Le tagliatelle di pizza di Vincenzo Capuano scatenano polemiche a Napoli e dividono i fan, tra chi accoglie la creatività e chi difende la tradizione

La pizza napoletana è un patrimonio culturale che suscita orgoglio e rispetto, ma anche forti reazioni quando la tradizione viene reinterpretata. È il caso delle tagliatelle di pizza di Vincenzo Capuano, che hanno acceso un acceso dibattito sui social network. Il pizzaiolo napoletano, noto per le sue creazioni innovative, ha proposto un’idea che ha diviso il pubblico tra sostenitori della sperimentazione e difensori della tradizione.

Tagliatelle di pizza alla bolognese: l’idea di Vincenzo Capuano

Vincenzo Capuano ha pubblicato sui suoi canali social un video che documenta passo dopo passo la realizzazione delle sue tagliatelle di pizza. Nel filmato, il pizzaiolo mostra come trasforma una classica pizza napoletana in un piatto del tutto inedito: elimina la crosta, taglia la parte centrale dell’impasto in sottili strisce – proprio come fossero tagliatelle – e le sistema su un piatto. Il tutto viene poi condito con abbondante ragù alla bolognese, parmigiano grattugiato e qualche foglia di basilico fresco.

A completare l’esperimento culinario, un commento ironico: “Recenti studi scientifici hanno dimostrato che le tagliatelle (di pizza) alla bolognese creano dipendenza”. Un’ironia che però non è stata colta da tutti e che ha scatenato una bufera di critiche.

Capuano, conosciuto per la sua voglia di spingersi oltre i confini della tradizione, non è nuovo a esperimenti gastronomici che suscitano reazioni contrastanti. La sua filosofia è chiara: la pizza è una forma d’arte in continua evoluzione e, come ogni arte, è soggetta a contaminazioni e reinterpretazioni.

La polemica sulle tagliatelle di pizza di Vincenzo Capuano

L’esperimento non è passato inosservato e ha subito innescato una valanga di commenti sui social network. Tra i messaggi più critici si leggono frasi come “Mi sembra una cosa ridicola”, “Pensa a fare le pizze e basta” e il più emblematico “Hai toccato il fondo”. Molti utenti hanno accusato Capuano di snaturare la tradizione partenopea per attirare visibilità, mentre altri hanno difeso la sua libertà di sperimentare in cucina.

La polemica sulle tagliatelle di pizza non è un caso isolato. Capuano era già finito al centro delle discussioni online quando aveva lanciato la sua pizza all’anguria, pensata come proposta estiva per Ferragosto. Anche allora, le critiche non si erano fatte attendere. Il video mostrava il pizzaiolo decorare una pizza bianca con fette di anguria, panna, kiwi, uva e altra frutta. I commenti sono stati durissimi: “Dopo una vita a criticare la pizza all’ananas, ora questo” o “Non la chiamerei pizza, ma frutta adagiata su una focaccia”.

Nonostante le polemiche, Vincenzo Capuano continua a difendere il suo approccio creativo, consapevole del fatto che ogni innovazione nel mondo della pizza può suscitare reazioni forti. Nato a Scampia, è diventato uno dei pizzaioli più riconosciuti del panorama italiano e internazionale.

Il suo stile si distingue per l’attenzione agli impasti ad alta idratazione e ai cornicioni pronunciati, che rendono le sue pizze facilmente riconoscibili: il suo lavoro e capacità gli è valso il 14° posto nella classifica 50 Top World Artisan Pizza Chains 2023 e lo ha portato a esportare il suo format anche in Germania, dove ha avuto grande successo.

La polemica sulle tagliatelle di pizza non è un caso isolato. Anche la pizza ripiena di pasta sta facendo discutere il web, ed è diventato un vero e proprio trend in città italiane come Catania e Bari, oltre che negli Stati Uniti. Anche qui il pubblico si divide tra chi ama l’innovazione e chi difende la tradizione. La pizza resta così il simbolo di una cucina che fa parlare di sé, tra rispetto delle radici e voglia di sperimentare.