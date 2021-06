Anche quest’anno Gambero Rosso ha presentato a Roma la sua guida “Pane&Panettieri d’Italia 2022″ con la quale si possono scoprire i migliori panificatori del nostro paese.

I premi speciali

È giunta ormai alla terza edizione la guida “Pane e Panettieri d’Italia” pubblicata dal Gambero Rosso. La guida non ambisce solo ad essere un valido strumento per aiutare i consumatori a scegliere il giusto pane ma racconta anche storie di artigiani che con passione producono questo importante alimento.

Il riconoscimento “Pane dell’Anno” è stato conferito a Roberta Pezzella di Pezz De Pane e al suo pane al cioccolato creato con fondente, farina tipo 1, integrale e cereali. Il forno di Roberta Pezzella ha aperto solo a febbraio 2021 a Frosinone ed è frutto di una sua grande passione, dei suoi studi e della sua dedizione.

Il premio come “Panettiere emergente” è stato assegnato al giovane Stefano Priolo che gestisce il Panificio Casa Priolo a Bojano in provincia di Campobasso. Stefano dopo un diploma in tecnologie alimentari e diversi corsi di formazione ha deciso di prendere in mano le redini di Casa Priolo, un panificio nato agli inizi del Novecento e da sempre gestito dalla sua famiglia.

Il premio nella categoria “Pane e Territorio”, invece, è stato vinto da Mario Rubanu della panetteria Tundu a Oliena in Sardegna. Questo panificio artigianale a conduzione famigliare porta avanti l’antica tradizione del pane Carasau. Questo pane viene fatto con lievito madre, acqua, semola di grano duro e sale e viene cotto e tostato nel forno a legna dopo diverse ore di lievitazione. Il riconoscimento “Pane e Territorio” è volto a premiare il legame che si crea tra un artigiano del pane e le tradizioni del territorio in cui si trova.

Tre Pani 2022: le new entry

Nella guida si trovano anche tutte le migliori panetterie italiane che hanno ricevuto il riconoscimento “Tre Pani 2022”. Dalla Lombardia alla Sicilia sono cinquanta le panetterie che hanno ricevuto il premio assegnato da Gambero Rosso.

In lista troviamo anche sette new entry, ovvero sette realtà che hanno ricevuto per la prima volta i Tre Pani, ecco quali sono: