La ricetta dei tortellini, reinterpretata da Benedetta Rossi e ispirata ai suoi ricordi di famiglia, ha acceso un vivace dibattito online: la sua versione di uno dei piatti simbolo della tradizione bolognese ha infatti suscitato reazioni intense sul web. L’episodio è stato raccontato dalla stessa food blogger durante una trasmissione condotta da Alessandro Cattelan.

Perché la ricetta di Benedetta Rossi ha ricevuto tante critiche dai bolognesi

Durante una puntata del programma ‘Hot Ones Italia’, Benedetta Rossi ha condiviso un ricordo personale legato alla cucina. Ospite di Alessandro Cattelan, la food blogger ha affrontato dieci domande mentre assaggiava alette di pollo con salse dal grado crescente di piccantezza. Il format, nato negli Stati Uniti, prevede che le domande vengano poste mentre il grado di piccantezza aumenta secondo la Scala Scoville.

Proprio durante l’intervista, la cuoca marchigiana ha ricordato un episodio che ha generato molte reazioni sui social. Come riportato dal ‘Corriere della Sera’, Rossi ha raccontato: “Tempo fa avevo condiviso questa ricetta che mi preparava mia nonna a pranzo. Era un pasticcio di tortellini al forno, che non erano altro che tortellini cotti e conditi col sugo e poi la mozzarella, besciamella”.

Il piatto, legato a un ricordo affettivo, non è stato accolto positivamente da tutti. “La ricetta con più critiche? Il pasticcio di tortellini, non pensavo che i bolognesi fossero così sensibili. Ho dovuto togliere il video”, ha detto la cuoca. Ha poi aggiunto: “Sono rimasta veramente incredula, non mi sarei mai aspettata che i bolognesi fossero così sensibili da arrivare a offendersi per i tortellini”.

Le reazioni social alla versione dei tortellini di Benedetta Rossi

Secondo il racconto di Benedetta Rossi, le critiche non si sono fatte attendere. Dopo la pubblicazione del video, sono piovuti numerosi commenti negativi: “Mi sono arrivati commenti in cui mi accusavano di aver maltrattato i tortellini e la loro storia. Alla fine, ho dovuto oscurare il video”.

Una reazione comprensibile, se si considera che i tortellini alla bolognese rappresentano un vero e proprio simbolo della gastronomia emiliana. La ricetta ufficiale è stata depositata nel 1974 presso la Camera di Commercio di Bologna dalla Confraternita del Tortellino e dall’Accademia Italiana della Cucina, con l’obiettivo di proteggere una tradizione trasmessa da generazioni.

Prevede un ripieno a base di lombo di maiale rosolato con burro e rosmarino, prosciutto crudo, Mortadella Bologna IGP, Parmigiano Reggiano, uovo e noce moscata, racchiuso in una sfoglia sottile di pasta all’uovo. I tortellini vengono poi serviti nel brodo di carne di manzo e gallina ruspante, anche se oggi non mancano varianti più semplici, come burro e salvia o salse leggere.

Proprio questa tensione tra tradizione e reinterpretazione ha reso la ricetta di Benedetta Rossi un caso emblematico. Il pasticcio di tortellini proposto dalla cuoca ha riportato al centro il dibattito su cosa significhi davvero innovare in cucina, e su quanto possa essere delicato modificare un piatto considerato parte dell’identità culturale locale.

Benedetta Rossi, originaria delle Marche, ha iniziato il suo percorso online nel 2011, pubblicando videoricette sul proprio canale YouTube; con il tempo è diventata una delle food creator più seguite in Italia, grazie a uno stile diretto e alla portata di tutti. “Il mio pubblico è molto variegato, sento le persone si sono affezionate a me per la spontaneità”, ha spiegato durante l’intervista. La maggior parte dei suoi follower ha tra i 30 e i 55 anni, e sono in prevalenza donne.

Oggi è anche autrice di libri, volto televisivo e imprenditrice digitale. Nonostante il successo, ha raccontato di aver affrontato critiche fin dai primi passi della sua carriera, ma di non essersi mai lasciata scoraggiare. Il caso dei tortellini si è così aggiunto alla lunga serie di reazioni che coinvolgono quotidianamente chi condivide contenuti con un pubblico vasto e variegato. Il video, inizialmente rimosso, è oggi nuovamente visibile sul canale di Benedetta Rossi.