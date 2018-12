Per tutti i shopping addicted che si rispettino la data da segnare sul calendario è quella del 5 gennaio 2019. Sarà allora, infatti, che prenderanno il via i saldi invernali 2019.

Dopo il Black Friday e il Cyber Monday, iniziative importate dagli Stati Uniti dove coincidono con i giorni successivi al Ringraziamento, torna l’appuntamento più tradizionale con i ribassi nei negozi. Protagonista sarà la merce invernale.

I periodi dei saldi sono sempre molto attesi perché permettono di acquistare prodotti, che magari si desiderano da molto tempo, a un prezzo più basso e quindi più accessibile. La corsa agli affari però non prenderà il via ovunque nella stessa giornata.

Secondo il calendario non in tutte le regioni si partirà in contemporanea. In Basilicata la corsa nei negozi potrà iniziare il 2 gennaio, il giorno successivo (il 3 gennaio) si avrà il via in Valle d’Aosta, mentre per la Sicilia si dovrà attendere il giorno dell’Epifania. Tutte le altre regioni italiane anticiperanno al 5 gennaio.

Ecco le date dei saldi invernali 2019 suddivise regione per regione.

Abruzzo: dal 5 gennaio 2019 al 5 marzo 2019

Basilicata: dal 2 gennaio 2019 all’1 marzo 2019

Calabria: dal 5 gennaio 2019 al 28 febbraio 2019

Campania: dal 5 gennaio 2019 al 2 aprile 2019

Emilia Romagna: dal 5 gennaio 2019 al 5 marzo 2019

Friuli Venezia Giulia: dal 5 gennaio 2019 al 31 marzo 2019

Lazio: dal 5 gennaio 2019 al 28 febbraio 2019

Liguria: dal 5 gennaio 2019 al 18 febbraio 2019

Lombardia: dal 5 gennaio 2019 al 5 marzo 2019

Marche: dal 5 gennaio 2019 all’1 marzo 2019

Molise: dal 5 gennaio 2019 al 5 marzo 2019

Piemonte: dal 5 gennaio 2019 al 28 febbraio 2019

Puglia: dal 5 gennaio 2019 al 28 febbraio 2019

Sardegna: dal 5 gennaio 2019 al 5 marzo 2019

Sicilia: dal 6 gennaio 2019 al 15 marzo 2019

Toscana: dal 5 gennaio 2019 al 5 marzo 2019

Umbria: dal 5 gennaio 2019 al 5 marzo 2019

Valle D’Aosta: dal 3 gennaio 2019 al 31 marzo 2019

Veneto: dal 5 gennaio 2019 al 31 marzo 2019

In Alto Adige i saldi prenderanno il via il 5 gennaio 2019 e termineranno il 16 febbraio 2019. Eccezioni per alcuni comuni turistici dove invece si terranno dal 16 febbraio al 30 marzo 2019.

Osservando il calendario si può notare che la data di fine dei saldi varia da regione a regione. I più brevi sono in Liguria, dove termineranno il 18 febbraio e in Alto Adige (16 febbraio). In Campania invece i più lunghi con lo stop previsto per il 2 aprile.

Per districarsi nella “giungla” delle offerte è bene seguire qualche dritta: così si possono fare dei veri affari ed essere sicuri di aver fatto l’acquisto migliore.