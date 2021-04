A divulgare la classifica sui Billionaires è Forbes che oltre ad aver introdotto alcune new entry come John Elkann ha anche escluso dalla classifica italiana Giovanni Ferrero. Secondo la lista divulgata da Forbes il numero dei miliardari è aumentato, ci sono ben 660 nomi in più rispetto allo scorso anno e tutti insieme hanno un patrimonio da capogiro che equivale a 13 mila e 100 miliardi di dollari, scopriamo insieme chi sono i più ricchi d’Italia e perché Giovanni Ferrero non fa più parte della lista.

Perché Ferrero è l’italiano più ricco ma non il più ricco in Italia

Nella classifica dei Billionaires italiani è stato escluso Giovanni Ferrero e non perché il suo patrimonio sia calato ma per una questione di residenza. Il ricco imprenditore con un patrimonio che equivale a 35,1 miliardi di dollari continua a mantenere il titolo di italiano più ricco ma avendo spostato la sua residenza in Belgio ora detiene il titolo di più ricco del Belgio posizionandosi poi settimo nella classifica dei miliardari europei.

Chi sono i più ricchi in Europa

Secondo le stime divulgate da Forbes in Europa ci sono ben 628 miliardari che crescono rispetto ai 511 dell’anno precedente e insieme sono riusciti a raggiungere i tremila miliardi di dollari di capitale, una cifra davvero incredibile. Ma chi è la persona più ricca d’Europa? Al primo posto si posiziona Bernard Arnault, magnate francese di beni luxury che raggiunge anche il terzo posto dei più ricchi al mondo.

Al secondo posto troviamo Amacio Ortega, fondatore di Zara e noto investitore nel settore del fast fashion; terzo posto invece per Francoise Bettencourt Meyers. Tra i nomi nuovi entrati in classifica troviamo invece il fondatore di EasyJet Stelios Haji-Ioannou e Mathias Dopefner fondatore di Checkout.

Chi sono i più ricchi d’Italia secondo Forbes

Nella lista annuale dei più ricchi al mondo compaiono numerosi italiani, alcuni dei quali new entry che confermano il trend dell’aumento del capitale tra i più ricchi. Il primo posto tra i più ricchi d’Italia lo conquista il fondatore di Luxottica, Leonardo Del Vecchio con un patrimonio che si aggira attorno ai 25,8 miliardi di dollari.

Secondo posto del podio se lo aggiudica una donna: Massimiliana Landini grazie ai guadagni tratti dall’azienda farmaceutica Menarini. Terzo posto per Giorgio Armani, il re dello stile italiano. Chiudono il quarto e il quinto posto rispettivamente Silvio Berlusconi e Giuseppe De’ Longhi.