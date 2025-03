Dal mondo di Harry Potter ai manga giapponesi, passando per i supereroi: tre dei ristoranti per bambini più originali d'Europa sono in Italia

In Italia ci sono tre dei ristoranti per bambini più originali d’Europa: locali a tema che rappresentano un paradiso per i più piccoli ma anche per i grandi e per chi vuole immergersi in un mondo incantato.

I ristoranti per bambini più originali in Italia

Tra i ristoranti per bambini più originali d’Europa, tre si trovano in Italia, a cominciare da Binario Magic Club, locale di Palazzago (provincia di Bergamo) con un’atmosfera che richiama gli ambienti della scuola di Hogwarts di Harry Potter.

Nel locale tutto è legato alla saga del “maghetto” nato dalla penna di J.K. Rowling, dal menu a tema agli arredi. Tra le proposte è presente anche la burrobirra, una bevanda gassata molto dolce e burrosa, ispirata alla famosa bevanda descritta nella serie di libri di Harry Potter: una combinazione di sapori unici con un tocco di vaniglia, caramello e spezie. Nel menu anche piatti creativi come la pizza Mandragola, il tagliere Sport dei Maghi e l’hamburger Corvo.

A Milano, invece, c’è un locale che fonde la passione per i supereroi con la gastronomia americana: si chiama Super Heroes Steakhouse & Art Gallery, ideato da Ignazio Saccomando, lo stesso creatore di Rabbit Hole.

Il locale milanese a tema supereroi si dive tra un cocktail bar che ricrea l’atmosfera di Gotham City di Batman, un ristorante dedicato all’universo Marvel e una galleria-museo ricca di memorabilia. I piatti che compongono il menu hanno nomi e caratteristiche ispirate ai personaggi dei fumetti: l’Hulk Burger con mortadella e pistacchio, il nero Bat Burger e il rosso Spiderpork con pulled pork e salsa al miele.

Il Mic Ramen, catena giapponese di ristoranti dedicati ai manga, si trova a Firenze, Milano, Pordenone e in altre città italiane: tutto è ispirato alle atmosfere dei fumetti nipponici, da Naruto a Dragon Ball. Il menu, a cura dello chef Giulio Lee, si sviluppa partendo dal ramen e introducendo anche i piatti più celebri dello street food del Giappone, Paese che vanta uno dei passaporti più potenti al mondo.

Gli altri locali in giro per l’Europa

In Inghilterra non potevano mancare locali a tema Harry Potter: uno dei più famosi è il Cutter & Squidge di Soho a Londra, dove vengono organizzati tè pomeridiani ispirati al celebre mago: durante la visita, oltre ad ammirare tutta la magia dell’estetica potteriana, si possono gustare delizie a tema magico come la pozione Hubble Bubble e il tè Lacrime di unicorno.

In Danimarca, la patria della Lego, c’è il Mini Chef: è situato a Billund ed è il primo ristorante al mondo dove il pranzo è preparato e servito da robot Lego. Il locale si trova all’interno della Lego House, l’edificio dedicato ai mitici mattoncini di una delle migliori aziende al mondo.

Tutto a tema Disney il ristorante El secretos de Lola di Madrid: ai tavoli ci sono peluche di personaggi come Winnie the Pooh, mentre i bambini vengono serviti da Jasmine di Aladdin, o Trilly, la fatina di Peter Pan. Le colonne sonore dei grandi classici Disney contribuiscono a rendere ancora più magica l’atmosfera del locale che di tanto in tanto chiude per cambiare ambientazione e personaggi.

All’elenco dei ristoranti più originali per i bambini si aggiungono anche: El bosc de les fades di Barcellona che ricrea una foresta incantata, il Vytopna di Praga che consegna i piatti attraverso i trenini, e Under the Sea di Parigi, a tema marino.