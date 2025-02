Ristorante "chiuso per Sanremo": è della nonna di Lucio Corsi

La nonna di Lucio Corsi chiude il ristorante per seguirlo a Sanremo, rivelando il legame speciale tra il cantautore toscano e il Macchiascandona

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

L’amore per la famiglia può manifestarsi in molti modi, e Milena Marchetti lo ha dimostrato con un gesto che ha conquistato il pubblico. Il suo ristorante, un punto di riferimento a Castiglione della Pescaia, ha chiuso temporaneamente le porte per permetterle di seguire da vicino il sogno del nipote, Lucio Corsi, tra i big del Festival di Sanremo. Una scelta che racconta il legame speciale tra nonna e nipote, nato tra i tavoli del ristorante Macchiascandona.

Le dichiarazioni della nonna di Lucio Corsi

Lucio Corsi, classe 1993, è cresciuto con sua nonna Milena Marchetti, che ha avuto un ruolo fondamentale nella sua formazione, non solo come persona, ma anche come artista. Il ristorante Macchiascandona è stato il suo primo palco, il luogo dove ha imparato l’importanza della dedizione e della passione per il proprio mestiere.

“Aprì il ristorante nel 1960 e non si è mai fermata. Mi ha insegnato il valore del tempo e dell’impegno. Mi rincorre per rattoppare tutto, dal cappello al golf. Dice che così faccio brutta figura”, ha raccontato Lucio, come riportato su ‘Today.it’.

Tuttavia, per la prima volta, Milena ha deciso di prendersi una pausa. Suo nipote Lucio Corsi, infatti, è tra i big del Festival di Sanremo, un traguardo importante per il giovane cantautore toscano. Milena, che ha sempre creduto in lui, ora si gode il risultato di anni di sacrifici e sogni condivisi. La chiusura del ristorante, più che una pausa, è un tributo all’amore di una nonna che ha sempre supportato il nipote.

“Sono felicissima: mio nipote realizza un sogno e mi voglio godere il suo sogno con grande tranquillità. Ho deciso di mettermi in ferie per un po’ di giorni. Non perderò un minuto del Festival di Sanremo”, ha dichiarato Milena. “Saremo tutti davanti alla tivù a tifare per Lucio. Riaprirò il ristorante il 19 febbraio e se ci sarà da festeggiare, lo faremo in famiglia“.

Dove si trova il ristorante della nonna di Lucio Corsi e cosa si mangia

Situato nella campagna grossetana, il ristorante Macchiascandona è una vera istituzione per chi ama la cucina tradizionale della Toscana. Aperto nel 1960 da Milena Marchetti, nel corso degli anni è diventato un punto di riferimento per gli amanti della buona tavola, grazie a piatti come le pappardelle al cinghiale, la faraona al tegame e i ravioli ricotta e spinaci. La sua proprietaria ha sempre gestito il locale con dedizione, senza mai lasciare incustoditi i fornelli.

E proprio tra i tavoli del Macchiascandona, Lucio ha avuto un incontro che avrebbe segnato la sua carriera: quello con Francesco Bianconi, leader dei Baustelle. Frequentatore abituale del ristorante, Bianconi ha riconosciuto il talento del giovane cantautore e lo ha portato ad aprire i concerti della band nel 2015. Un’esperienza che ha avviato Lucio nel panorama musicale italiano, fino a condurlo oggi sul palco dell’Ariston con il brano ‘Volevo essere un duro’.

Non resta che attendere la fine del Festival per scoprire se il Macchiascandona ospiterà una grande festa. Di certo, indipendentemente dall’esito di Sanremo, per Milena e Lucio questa è già una vittoria.