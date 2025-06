Prosegue lo scontro in Sardegna tra i Comuni di Baunei e Dorgali per la questione legata agli ingressi della spiaggia di Cala Luna: botta e risposta

Continua a tenere banco la questione legata agli ingressi di Cala Luna, meravigliosa spiaggia della Sardegna situata nel Golfo di Orosei e divisa a metà strada tra i Comuni di Dorgali e Baunei, ai piedi del monte Oseli.

I sindaci di due Comuni, Stefano Monni di Baunei e Angela Testone di Dorgali, sono divisi non solo dal territorio geografico, ma anche dalla visione che riguarda la gestione turistica della spiaggia. In ballo ci sono le modalità di prenotazione per l’accesso alla spiaggia.

Cala Luna, scontro tra i Comuni di Dorgali e Baunei

Il sindaco di Baunei, Stefano Monini, aveva dichiarato che i 900 accessi giornalieri a Cala Luna andrebbero suddivisi per provenienza geografica: 450 gestiti dal Comune di Baunei, tra le località premiate con le Cinque Vele 2024 e 450 da quello di Dorgali.

La replica del sindaco di Dorgali, Angela Testone, non si era fatta attendere: “Apprendo con stupore e sconcerto che il Sindaco di Baunei ha deciso di stabilire un limite geografico per gli accessi a Cala Luna – le parole della Testone riportate da ‘La Nuova Sardegna – tale limite imporrebbe che su 900 turisti presenti nell’arenile, 450 provengano da Baunei e il resto da Dorgali.

Sarebbe interessante sapere se il senso di onnipotenza che è alla base di questa decisione si spinga fino a controllare la provenienza con documenti di identità o se basti una parola d’ordine. Né mi stupirebbe se, nell’intento di garantire il numero magico ed evitare ‘contaminazioni’ tra i due gruppi, si voglia erigere un muro (con delibera ovviamente) che delimiti l’area di competenza del Comune di Dorgali da quella del Comune di Baunei. Mancano le figure dei ranger che completerebbero questo quadretto che sembra tratto da un romanzo distopico”.

La risposta del sindaco di Baunei Stefano Monni è arrivata attraverso la sua pagina Facebook: “Non posso rimanere silente visto che le affermazioni si riferiscono alle modalità con le quali esercito le funzioni e il ruolo di sindaco di Baunei. Lo devo, prima di tutto, alla cittadinanza che sto cercando di rappresentare al meglio delle mie capacità, dedicando tutto l’impegno che posso”.

Nel lungo post social, dopo aver elencato una serie di fatti legati alla questione di Cala Luna, ha specificato: “Chi ha affermato che avrei deciso che ‘450 provengano da Baunei e il resto da Dorgali’ ben sa quindi che non ho mai fatto questa proposta, ma per semplificare la procedura preservando la potestà di entrambi ho semplicemente prospettato che ognuno dei due comuni gestisse autonomamente 450 ingressi, in modo chiaro e trasparente e a prescindere dalla provenienza geografica. Nel senso che i 450 ingressi lavorati dal nostro sistema sono ovviamente aperti, indistintamente, a tutti gli operatori, da La Caletta ad Arbatax, passando per Santa Maria, Cala Gonone e Orosei”.

La storia di Cala Luna

Cala Luna è una delle spiagge più conosciute del Golfo di Orosei: caratterizzata da acque cristalline, è raggiungibile principalmente via mare o a piedi attraverso un percorso abbastanza impegnativo.

Negli anni Settanta la spiaggia è diventata ancora più famosa in quanto venne scelta come set per alcune riprese del film ‘Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto’, diretto dall’inarrivabile regista Lina Wertmüller, prima donna nella storia a essere candidata all’Oscar per la miglior regia per il film ‘Pasqualino Settebellezze’ del 1977.

Nel corso del 2025 Cala Luna è stata inserita alla quarta posizione della classifica delle spiagge più belle d’Europa stilata da parte di European Best Destinations: nella graduatoria ci sono altre due spiagge sarde, Cala Brandinchi e Cala Pregonda, rispettivamente al secondo e terzo posto.