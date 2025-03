La pasta alla puttanesca è protagonista di discussioni in questi giorni grazie a un video molto particolare: quali sono gli ingredienti e dove è nata

La cucina italiana è una delle più amate e conosciute al mondo. Dalla pizza alla carbonara, passando per il tiramisù, sono tantissimi i piatti iconici che hanno conquistato il palato di milioni di persone. Tra questi, c’è anche la pasta alla puttanesca, una ricetta dal sapore deciso che in questi giorni sta facendo parlare di sé per un motivo davvero insolito.

Perché tutto il mondo parla della pasta alla puttanesca

Di solito, i piatti della tradizione italiana diventano virali per motivi legati alla loro bontà o per dibattiti sull’autenticità e l’originalità delle ricette. Questo, ad esempio, accade spesso con la carbonara, una ricetta sempre molto discussa. Questa volta, però, a finire sotto i riflettori è stata la pasta alla puttanesca per un motivo del tutto particolare. La protagonista di questa curiosa vicenda è Hadja Lahbib, attuale Commissaria europea per l’Uguaglianza, la Preparazione e la gestione delle crisi.

Recentemente, Hadja Lahbib ha condiviso un video in cui elenca gli oggetti essenziali da avere sempre pronti in casa per affrontare un’eventuale emergenza di 72 ore. Questo video fa parte della nuova strategia dell’Unione Europea per la gestione delle crisi, un piano che mira a migliorare la preparazione dei cittadini in caso di eventi imprevisti. Durante un’intervista, poi, la Commissaria ha voluto sdrammatizzare spiegando che cosa ha lei sempre in casa. La cosa è avvenuta durante una conferenza stampa quando una giornalista le ha chiesto come fosse organizzata in caso di crisi improvvisa, Lahbib ha detto: “Io ho una strategia di stoccaggio molto, molto mirata a casa: faccio la pasta alla puttanesca. Ho pasta, pomodoro, capperi, olive… È una bellissima ricetta.” La dichiarazione ha subito fatto il giro del web, diventando virale e generando commenti divertiti, soprattutto in Italia.

Gli ingredienti della pasta alla puttanesca e la ricetta

La ricetta originale della pasta alla puttanesca è semplice, veloce e a base di ingredienti facilmente reperibili, proprio come suggerito da Hadja Lahbib. Per prepararla servono spaghetti o linguine, che vengono conditi con un sugo a base di olio d’oliva, aglio, pomodoro, olive nere (preferibilmente di Gaeta), capperi, alici, prezzemolo fresco e peperoncino secco o pepe a piacimento.

Il procedimento per realizzarla è altrettanto semplice. Si inizia scaldando l’olio in una padella e facendo rosolare l’aglio insieme a del peperoncino secco tritato. Si aggiungono, in seguito, i filetti di acciuga. Poi si mettono le olive nere e i capperi. Infine, si unisce la passata di pomodoro e si lascia cuocere il sugo a fuoco lento. Nel frattempo, la pasta viene cotta fino a raggiungere una perfetta consistenza al dente. Una volta scolata, si unisce al condimento e si salta in padella per amalgamare bene tutti i sapori.

Dove è nata la pasta alla puttanesca

Come accade per molti piatti della tradizione italiana, anche l’origine della pasta alla puttanesca è avvolta da un alone di mistero e leggende. Ci sono diverse teorie sulla sua nascita, ma le due più accreditate sono legate alla Campania e al Lazio. La ricetta più diffusa è forse quella che rimanda alle origini partenopee. Una delle ipotesi più diffuse colloca la nascita della ricetta a Napoli, dove sarebbe stata creata nei quartieri popolari della città. Il nome “puttanesca” deriverebbe da un piatto preparato nelle “case di piacere” per offrire un pasto veloce e saporito agli avventori. Un’altra versione racconta che i marinai, al rientro in porto dopo lunghi viaggi, chiedessero ai ristoratori di preparare una pasta con ciò che avevano a disposizione, dando così vita a questa ricetta semplice.

Un’altra teoria attribuisce invece la nascita della pasta alla puttanesca alla città di Roma, dove sarebbe stata creata ispirandosi agli ingredienti tipici della cucina laziale. In effetti, esiste una variante laziale della ricetta che prevede l’uso esclusivo di pomodori, olive, capperi e l’aggiunta di origano finale.