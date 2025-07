La classifica delle province italiane più a rischio overtourism

Il fenomeno dell’overtourism non risparmia l’Italia: sono diverse le province del nostro Paese che rischiano di dover fare i conti con un afflusso di visitatori eccessivo nell’estate del 2025.

La nuova edizione dell’Indice complessivo di sovraffollamento (Icts) di Demoskopica rivela quali sono le province più a rischio, in base a diversi parametri come la densità turistica, la densità ricettiva, l’intensità turistica e la quota di rifiuti urbani attribuibili al settore turistico.

I ricercatori di Demoskopica, come riportato da ‘Il Sole 24 Ore’, hanno commentato così i risultati dell’analisi: “Crescono i flussi turistici e con essi aumenta anche il rischio di sovraffollamento. Un fenomeno che se non gestito con attenzione, può mettere in difficoltà risorse, servizi e comunità locali”.