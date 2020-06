Giovani università, la classifica mondiale: le migliori in Italia

Un’università italiana si è classificata al quarto posto nella classifica mondiale dei giovani atenei diffusa da THE, Times Higher Education: si tratta della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

Lo Young University Rankings valuta le performance delle giovani istituzioni universitarie, fondate da meno di 50 anni, sulla base di 13 diversi indicatori. La classifica 2020 vede al primo posto The Hong Kong University of Science and Technology. Medaglia d’argento per la Nanyang Technological University di Singapore, mentre il podio è completato dalla Paris Sciences et Lettres – PSL Research University di Parigi.

La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, come detto, si è posizionata al quarto posto. Sul sito internet ufficiale dell’università toscana si legge: “La Scuola Superiore Sant’Anna continua a scalare posizioni nella classifica mondiale delle giovani università, diffusa da THE – Times Higher Education”.

E poi: “Si tratta del suo migliore risultato ottenuto nel THE – Times Higher Education – Young University Rankings 2020, con un consolidamento nella “top ten” delle giovani università, che pone la Scuola Superiore Sant’Anna (settima nello stesso ranking del 2019) nelle posizioni di vertice: quarta al mondo, prima tra le italiane e seconda tra le europee”.

La seconda università italiana presente nello Young University Rankings 2020 è l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, posizionatasi al 21/o posto. La terza migliore giovane università italiana nella classifica stilata da Times Higher Education, alla 83/a posizione, è l’Università Bicocca di Milano, presente anche nel QS World University Rankings 2021. Seguono il Politecnico di Bari (86/a posizione), l’Università di Verona (93/a posizione) e l’Università Libera di Bolzano (98/a posizione).

Le migliori giovani università italiane secondo il THE