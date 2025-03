Chi è chef Ernesto Iaccarino e cosa si mangia da Don Alfonso 1890

In questi giorni si sta parlando sempre più spesso dello chef Ernesto Iaccarino: ecco chi è cosa si mangia nel suo ristorante da Don Alfonso 1890

Negli ultimi giorni, il nome di Ernesto Iaccarino è diventato protagonista di giornali e soprattutto gossip non solo per la sua straordinaria bravura in cucina, ma anche per la presunta relazione con la conduttrice televisiva Elisa Isoardi. Secondo indiscrezioni, i due avrebbero una storia d’amore, anche se non è arrivata alcuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati. Quello che è certo è che entrambi condividono una passione per il buon cibo.

Chi è lo chef Ernesto Iaccarino

Classe 1970, Ernesto Iaccarino è l’erede di una prestigiosa famiglia di ristoratori campani. La sua famiglia, infatti, è alla guida del celebre ristorante “Don Alfonso 1890” situato a Sant’Agata sui Due Golfi, in Campania. Dopo aver conseguito una laurea in Economia e Commercio, Ernesto ha deciso di lavorare nell’azienda di famiglia. Con i genitori e il fratello Mario ora gestisce la struttura Don Alfonso che vanta un ristorante, insignito della Stella Michelin, e uno splendido boutique hotel. Inoltre, grazie alla Don Alfonso Consulting & Distribution l’azienda ha aperto sedi anche all’estero.

La struttura è situata in una dimora storica restaurata che ha mantenuto, però, il fascino dell’architettura locale. Le camere sono arredate in armonia con il paesaggio della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana. La struttura propone corsi di cucina, degustazioni guidate e visite alla cantina e all‘orto di punta Campanella da dove provengono le verdure utilizzate nel ristorante “Don Alfonso 1890”. Per quanto riguarda il ristorante, mentre chef Ernesto Iaccarino si occupa della cucina, il fratello Mario gestisce la sala. Oltre alla sede storica in Campania, la famiglia Iaccarino ha ampliato la propria presenza internazionale con ristoranti in Cina, Macau, Canada, Marocco e Portogallo. ​

Cosa si mangia al ristorante “Don Alfonso 1890”

Il ristorante “Don Alfonso 1890” è rinomato per la sua cucina che celebra la tradizione mediterranea con un tocco di innovazione. Il menù offre una vasta gamma di piatti che esaltano i sapori italiani, utilizzando ingredienti freschi e locali. La famiglia Iaccarino, infatti, come già accennato gestisce anche l’Azienda Agricola Biologica “Le Peracciole” che si estende per sette ettari in una zona incontaminata.

Qui vengono coltivati ortaggi e frutta nel pieno rispetto della biodiversità e senza l’uso di pesticidi chimici. Questo permette non solo di produrre verdura e frutta di stagione proposta poi nel menu del ristorante ma anche di realizzare altri prodotti. Tra gli articoli di punta ci sono: l’olio extravergine d’oliva, ottenuto da ulivi secolari, e il celebre liquore di limoni, preparato secondo l’antica tradizione sorrentina. Per realizzarlo vengono utilizzati i migliori limoni biologici della tenuta.

Il ristorante “Don Alfonso 1890” è da anni famoso come tra i migliori in Italia e ha ottenuto anche la Stella Verde, assegnata alle strutture che usano prodotti locali. Inoltre, è stato premiato da The Fork Awards. Tra i piatti più celebri ci sono gli spaghetti aglio olio e peperoncino con lo sgombro, la ventresca di tonno alla puttanesca con salsa di olive nere e la cernia glassata al limone e zafferano. I prezzi oscillano in media tra i 42 euro per un primo ai 60 euro per un piatto di secondo. Al ristorante è possibile ordinare à la carte oppure scegliere tra i menu degustazione. I menu degustazione sono in genere tre, con prezzi e proposte diversi, e uno di questi è totalmente vegetariano.