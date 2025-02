Ministero del Turismo celebra il Cilento ma la foto è sbagliata

Gaffe da parte del Ministero del Turismo: per celebrare il Cilento con un post sulla pagina ufficiale di Facebook, ha utilizzato una foto sbagliata

Il Ministero del Turismo si è reso protagonista di una gaffe: per rendere omaggio al Cilento, celebrato dal New York Times e dal Guardian come una delle mete più belle d’Italia, è stato pubblicato un post sui canali social ufficiali con la foto di un’altra località.

La gaffe del Ministero del Turismo: celebra il Cilento con una foto sbagliata

Nei giorni scorsi il Cilento ha fatto il giro del mondo, riscuotendo consensi a livello mondiale: il Guardian lo ha eletto come una delle mete più belle d’Italia e lo stesso ha fatto il New York Times, elogiando le bellezze del territorio dove l’estate scorsa è stata invitata Taylor Swift che avrebbe un antenato originario proprio del Cilento.

La grande vetrina di respiro internazionale ha portato il Ministero del Turismo a muoversi sui social e in particolare sull’account ufficiale di Facebook, dove ha postato una foto con la scritta “Dal New York Times al Guardian: il Cilento si afferma tra le mete più belle d’Italia”.

I più attenti, però, si sono accorti che la foto postata non ritraeva il Cilento, bensì la Costiera Amalfitana. Per la precisione lo scatto mostrava un angolo della Divina Costa, con in secondo piano Conca dei Marini, il più piccolo comune della Campania dopo Atrani, situato tra Amalfi e Positano, quest’ultimo inserito nella classifica dei borghi italiani più citati sui social.

Come succede spesso in questi casi, l’errore ha scatenato l’ironia degli utenti sui social, dando il via a una pioggia di commenti. C’è anche chi ha accolto in maniera negativa la gaffe, specialmente cilentani e salernitani che male hanno digerito la svista. Un utente, ironicamente, ha invece scritto di essere disposto a fornire una foto del Parco Nazionale del Cilento qualora dovesse servire.

La gaffe del Ministero del Turismo, nel giro di poche ore, ha fatto il giro del web come se non più dell’articolo del Guardian: una volta appurato l’errore, il post è stato cancellato dall’account Facebook ufficiale dell’Istituzione.

La risposta all’errore

Come riportato dal ‘Corriere della Sera’, la società che aveva curato il posto pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale del Ministero del Turismo, attraverso una nota si è scusata per l’errore, spiegando che: “desidera porgere le più sincere scuse per l’errore presente nel post recentemente pubblicato sui canali ufficiali del Ministero del Turismo, in cui un’immagine della Costiera Amalfitana è stata erroneamente attribuita al Cilento“.

E ancora: “La società si assume pienamente la responsabilità di quanto accaduto, riconoscendo che si è trattato di un errore umano nella selezione delle immagini, sfuggito alle verifiche consuete. Rammaricata per l’inconveniente arrecato al Ministero e all’immagine istituzionale della destinazione turistica, si impegna a rafforzare i processi interni per prevenire il ripetersi di situazioni simili, implementando un ulteriore livello di controllo delle immagini prima della pubblicazione”.

Nella nota si legge anche: “La società resta a disposizione per concordare eventuali ulteriori azioni necessarie a ristabilire la corretta comunicazione e rinnova la garanzia del massimo livello di accuratezza e professionalità in ogni attività futura. Ringraziando per la comprensione (la società) rimane disponibile per ogni chiarimento e confronto”.