 settembre

Lazio: dal 6 luglio al 15 agosto

Liguria: dal 1° luglio al 14 agosto

Lombardia: dal 6 luglio al 30 agosto

Marche: dal 6 luglio al 1° settembre

Molise: dal 6 luglio al 30 agosto

Piemonte: dal 6 luglio al 26 agosto

Puglia: dal 6 luglio al 15 settembre

Sardegna: dal 6 luglio al al 30 agosto

Sicilia: dal 1° luglio al 15 settembre

Toscana: dal 6 luglio al 30 agosto

Umbria: dal 6 luglio al 30 agosto

Valle d’Aosta: dal 6 luglio al 20 agosto

Veneto: dal 6 luglio al 31 agosto

Provincia autonoma di Bolzano: dal 5 luglio al 17 agosto

Guardando al calendario emerge che i ribassi avranno una durata maggiore in regioni come il Friuli Venezia Giulia, Puglia e Sicilia. Dureranno mene – invece – nel Lazio, nella Provincia Autonoma di Bolzano, in Valle d’Aosta. Anche in Liguria, nonostante il fischio di inizio prima, i saldi termineranno presto: il 14 agosto.