La petizione per intitolare la via di 'Borotalco' alla memoria di Eleonora Giorgi è un caso: favorevoli e contrari tra i residenti della strada romana

La petizione per intitolare la via del film ‘Borotalco’ alla memoria di Eleonora Giorgi, attrice venuta a mancare all’età di 71 anni, è diventata un caso: i residenti di via Elio Lampridio Cerva, a Roma, si dividono tra favorevoli e contrari.

Petizione per intitolare la via di ‘Borotalco’ a Eleonora Giorgi: il caso

La pagina Facebook ‘Largo Arenula, 2’ (riferimento a una strada citata nel film ‘Febbre da cavallo’, ndr) alla scomparsa si Eleonora Giorgi ha lanciato una petizione su Change.org affinché venga intitolata all’attrice via Elio Lampridio Cerva, la strada romana dove è stata girata la scena del bacio tra il suo personaggio e quello di Carlo Verdone nel film cult ‘Borotalco’.

I residenti della strada situata nel quadrante sud di Roma, alla notizia della petizione sui social, si sono divisi: c’è chi è favorevole alla richiesta avanzata online e chi, invece, si è detto contrario. L’agenzia ‘Adnkronos’, a tal proposito, ha raccolto i pareri degli abitanti della zona.

Un signore ha sollevato una questione legata alla toponomastica, dicendosi comunque favorevole all’omaggio nei confronti di Eleonora Giorgi: “Adesso è conosciuta come via Cerva, cambiare denominazione potrebbe portare dei problemi a chi la conosce come tale. Favorevole all’omaggio all’attrice? Sì, senz’altro”.

Un altro residente intervistato da ‘Adnkronos’ ha dichiarato: “Non conoscevo questa petizione, la trovo molto interessante. Sarei d’accordo con il cambio di nome in via Eleonora Giorgi. ‘Borotalco’ ci ha fatto tanto ridere e ogni volta che vedevamo gli spezzoni del film, pensavamo sempre alla nostra via”.

Accanto ai pareri favorevoli, ci sono anche quelli contrari: una signora, infatti, ha spiegato “Sono un po’ tradizionalista, mi dispiacerebbe che cambiasse nome questa via del quartiere Fonte Meravigliosa”. Un’altra donna, pur ammirando l’attrice, ha spiegato: “Quando è uscito ‘Borotalco’, io neanche ero nata. Rispetto e ammiro Eleonora Giorgi, ma per me questa è via Cerva”.

L’iniziativa social

Come detto la petizione è partita dalla pagina Facebook ‘Largo Arenula, 2‘: l’obiettivo è quello di intitolare alla memoria di Eleonora Giorgi la strada di Roma entrata a far parte dell’immaginario collettivo grazie alla scena del film ‘Borotalco’ del 1982.

Sulla petizione si legge: “Largo Arenula, 2 propone questa petizione per chiedere che via Elio Lampridio Cerva a Roma venga intitolata a Eleonora Giorgi. Eleonora è stata una grande attrice, amata da molti italiani. Crediamo che rinominando la via in suo onore, Roma e l’Italia tutta può mostrare il suo apprezzamento per il suo contributo alla commedia italiana.

Crediamo, inoltre, che questo sarebbe un modo appropriato di onorare la sua vita e il suo lavoro. E un modo per ricordare quel meraviglioso bacio tra Nadia Vandelli e Sergio Benv…Manuel Fantoni. Ti invitiamo a firmare questa petizione per intitolare via Elio Lampridio Cerva a Roma a Eleonora Giorgi, una grande donna che ha arricchito la nostra cultura“.

La mitica via Elio Lampidrio Cerva è una strada a ferro di cavallo tra via della Cecchignola e via di Vigna Murata, nel quadrante sud di Roma: lì, davanti alle scale a chiocciola di cemento di uno dei palazzi, perfetto esempio di un certo brutalismo degli anni Settanta, venne girata la famosa scena di ‘Borotalco’ dove Eleonora Giorgi bacia Carlo Verdone.