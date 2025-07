Dalla pizza con la zuppa al calzone verticale: tutte le novità del 2025 presentate in occasione della seconda edizione della Milano Pizza Week

Si rinnova l’appuntamento con Pizza Week Milano Edition, l’evento dedicato alla pizza in scena nel capoluogo della Lombardia fino al 13 luglio 2025: una settimana che coinvolge le migliori pizzerie milanesi inserite nella Guida 50 Top Pizza.

Milano Pizza Week, dalla zuppa al calzone verticale: le novità 2025

Nel corso della Pizza Week Milan Edition 2025, 47 locali per 28 brand di pizzerie animano un calendario di iniziative senza precedenti: presenti rinomati chef internazionali, pizzaioli in arrivo da ogni parte d’Italia e d’Europa e anche maestri pasticceri.

Un viaggio lungo una settimana alla scoperta dei profumi e dei sapori di uno dei simboli del Made in Italy, e conoscere anche quali sono le nuove tendenze del momento e gli abbinamenti più intriganti e coraggiosi.

Denis, il brand di Denis Lovatel popolare per la sua pizza croccante, ha firmato un’inedita collaborazione con gli chef Alessandro Negrini e Fabio Pisani di Aimo e Nadia, reinterpretando tre piatti del ristorante stellato sulla base croccante della pizza di Denis: pizza pane e pomodoro, pizza zuppa etrusca e pizza ai fiori di zucca 1980.

Sfilata di ospiti al Dry di via Solferino, dove Ivan Musto ha presentato la Margherita di Punta a base di stracciatella, mentre Vincenzo Onnebo di Nnea, direttamente da Amsterdam, ha fatto assaggiare la sua Supermarinara. Il maestro pasticcere Sal Del Rio, ospite di Pizzium in via Procaccini, ha presentato il Pizziummotto, un dessert a base di gianduia e mandarino.

Numerose le delizie del Pizza Night di giovedì 10 luglio da Eataly in Piazza XX aprile. Nel menu degustazione spicca la Pizza Sgombro Testa, realizzata con: mozzarella di bufala, pomodorini confit, sgombro sott’olio, olive taggiasche e cipolla rossa cruda marinata, prezzemolo, scorza di limone e maionese al basilico. Altra novità presentata in occasione della Pizza Week di Milano è il Calzone Verticale con tonno e burrata.

Le migliori pizzerie d’Italia e del mondo si incontrano

Presenti alla Pizza Week Milano Edition 2025 alcune delle migliori pizzerie d’Italia, locali e insegne del calibro di: Alice Pizza, Berberè, Biga, Capuano’s, Confine, Corner 58 by Roberto Conti, Da Michele, Da Zero, DaV Milano, Denis, Dry Milano, Eataly, Fradiavlo, Fratelli La Bufala, Fresco, Garage Pizza and Co, Giolina, La Pizza Popolare, Mani in Pasta, Modus, Pizzeria ‘O Sarracin, Pizzeria Da Lionello, Pizzeria Elite Rossi, Pizzium, Quartieri Spagnoli, Rosso Pomodoro, Sorbillo, Vincenzo Capuano.

A presentare l’evento è 50 Top Pizza, la guida online delle migliori pizzerie al mondo curata da Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere. Gli organizzatori, alla vigilia della kermesse, avevano dichiarato: “L’entusiasmo e il successo della prima edizione ci spinge a ripetere l’esperienza di una kermesse ancora più ampia e completa della prima, grazie all’entusiasmo dei pizzaioli che sono i protagonisti del vero fenomeno gastronomico del momento, a Milano e in Italia, di cui tutti hanno dovuto prendere atto”.

Milano, del resto, nel corso degli anni è diventata la vetrina delle diverse e variegate tendenze del mondo pizza. Nel capoluogo lombardo coesistono diversi modelli di attività: l’artigiano puro concentrato sul proprio forno, il locale polifunzionale, la pizzeria in contesti alberghieri, la pizzeria popolare e quella di lusso.