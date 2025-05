La pizza in teglia di Gabriele Bonci arriva nei supermercati italiani per coloro che non vogliono rinunciare ad una pizza di qualità anche a casa

La pizza è senza dubbio uno dei simboli più riconosciuti dell’italianità nel mondo. Nato come cibo popolare, questo piatto ha conquistato ogni angolo del pianeta, diventando un’icona della cultura gastronomica italiana. In questo panorama, sono nati molti famosi pizzaioli che hanno saputo interpretare la pizza e renderla sempre più un piatto contemporaneo e speciale. Tra i più famosi pizzaioli spicca anche la figura di Gabriele Bonci, un innovatore capace di guardare oltre e di trasformare la pizza in un’esperienza gourmet di alta qualità. Oggi la sua pizza si appresta a entrare in un nuovo mercato: quello della grande distribuzione.

La pizza in teglia di Gabriele Bonci nei supermercati

L’ultima novità firmata da Gabriele Bonci è “La Mia Teglia“, una base per pizza in teglia precotta al 60% che poi può essere completata a casa in forno o usando la friggitrice ad aria. Questo prodotto, che sarà disponibile in alcuni supermercati in Italia e all’estero, rappresenta una vera rivoluzione nell’offerta della pizza presente nella grande distribuzione. Con un peso di 250 grammi e un prezzo accessibile di circa 2,95 euro, “La Mia Teglia” si propone come una soluzione pratica e veloce per chi desidera gustare una pizza di qualità senza rinunciare al piacere di prepararla. I passaggi per farla, infatti, sono davvero semplici e veloci. Inoltre, come ha sempre sostenuto il pizzaiolo romano vengono impiegati ingredienti 100% italiani provenienti da agricoltura sostenibile e certificata e utilizzato del lievito madre. A questi si aggiunge una lunga lievitazione che assicura una pizza leggera e digeribile.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Bonci e Alessandro Bianchetti, fondatore di Naturally Pinsa, azienda Benefit della Sabina impegnata nella promozione del Made in Italy. L’incontro tra i due è avvenuto in un momento particolare della vita del pizzaiolo romano, durante un ritiro presso il santuario francescano di Santa Maria della Foresta a Rieti. Qui è nata una sintonia profonda tanto che ora Naturally Pinsa si occupa ora di realizzare l’impasto ideato da Bonci per la sua nuova pizza in teglia.

Chi è Gabriele Bonci, il “re della pizza romana”

Gabriele Bonci, nato a Roma il 24 marzo 1977, è una figura emblematica nel panorama gastronomico italiano, noto soprattutto come il “re della pizza al taglio”. La sua passione per la cucina nasce fin da bambino, ma è nell’arte della pizza che trova la sua vera vocazione. Dopo aver frequentato l’istituto alberghiero e aver lavorato in diversi ristoranti, nel 2003 apre Pizzarium, una delle prime pizzerie romane a puntare su prodotti biologici e su una ricerca accurata delle materie prime. Questo ha portato Pizzarium a essere inserita nella Guida Pizzerie d’Italia 2025 di Gambero Rosso. Bonci ha rivoluzionato il concetto di pizza romana in teglia, trasformandola in un prodotto gourmet, leggero e digeribile.

Questo è avvenuto anche per la ricerca e l’uso di farine di grani antichi macinate a pietra. Grazie alle sue ottime capacità da pizzaiolo e panettiere, Gabriele Bonci comincia a diventare famoso e viene chiamato in diversi programmi tv. Partecipa a trasmissioni come “La Prova del Cuoco” e “Pizza Hero” su Food Network, e più recentemente con la serie Netflix “Chef’s Table Pizza” insieme a Franco Pepe. Proprio in quest’ultima serie parla della sua vita, della sua carriera e del suo lavoro. La sua attività, infatti, non si limita alla cucina: ha costruito una piccola filiera agroalimentare collaborando con contadini per promuovere un’agricoltura sostenibile.