Quanto costa mantenere un’automobile in Italia? A questa domanda ha risposto una recente indagine riportata da ‘La Repubblica’, che ha preso in esame i costi relativi a assicurazione RCA, bollo, tagliando, carburante e manutenzione ordinaria del veicolo (dai pneumatici al cambio olio e filtri, passando per i freni).

Quanto costa mantenere un’auto in Italia

La pandemia da coronavirus ha modificato i costi di manutenzione di un’automobile in Italia. Se, infatti, nel 2019 il costo medio annuo per il mantenimento di un’auto era pari a 1.600 euro, nel 2020 tale cifra è scesa del 7,4%, fino a toccare quota 1.492 euro.

La voce che incide in misura maggiore sulla cifra totale relativa alla manutenzione di un’automobile in Italia è il carburante, il cui costo medio è pari a circa 775 euro. Per l’assicurazione, invece, servono in media 532 euro in Italia. Questo dato risulta in calo rispetto al 2019, quando il costo medio risultava essere pari a 573 euro. Nonostante tale calo, il “peso” dell’assicurazione rispetto al costo totale del mantenimento annuale di un’auto è pari al 35%.

Quanto costa mantenere un’auto in Italia: i dati regionali

La regione in cui costa di più mantenere un’automobile è la Campania: qui il costo medio annuale supera (unica regione in Italia) il tetto dei 2 mila euro, raggiungendo quota 2.032 euro. La Campania è anche la regione italiana in cui i costi assicurativi sono più alti (1505 euro, pari al 50% del costo complessivo per il mantenimento di un’automobile). Al “polo opposto” di questa speciale classifica, la regione più economica per quanto riguarda la manutenzione di un’automobile è la Valle d’Aosta, dove serve spendere “solo” 1.240 euro. Qua la polizza RC Auto costa in media 340 euro.

Diverso il discorso riguardante il carburante: la regione in cui il costo medio del carburante è più basso è, infatti, il Molise (678 euro il costo medio annuale). All’opposto, le regioni in cui questa voce di spesa risulta più alta sono il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia. In entrambe queste regioni, infatti, la spesa media per il carburante è 985 euro.

Costi manutenzione auto: la classifica in Italia