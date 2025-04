Il team di PizzAut, un progetto nato per dare un’opportunità lavorativa alle persone autistiche, aveva ideato per Papa Francesco una pizza speciale

Papa Francesco è un pontefice che ha sempre saputo farsi vicino agli ultimi, non solo con le parole ma soprattutto con i gesti. Non stupisce quindi che, durante il suo pontificato, abbia voluto incontrare i ragazzi di PizzAut, un progetto di inclusione che ha conquistato tutta l’Italia. PizzAut, infatti, è la prima pizzeria in Italia interamente gestita da persone autistiche. Nel 2022 i ragazzi di PizzAut avevano avuto la possibilità di incontrare Papa Francesco, un momento per loro carico di significato. In quell’occasione, il Papa aveva accolto con calore la carovana di giovani pizzaioli arrivata dalla Lombardia e aveva ricevuto in regalo una pizza speciale pensata e dedicata proprio a lui.

La pizza per Papa Francesco ideata da PizzAut

PizzAut è un progetto sociale fondato da Nico Acampora con l’obiettivo di creare un’opportunità lavorativa dignitosa per le persone con autismo. Il primo locale è sorto a Cassina de’ Pecchi, nel milanese, mentre il secondo si trova a Monza. Il progetto prevede che nei locali PizzAut la diversità non sia un ostacolo ma una risorsa. I ragazzi di PizzAut, seguiti da educatori e professionisti, gestiscono la cucina, accolgono i clienti e servono ai tavoli. Lo fanno con passione tanto che il Presidente Sergio Mattarella aveva visitato la pizzeria e aveva elogiato PizzAut come modello che realizza i valori di inclusione previsti della costituzione.

Questo progetto qualche anno fa aveva colpito anche Papa Francesco che aveva invitato PizzAut in Vaticano. Per l’occasione così i ragazzi avevano pensato di preparare per il Santo Padre una pizza speciale chiamata “Cantico delle Creature”. Il Cantico è uno dei testi poetici più antichi della letteratura italiana scritto da San Francesco d’Assisi come inno alla natura e alla vita e come espressione di profonda gratitudine verso Dio. È stato composto nel 1224, poco prima della morte del santo e l’autore si rivolge agli elementi naturali chiamandoli “fratello” e “sorella”.

Allo stesso modo i ragazzi di PizzAut avevano voluto fare un omaggio a San Francesco d’Assisi, santo al quale Papa Francesco era molto legato tanto da aver ripreso il suo nome. Si legge su ‘Milano Today’ che ogni ingrediente di questa pizza aveva un significato preciso. C’erano l’acqua e la farina, chiamate “amata sorella acqua e il grano del fratello campo”, a formare l’impasto. Il pomodoro rosso, come il fuoco che scalda e illumina e le patate a simboleggiare la terra, solida e fertile. La mozzarella, bianca come la luna. I pomodorini gialli e rossi, invece, rappresentano le stelle e il sole. E poi un tocco di pepe e curcuma, simboli del vento e del tempo che uniscono tutti gli uomini.

La visita di PizzAut a Papa Francesco

La visita di PizzAut in Vaticano è avvenuta il 1° aprile 2022. In quell’occasione Papa Francesco non solo aveva assaggiato la pizza ma aveva indossato l’iconico grembiule del team e aveva mostrato tutto il suo apprezzamento per il lavoro svolto. Quel giorno è rimasto nei ricordi di tutta la squadra di PizzAut che poi aveva anche cucinato per i senzatetto della città. Questa memoria in particolare era molta viva in questi ultimi giorni dato che la squadra di PizzAut si stava preparando per ripartire alla volta di Roma.

A fine mese, infatti, i ragazzi di PizzAut sarebbero dovuti tornare nella capitale per sfamare i pellegrini del Giubileo. Purtroppo, la situazione non è più la stessa dato che la morte improvvisa del Pontefice, che ha scelto di essere sepolto nella Basilica di Santa Maria Maggiore, ha cambiato molte cose. Per ora la pizza “Cantico delle Creature” rimane uno splendido ricordo per i ragazzi.