Pasqua 2020: le migliori colombe arrivano da Puglia e Campania

Le migliori colombe artigianali d’Italia per la Pasqua 2020 sono di Foggia e della provincia di Napoli. A stabilirlo è stato il contest ‘Divina Colomba‘ organizzato da ‘Goloasi’ (portale dedicato alle pasticcerie e alle gelaterie), giunto alla seconda edizione.

La colomba pasquale è un dolce inventato a Milano negli anni trenta del 1900 e poi diffusosi in tutta Italia. In occasione del contest ‘Divina Colomba’, il premio per la “Miglior colomba artigianale tradizionale” è stato conferito ad Andrea Barile del Bar Terzo Millennio (Foggia). In seconda posizione si è classificato Mario Arculeo del Panificio D’Angelo (Palermo), mentre la medaglia di bronzo è andata a Francesco Borioli di Infermentum (Stallavena-Verona).

Il titolo di “Miglior colomba artigianale creativa” è stato assegnato a Pasquale Montella e Francesco Lamanna della Pasticceria Mascolo (Visciano-Napoli). A seguire, rispettivamente sul secondo e terzo gradino del podio, si sono posizionati Davide Volpati della Pasticceria Volpati (Biandrate-Novara) e Paolo Caridi di Casa Mastroianni (Lamezia Terme-Catanzaro).

A definire le due classifiche finali dedicati alla “Miglior colomba artigianale tradizionale” e alla “Miglior colomba artigianale creativa” sono stati i giudizi di una giuria tecnica, che ha proceduto all’assaggio “alla cieca” dei prodotti. A contendersi i due riconoscimenti, in finale, sono state 40 colombe, 20 per categoria.

Per rispettare le limitazioni imposte dal governo per contenere l’emergenza Coronavirus in Italia e permettere a tutti i partecipanti e al pubblico di seguire ugualmente la sfida, il contest si è svolto in diretta streaming sulla pagina Facebook di ‘Divina Colomba’.

Questo il messaggio finale degli organizzatori del contest ‘Divina Colomba’: “Quest’anno è stata una finale speciale! Seppur distanti eravamo tutti uniti da una grande passione! Grazie a tutti coloro che hanno seguito la diretta live di Divina Colomba, grazie per il supporto e l’affetto che ci avete dimostrato. Noi siamo contenti del risultato raggiunto e facciamo le nostre congratulazioni ai pasticceri vincitori di questa seconda edizione”.

Il Bar Terzo Millennio di Foggia, che si è aggiudicato il premio di “Miglior colomba artigianale tradizionale” nel contest ‘Divina Colomba’, ha commentato così su Facebook il suo successo: “Ancora un’altra vittoria. Divina colomba, il nostro pasticcere Andrea Barile si aggiudica il primo posto”.