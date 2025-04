L'Affrontata di Vibo Valentia, tradizionale rito religioso pasquale, sta facendo il giro del mondo grazie un post pubblicato da Lady Gaga su TikTok

Lady Gaga non ha mai nascosto il suo amore per l’Italia. Come molti altri volti noti americani, ad esempio Madonna, Leonardo DiCaprio e Taylor Swift, anche Lady Gaga vanta origini italiane e non perde occasione per celebrarle pubblicamente. Il suo vero nome, Stefani Joanne Angelina Germanotta, racconta già molto. Il cognome Germanotta, infatti, affonda le radici nella Sicilia nord-orientale, precisamente nel piccolo comune di Naso, in provincia di Messina, da dove il bisnonno Antonino Germanotta è partito nei primi del Novecento per emigrare negli Stati Uniti. Quel legame con l’Italia è per la cantante qualcosa di profondo e proprio grazie a lei, oggi anche un rito antico della tradizione calabrese è finito sotto i riflettori internazionali.

Il video del rito di Pasqua postato da Lady Gaga

Nel 2019 Lady Gaga ha scritto su Twitter (ora X) un tweet diventato poi virale: “Ho fatto il test del DNA e sono italiana al 100%”. Un messaggio che conferma il suo legame con il nostro paese che lei stessa ha dichiarato che si traduce anche nei suoi piatti preferiti e nelle ricette che ama preparare. Non solo, la pop star ha dimostrato anche di essere attenta alla cultura e alle tradizioni italiane come confermato qualche giorno fa con un post su TikTok. La cantante ha condiviso un video che ritrae un momento del rito pasquale dell’Affrontata, che si tiene a Vibo Valentia durante la Settimana Santa. La clip è breve, dura pochi secondi: si vede il carro della Madonna a cui viene tolto il mantello nero del lutto, lasciando apparire quello turchese.

Il post non dava molte spiegazioni sulla cerimonia ma un dettaglio potrebbe aver colpito la cantante. Le immagini del rito religioso antico, infatti, sono state accompagnate da una delle sue canzoni più recenti. Nel sottofondo musicale del video si può sentire “Abracadabra”, canzone pubblicata nel febbraio 2025 come secondo singolo dell’album Mayhem. Il brano parla delle sfide della vita, di trasformazione personale e resilienza. Questo può essere stato il particolare che ha spinto la cantante al repost del video che ha così portato l’attenzione di molti su questo evento. Il video su TikTok ha fatto il boom: quasi 3 milioni di visualizzazioni in pochi giorni. Un evento che ha dato nuova visibilità a un rito antichissimo che pochi, al di fuori della Calabria, conoscevano davvero.

Cos’è il rito pasquale dell’Affrontata

L’Affrontata è un rito che affonda le sue radici nel Medioevo e che, ancora oggi, viene vissuto con una partecipazione fortissima dalla comunità di Vibo Valentia, in Calabria. Si celebra ogni anno durante la Settimana Santa e rappresenta simbolicamente l’incontro tra Gesù risorto e la Madonna, in un momento carico di significato religioso. Il cuore del rito è proprio quello ripreso nel video: il simulacro della Madonna, vestita a lutto, si muove in processione accompagnata da fedeli e portatori.

A un certo punto, quando la Vergine apprende della resurrezione di Cristo le viene tolto il mantello nero del lutto e appare così il mantello azzurro o turchese, che è emblema della resurrezione. È un momento importante per tutto il paese, al quale partecipano tutti, seguendo una tradizione che si tramanda secoli. In molti, nei commenti al video, si sono chiesti dove avvenisse questo rito. Quando hanno scoperto che si trattava di Vibo Valentia, c’è stato chi ha già scritto: “Devo andarci, la prossima Pasqua voglio vederlo dal vivo.”