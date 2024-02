Grande successo per Geolier, il giovane rapper napoletano che ha sfiorato la vittoria finale al Festival di Sanremo: l’artista, arrivato secondo dietro ad Angelina Mango, dopo la sua partecipazione alla kermesse musicale è stato accolto in trionfo a Napoli.

Al suo ritorno nel capoluogo campano, Geolier è stato accolto con grande gioia da parte dei suoi concittadini e ha ricevuto anche una medaglia dal sindaco Gaetano Manfredi: un gesto simbolico per quanto fatto sul palco dell’Ariston, dove ha portato una canzone in dialetto napoletano.

Geolier: una medaglia dopo Sanremo

Nel corso di una cerimonia andata in scena al Maschio Angioino, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha consegnato una medaglia a Geolier: “Un riconoscimento per il successo che ha avuto – le parole del primo cittadino riportate da ‘Quotidiano.net’ – un momento anche di impegno da parte sua perché nelle sue canzoni e nella sua arte porti un messaggio sempre positivo nei confronti dei tanti giovani che si riconoscono in lui. È molto importante che noi parliamo a tutti questi ragazzi che usano un linguaggio diverso dal nostro, con cui dobbiamo comunicare. La musica, il rap rappresentano un grande strumento di comunicazione”.

Lo stesso Geolier, che aveva iniziato la settimana di Sanremo portando allestendo una pizzeria napoletana nella città dei fiori, ha ringraziato il sindaco e Napoli per la medaglia e per il supporto ricevuto nel corso di tutta la manifestazione musicale:

“Sono grado del supporto della mia città che non era scontato, è stato esagerato – ha dichiarato Geolier – le persone si sono sentite veramente in diritto di supportarmi. E alla fine è vero, quando un prodotto esce da Napoli, la città ne è proprietaria. Quindi io sono proprietà di Napoli, per sempre. Grazie!”.

Sulle polemiche riguardanti la sua mancata vittoria a Sanremo, nonostante le tante preferenze ricevute mediante il televoto, il rapper ha voluto ribadire un concetto già espresso a più riprese nei giorni del Festival: “Sono andato al Festival con l’obiettivo di portare lì il dialetto, anzi, la lingua napoletana e ci sono riuscito. Il risultato conta poco”.

Il suo primo Festival

Quello vissuto da Geolier è stato un grande debutto al Festival di Sanremo: per la prima volta sul palco dell’Ariston, il rapper napoletano è stato protagonista di una settimana che lo ha visto entrare nella rosa dei candidati alla vittoria finale fin dalla primissima serata. In gara ha portato una canzone in napoletano intitolata “I p’me, tu p’ te” diventata subito una hit in radio e sulle piattaforme di streaming.

Al Festival di Sanremo Geolier era arrivato dopo un 2023 che lo aveva consacrato come uno dei cantanti italiani più ascoltati su Spotify: l’artista di Secondigliano ha trionfato nella serata delle cover con il medley “Strade” insieme a Guè, Gigi D’Alessio e Luchè, classificandosi al primo posto davanti alla cover de “La rondine” cantata da Angelina Mango.

Nella serata finale le posizioni al vertice si sono ribaltate: Angelina Mango ha vinto il Festival con “La noia”, mentre Geolier si è classificato al secondo posto con la sua “I p’ me, tu p’ te”. In terza posizione è arrivata Annalisa con “Sinceramente”, davanti a Ghali, Irama, Mahmood, Loredana Berté, Il Volo, Alessandra Amoroso e Alfa.