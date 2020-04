Pasqua a Milano: Bocelli canterà in piazza Duomo senza pubblico

Nonostante l’emergenza Coronavirus, la città di Milano celebrerà la Pasqua con un evento speciale: il sindaco Beppe Sala, infatti, ha annunciato che il celebre tenore Andrea Bocelli, domenica 12 aprile 2020, sarà in piazza Duomo per tenere un concerto solo, senza pubblico d’avanti, con musiche sacre che verranno trasmesse in streaming in tutto il mondo. L’iniziativa è stata presa dal Comune di Milano in accordo con la Chiesa milanese.

Gli impegni per Andrea Bocelli si rincorrono. Nei giorni scorsi, il tenore ha cantato virtualmente dal balcone di Fedez e Chiara Ferragni, che durante questo periodo di emergenza Coronavirus stanno offrendo su Instagram show musicali con diversi ospiti speciali, rilanciando tante iniziative solidali.

La Andrea Bocelli Foundation, ad esempio, ha avviato tramite la piattaforma ‘GoFundMe’ una raccolta fondi per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19 e sostenere ospedali e reparti dedicati alla cura del Coronavirus fornendo attrezzature e materiali di protezione individuali.

Questo il messaggio lanciato il 24 marzo scorso: “In pochi giorni dall’avvio della campagna di raccolta fondi in favore del Covid Hospital di Camerino, abbiamo raggiunto l’obiettivo dei 100.000 euro che ci permettono di inviare alla struttura ospedaliere n. 4 ventilatori polmonari. Abbiamo deciso di non fermarci. Grazie alla vostra generosità, ABF continua a raccogliere fondi per sostenere ulteriori ospedali e reparti dedicati alla cura del COVID-19 e fornire attrezzature così come materiali di protezione individuali. Confidiamo di fare ancora tanto insieme, tutti uniti da un ponte immaginario di solidarietà e speranza. Il nuovo obiettivo in questo momento è di raccogliere ulteriori 50.000 euro convinti che da soli si può fare molto ma insieme molto di più”.

Andrea Bocelli è stato anche chiamato a rappresentare l’Italia il 30 marzo in uno speciale evento legato all’emergenza Covid-19 organizzato dall’emittente statunitense ‘CBS’, con la sua canzone “Con te partirò” eseguita in streaming in versione piano e voce. Tra gli altri ospiti dello show “HomeFest: James Corden’s Late Late Show Special”, condotto dal popolare presentatore James Corden direttamente dal suo garage, figurano Billie Eilish con il fratello Finneas O’Connell, John Legend, Dua Lipa, i BTS, David Blaine, Will Ferrell e tanti altri, tutti collegati dalle loro abitazioni sparse per il mondo.