I 50 migliori vini italiani: la classifica Biwa 2019

La giuria internazionale del Biwa, Best Italian Wine Awards, ha stilato anche quest’anno la classifica dei 50 migliori vini italiani.

Come nella classifica Biwa 2018, anche nel 2019 a dominare la classifica è il Sassicaia 2016, ideato da Mario Incisa di Rocchetta e prodotto a Bolgheri, in Toscana, dalla Tenuta San Guido. La medaglia d’argento è andata a un Barolo e, nello specifico, al Monvigliero 2015 di Burlotto, prodotto in Piemonte. Sul gradino più basso del podio, invece, c’è un Gewürztraminer: è il Terminum 2016 della cantina Tramin, prodotto in Alto Adige.

Tra i 50 migliori vini italiani, sono 15 le etichette toscane. Le bottiglie della Toscana hanno vinto il duello con quelle del Piemonte, che si sono fermate a 10 etichette (quasi tutte delle Langhe). La Sicilia è la terza regione d’Italia più rappresentata nella classifica dei migliori vini italiani stilata dal Biwa: sono 5 le etichette isolane presenti nella lista. Fuori dal podio c’è l’Alto-Adige (4 vini).

Ogni anno, il comitato internazionale del Biwa si riunisce per le degustazioni alla cieca di oltre 350 vini provenienti da tutta Italia. Il comitato tecnico è composto dal sommelier Luca Gardini, il critico Andrea Grignaffini, Tim Atkin, Christy Canterbury, Pier Bergonzi, Lu Yang, Antonio Paolini, Kenichi Ohashi, Amaya Cervera, Othmar Kiem, Luciano Ferraro, Andrea Gori e Eros Toboni. Ciascun giurato assegna un punteggio a ogni etichetta e da queste votazioni nasce la classifica dei 50 migliori vini italiani. Di seguito, vi riportiamo la classifica completa 2019: