Svelate quali sono le migliori pizzerie al taglio in Italia: ecco la classifica completa in base alla Guida 50 Top Pizza in Viaggio in Italia 2025

Pubblicata la nuova edizione della Guida 50 Top Pizza in viaggio in Italia, il punto di riferimento nel mondo della pizza al taglio: la guida mette in fila le eccellenze sparse su tutto il territorio nazionale.

Le migliori pizzerie al taglio d’Italia del 2025

I tre curatori della guida, Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere, hanno parlato così della nuova edizione di 50 Top Pizza in viaggio in Italia: “La guida fotografa un grande miglioramento, in tutte le regioni, di questa specialità molto amata dagli italiani, che riesce a essere anche identitaria a seconda del territorio in cui viene proposta.

Attenzione alle lievitazioni, tendenza al crunch oggi molto di moda e apprezzata anche grazie alla sensazione di leggerezza che regala al morso, assoluta ricerca della qualità nelle materie prime, sono la cornice di un settore importante e qualificante”.

In cima alla classifica della guida, pubblicata in vista dell’evento Pizza Week di Milano, troviamo Frumentario, pizzeria situata in Via Tuscolana nel quartiere di San Giovanni a Roma: ad appena un anno dalla sua apertura, è balzata subito in testa.

Un’altra eccellenza romana si piazza al secondo posto: è Pizzarium di Gabriele Bonci che lascia la vetta della classifica dopo cinque anni consecutivi in prima posizione. Gradino più basso del podio per Campana Pizza In Teglia di Daniele Campana a Corigliano Calabro, in provincia di Cosenza.

Altre due pizzerie romane al quarto e quinto posto: Lievito di Francesco Arnesano e Antico Forno Roscioli di Pierluigi Roscioli. Sesta posizione per Tellia di Enrico Murdocco a Torino, seguita da Masardona della famiglia Piccirillo a Napoli. Completano la top ten Tiella di Roma, Tri Bakery and Caffè di Potenza e Grigoris The Bakery di Mestre.

50 Top Pizza in Viaggio in Italia 2025, la classifica