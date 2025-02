Tra poche settimane aprirà in centro a Milano un nuovo lussuoso hotel cinque stelle voluto dallo stilista tedesco Philipp Plein: The Plein Hotel

Lo stilista Philipp Plein debutta nel mondo dell’hôtellerie con The Plein Hotel, una struttura di lusso cinque stelle situata nel cuore di Milano, in via Manin. La struttura, composta da 13 camere e suite esclusive, sarà inaugurata ufficialmente a marzo, in tempo per la Design Week. Alcune suite, però, saranno disponibili in anteprima già durante la settimana della moda milanese in programma dal 25 febbraio al 3 marzo. Il settore dell’accoglienza milanese, quindi, si amplia con questa nuova ed elegante struttura per soli adulti che è pensata per dare un’esperienza di lusso senza precedenti.

The Plein Hotel apre a Milano

Era già stato annunciato da tempo ma ora la notizia sembra confermata: The Plein Hotel aprirà a marzo a Milano, dove un tempo era presente la sede di Krizia. Rinominato il “palazzo delle meraviglie”, The Plein Hotel vanta 13 tra camere e suite che sono progettate per offrire il massimo del comfort e del lusso. Le metrature delle stanze variano dai 30 ai 72 mq ma ci sono anche suite con terrazzo privato, una camera esclusiva con ascensore personale e stanze con spa privata e palestra. I prezzi dipendono dalla tipologia di sistemazione e dal periodo di soggiorno ma le tariffe possono superare i 1.500 euro a notte. Il target di clientela è vario e vede la presenza di clienti italiani ma anche molti ospiti stranieri (in particolare da Paesi Arabi, Stati Uniti, Russia, India, Israele, Giappone, Cina, Corea).

L’accesso alle camere avverrà tramite riconoscimento facciale, un’innovazione tecnologica che garantisce un’esperienza di soggiorno esclusiva e altamente personalizzata. Le stanze sono tutte a tema e hanno nomi come particolari come la provocatoria Fucking Fabulous e la più romantica Monna Lisa Suite. Presso The Plein Hotel a disposizione degli ospiti anche palestra, piscina e un centro benessere. A quanto pare Milano è solo la prima apertura per Philipp Plein che conta già di espandersi in città come Monaco, Miami, Los Angeles, Mosca e Dubai.

I ristoranti di lusso presenti al The Plein Hotel

In attesa dell’apertura completa dell’hotel, gli ospiti possono già immergersi nell’universo di Philipp Plein grazie all’ottima offerta gastronomica presente. Spicca tra i locali il Philipp’s il ristorante di punta dell’hotel che è guidato dallo chef stellato Roberto Conti ed è stato inaugurato lo scorso settembre. La cucina è mediterranea ma con esperienze uniche, come la celebre pizza al Dom Pérignon che viene realizzata con ingredienti di alta qualità e abbinata a uno dei migliori vini al mondo. Il costo di questa pizza è di 1.400 euro ma si paga per l’esperienza gastronomica esclusiva che comprende non solo ottimo cibo ma anche spettacolo e intrattenimento. Chi ha protestato per i prezzi della pizza di Fabio Briatore anche qui avrà senza dubbio da ridire.

Ogni giorno dalle 8:00 alle 22:00 in hotel è aperto anche la Jungle de Plein, una bakery innovativa caratterizzata un’offerta gastronomica vegana. La proposta culinaria qui è curata dal professor Berrino, noto per la sua attenzione alla salute e alla nutrizione. Non ha ancora aperto perché si aspettano temperature più alte The Crystal Beach, un ristorante barbecue sul rooftop. Il locale prevede non solo tavoli attorno alla piscina ma anche all’interno. Infine, l’hotel ospiterà anche La Farmacia ma non bisogna farsi ingannare dal nome dato che questo negozio non venderà medicinali ma sex toys e oggetti di design.