Stefani Joanne Angelina Germanotta, meglio nota anche come Lady Gaga, ha dichiarato durante un'intervista qual è il piatto italiano che ama cucinare

Lady Gaga, all’anagrafe Stefani Joanne Angelina Germanotta, non ha mai nascosto il suo amore per il nostro paese, scaturito anche grazie alle sue radici italiane. Nel 2019, con un tweet divenuto virale, la cantante aveva condiviso con orgoglio: “Ho fatto il test del DNA e sono italiana al 100%”. Un legame forte con la terra d’origine della sua famiglia, che si riflette anche nei suoi piatti preferiti e nelle ricette che ama preparare. Tra le ricette italiane, c’è una specialità che Lady Gaga ha confessato di amare cucinare.

Lady Gaga e il piatto italiano che ama preparare

La pop star americana Lady Gaga ha rilasciato un’intervista al ‘Corriere’ in occasione dell’uscita del nuovo album “Mayhem”. In questo contesto Lady Gaga ha raccontato delle sue origini italiane e ha anche ammesso di sapere preparare bene un piatto: la pasta col sugo di finocchi. Durante l’intervista ha raccontato come questa ricetta le ricordi l’infanzia e i momenti trascorsi con la nonna: “Per me i finocchi sono la verdura più italiana che ci sia… Mi ricordo quando mia nonna li tagliava e li portava in tavola.”

Questo piatto rappresenta un simbolo delle sue origini e della tradizione culinaria tramandata nella sua famiglia. L’amore per la cucina italiana, infatti, non si ferma alla pasta con i finocchi: Lady Gaga ha più volte dichiarato di adorare preparare la salsa di pomodoro, una delle basi della cucina mediterranea.

Il legame con la gastronomia della nostra penisola è evidente anche nel ristorante di famiglia, il Joanne Trattoria, aperto a New York dai suoi genitori, Joseph e Cynthia Germanotta. Il locale, oltre a essere un tributo alle loro radici, è diventato un punto di riferimento per chi cerca autentica cucina italiana negli Stati Uniti. Tra le specialità del menù spiccano le polpette, altro piatto iconico che Lady Gaga ha detto di amare particolarmente.

Le origini italiane di Lady Gaga

Come molti altri personaggi famosi americani (ad esempio Leonardo DiCaprio e Taylor Swift) anche Lady Gaga ha origini italiane. La cantante ha sempre parlato con orgoglio di questo. Anche in quest’ultima intervista rilasciata al ‘Corriere’ ha rivelato: “Lo ripeto perché voglio che tutti lo sappiano: sono italiana e ne sono orgogliosa. Amo la mia famiglia. Amo cucinare. Adoro preparare da mangiare per le persone che amo: a casa mia e di Michael il posto più importante è la cucina”. Il suo cognome, Germanotta, affonda le radici in Sicilia, precisamente nel piccolo comune di Naso, in provincia di Messina. Fu proprio il nonno del padre, Antonino Germanotta, a emigrare negli Stati Uniti nei primi anni del Novecento, in cerca di nuove opportunità.

Ogni volta che visita il Bel Paese, Lady Gaga non perde occasione per ricordare le sue origini siciliane e celebrare il legame con la terra d’origine della sua famiglia. Oltre alla cucina, l’Italia ha giocato un ruolo importante anche nella sua carriera cinematografica. Nel 2021 Lady Gaga è stata protagonista, insieme all’attore Adam Driver, del film “House of Gucci”. In questa pellicola, dove la pop star interpreta Patrizia Reggiani, diverse scene sono state girate in location iconiche italiane. Il set, infatti, ha toccato Roma, Milano, Firenze, il Lago di Como e persino la suggestiva località sciistica di Gressoney, in Valle d’Aosta.