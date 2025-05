Mozzarella, 68% delle persone sbaglia a mangiarla: italiani male

Secondo un'indagine di Fattorie Garofalo il 68% dei consumatori sbaglia non solo a conservare la mozzarella ma commette errori anche nel consumarla

La mozzarella non è solo un alimento, è un simbolo dell’identità gastronomica italiana. Conosciuta ormai in tutto il mondo per la sua consistenza, il sapore equilibrato e la sua versatilità, la mozzarella è diventata un prodotto presente in diverse cucine a livello anche internazionale. Alla versione vaccina nel tempo è stata affiancata la Mozzarella di Bufala Campana DOP, realizzata esclusivamente con latte di bufala e in un’area geografica ben delimitata. Nonostante la sua popolarità, però, pochi sanno davvero come gustare la mozzarella nel modo corretto.

I modi sbagliati (ma comuni) di mangiare la mozzarella

La mozzarella italiana è un prodotto molto apprezzato anche all’estero tanto che anche in Francia sembra abbia superato addirittura il Camembert quanto a consumi. Inoltre, anche il Los Angeles Time qualche tempo fa aveva dichiarato la Mozzarella di Bufala Campana DOP uno dei prodotti simbolo dell’Europa al pari dello champagne. Sebbene la mozzarella e in particolare la Mozzarella di Bufala Campana sia sempre più stimata anche all’estero, però, non significa che le persone sappiano davvero come mangiarla per apprezzarne appieno le qualità.

‘Ansa’ ha condiviso un’indagine condotta da Fattorie Garofalo, azienda considerata il primo produttore mondiale di Mozzarella di Bufala Campana DOP, riguardo il consumo della mozzarella. Stando alla ricerca il 68% dei consumatori europei commette errori nel consumare la mozzarella DOP. Il dato, emerso da un sondaggio su 1.200 persone europee intervistate in punti vendita situati in aeroporti e stazioni, rivela le abitudini sbagliate che comprometterebbero l’esperienza nel consumo di questo prodotto d’eccellenza.

Tra le abitudini più scorrette segnalate dall’indagine, una delle più diffuse è tagliare la mozzarella a fette, come si farebbe con un qualunque altro formaggio. Questo gesto, apparentemente innocuo, altera in realtà il delicato equilibrio tra la pelle esterna e il cuore interno. La mozzarella andrebbe invece spezzata con le mani o, se proprio necessario, tagliata con coltelli in ceramica a lama liscia. Un altro errore molto comune è consumarla appena uscita dal frigorifero. Il freddo anestetizza le papille gustative e irrigidisce la consistenza. È buona norma, invece, lasciarla riposare per almeno mezz’ora prima di gustarla.

A queste prassi errate si aggiunge l’abitudine che alcuni hanno di immergerla in acqua del rubinetto per “pulirla”. Gli errori non si limitano alla preparazione, ma si estendono agli abbinamenti. Molti accompagnano la mozzarella con vini sbagliati che coprono il suo sapore e sovrastano la sua delicatezza. Anche accompagnata con il pane integrale non va bene perché è un alimento troppo saporito che ne copre il gusto. Ancora più discutibile è l’uso eccessivo di condimenti: olio, pepe, origano, basilico o spezie varie che, se non dosati, finiscono per danneggiare l’esperienza del prodotto.

I cinque popoli europei più attenti al consumo di mozzarella

Nonostante le cattive abitudini siano diffuse, l’indagine di Fattorie Garofalo ha individuato cinque popoli europei che si distinguono per un approccio più corretto nel mangiare la Mozzarella di Bufala Campana DOP. I tedeschi si aggiudicano il primo posto. Preciso e metodico, il popolo tedesco sembra ben seguire le indicazioni di consumo della mozzarella; inoltre conservano correttamente la mozzarella, la portano a temperatura ambiente ed evitano abbinamenti azzardati. Gli spagnoli si posizionano al secondo posto grazie al loro rispetto per la temperatura di servizio e per gli abbinamenti sobri.

Anche i francesi sanno mangiare correttamente la mozzarella DOP tanto che conquistano il terzo gradino del podio tra i popoli europei più attenti nel consumo. Gli italiani, pur essendo i principali produttori e consumatori, si fermano solo al quarto posto. Paradossalmente, la familiarità con il prodotto li porta a darlo per scontato: non sempre viene ben conservato, inoltre spesso viene consumato in maniera sbagliata. La mozzarella in Italia viene spesso tagliata male o mangiata con troppi condimenti che ne anestetizzano il sapore. I belgi, infine, chiudono la classifica dei cinque popoli europei più attenti nel consumo della mozzarella.