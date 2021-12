Un suggestivo presepe è stato allestito nelle acque della laguna proprio davanti all’isola di Burano.

Chi ha realizzato il presepe sulle acque della laguna

Incanta turisti e residenti il bellissimo presepe che si può ammirare nelle acque della laguna di Venezia. A realizzare questa speciale Natività è stato Francesco Orazio, fruttivendolo di Cà Savio che ha da sempre passione per l’arte e l’artigianato. Artista per passione, Francesco Orazio ha intagliato le diverse sagome di compensato, le ha dipinte e poi le ha ancorate di fronte alla pescheria vecchia di Burano, in un tratto dove non passano le imbarcazioni.

Il presepe sull’acqua di Venezia

Una vera e propria opera d’arte a cielo aperto quella che è possibile ammirare nelle acque della laguna. Al centro della Natività si trova la capanna con Gesù bambino circondato da Giuseppe e Maria galleggianti e poi i diversi personaggi che si recano in visita al Bambino Gesù. Il tutto con Venezia sullo sfondo.

La diversa posizione del sole durante le ore del giorno fa riflettere la natività nelle acque della laguna creando un panorama davvero unico e diverso in ogni momento della giornata. Il momento migliore per ammirarlo sembra comunque il tramonto con il sole nello sfondo.

Altri presepi in Italia

Ogni anno durante il periodo natalizio, la magia del presepe torna ad incantare adulti e bambini. Da nord a sud della nostra penisola vengono realizzate rappresentazioni della Natività davvero suggestive. Una delle località più famose per è sicuramente San Gregorio Armeno dove vengono realizzate da anni statuine a mano. Quest’anno ha incantato tutti la realizzazione della statuina di Damiano dei Maneskin.

Altre città in cui è possibile ammirare meravigliosi presepi sono il presepe subacqueo di Peschiera del Garda, il presepe galleggiante di Cesenatico e Greccio, borgo della provincia di Rieti, che vanta il presepe più antico al mondo. Gli amanti dei presepi viventi, invece, possono fare tappa a Matera dove nello magnifico scenario dei Sassi viene organizzato uno dei presepi viventi più famosi d’Italia.

Da non perdere anche una visita a Pietrelcina (il borgo di Padre Pio) dove da più di trent’anni viene realizzato uno dei più suggestivi presepi viventi e il presepe vivente di Rivisondoli che si tiene sulla Piana Piè Lucente, tra le cime dei monti che delimitano il Parco Nazionale della Majella.