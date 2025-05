L'Acquaworld di Correggio ha presentato per l'estate una grande novità: nell'area Tiki Bay aprirà una laguna, con ombrelloni, sabbia e acque limpide

L’estate 2025 porta con sé una novità che potrebbe cambiare il modo di vivere il caldo milanese. A Concorezzo, a pochissimi chilometri da Milano, Acquaworld, il più grande parco acquatico indoor & outdoor d’Italia, ha annunciato l’inaugurazione di una nuova area. Si tratterebbe di una vera e propria laguna tropicale con acqua cristallina, sabbia bianchissima e ombrelloni. Il nome scelto è Blue Paradise e sembra sarà la grande protagonista dell’estate in arrivo.

Blue Paradise: la nuova laguna di Acquaworld

I parchi tematici stanno diventando sempre più vere e proprie mete di viaggio, dove godersi tante attrazioni e vivere avventure diverse. Insieme a Veneto ed Emilia Romagna, la Lombardia è tra le regioni che negli ultimi anni ha visto crescere la popolarità dei parchi tematici e acquatici, affollati soprattutto nei mesi estivi. Questi sono i luoghi dove divertirsi in famiglia o con gli amici o dove si può trovare un po’ di refrigerio dall’afa della città. In particolare, in Lombardia non si può parlare di parco senza citare Acquaworld. Acquaworld non è un semplice parco acquatico: è una struttura all’avanguardia, aperta tutto l’anno grazie a impianti tecnologici in grado di mantenere temperature tropicali sia nell’aria che nell’acqua. È unico nel suo genere sul territorio nazionale. Organizzato in quattro grandi aree, il parco è amato da grandi e piccini.

L’Area Fun è il cuore pulsante del parco, con oltre 1.100 metri di scivoli per grandi e piccoli, piscine a onde, giochi d’acqua e cascate cervicali. L’Area Benessere si estende per 5.000 mq dedicati al relax, mentre per chi ama stare all’aperto, l’Area Summer offre spazi pensati per tutti. Infine, la Tiki Bay, con i suoi 10.000 mq in stile isola tropicale, è una delle zone più apprezzate e proprio qui verrà aperta una nuova area del parco in stile laguna.

La nuova laguna si chiama Blue Paradise e rappresenta la novità principale del 2025 per Acquaworld. È una laguna artificiale a cielo aperto, pensata per offrire un angolo di paradiso a due passi dalla metropoli. Questa nuova sezione va ad ampliare la zona esterna del parco e sarà caratterizzata da sabbia bianca finissima, ombrelloni in stile tropicale e una vasca d’acqua limpida. Non si tratta solo di una piscina, ma di una vera e propria oasi progettata per evocare le atmosfere da resort che non sarà necessario raggiungere in aereo ma basterà una corsa in metropolitana da Milano. Il progetto prevede anche aree private con vasche idromassaggio, lettini balinesi e zone picnic.

Quando apre Blue Paradise: la nuova laguna esterna

L’apertura ufficiale della Tiki Bay, l’area esterna di Acquaworld, è prevista per sabato 7 giugno 2025, data che darà il via alla stagione estiva del parco. Ma per provare Blue Paradise bisognerà aspettare lunedì 1° luglio. A parlare del nuovo progetto è Guido Zucchi, Amministratore Delegato di Acquaworld, che presenta con entusiasmo questa novità. L’obiettivo è chiaro: trasformare l’estate a Milano, offrendo un’alternativa concreta e suggestiva alla classica fuga al mare.

‘Milano Today’ ha riportato le parole dell’Amministratore in merito: “Con Blue Paradise vogliamo offrire ai nostri ospiti un angolo di paradiso tropicale, senza bisogno di salire su un aereo. È una risposta concreta alla crescente domanda di spazi accoglienti, ampi e di qualità, dove vivere l’estate all’insegna del relax, del divertimento e della bellezza, a pochi minuti da casa”. Blue Paradise, quindi, è un progetto pensato per migliorare la qualità del tempo libero, rendendo più vicina e accessibile l’idea di vacanza, anche per chi resta in città.